Steinmeier'den sabır ve dayanışma çağrısı

Normal koşullarda yılda bir kez Noel döneminde televizyonlardan vatandaşlara seslenen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier koronavirüs nedeniyle istisna yaptı. Cumhurbaşkanı Paskalya tatilinde olan Almanlara korona krizinde sergiledikleri disiplin ve çaba için teşekkür etti. Alman birinci (ARD) ve ikinci (ZDF) televizyon kanallarından yayınlanacak, öncesinde haber ajanslarının geçtiği konuşmasında Steinmeier, "Ülkemizin geçen haftalarda sergilediği çabadan çok etkilendim" dedi.

"Tehlike henüz geçmiş değil" diyen Almanya Cumhurbaşkanı, "Ancak şimdiden şunu söyleyebiliriz: İçinizden her biri yaşamını çok radikal biçimde değiştirdi, her biriniz bunu yaparak insan hayatı kurtardınız ve her gün kurtarmaya da devam ediyorsunuz" diye konuştu.

"Devlete ve siyasetçilere güvenin"

Alman devletine ve siyasetçilere güvenme çağrısı yapan Cumhurbaşkanı, hem federal hükümet, hem de eyalet hükümetlerinin sahip oldukları büyük sorumluluğun farkında olduğunu kaydetti.

"Almanya şu günlerde kendisini sorumluluk bilincine sahip vatandaşlarla yaşayan demokrasi olarak ortaya koyuyor" diyen Steinmeier, "Bu, demokraside her bir bireyin değeri ayrı ve her bir bireye görev düşüyor. Hasta bakıcıdan başbakana, Bilim Uzman Konseyi'nden toplumun görünen ve görünmeyen destekçilerine; süpermarketteki kasiyere, otobüs ve tır şoförlerine, fırınlar, çiftlikler ve çöp toplama hizmetine kadar" diye konuştu.

Koronavirüs kısıtlamalarının ne zaman ve ne kadar gevşetileceğine yönelik kararın sadece siyasetçiler ve uzmanlara ait olamayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı, "Bu, hepimizin elinde" dedi.

"Yol ayrımındayız"

Cumhurbaşkanı, "Bir yol ayrımındayız. Salgın bir savaş değil, insanlığımızın sınanması" diyerek yardımlaşma ve dayanışmanın krizin sona ermesinin ardından da korunması çağrısı yaptı.

Birçok vatandaşın normal yaşamı özlediğini anlayışla karşıladığını söyleyen Cumhurbaşkanı, "Ancak bu, mümkün olduğunca hızlı bir biçimde eski alışkanlıklarımıza döneceğimiz anlamına gelmiyor" hatırlatmasında bulundu. Cumhurbaşkanı, "Dünya koronavirüs sonrasında başka olacak" diyerek, krizden dersler çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Almanya Cumhurbaşkanı, "Salgın bizlere ne kadar yaralanabilir olduğumuzu gösteriyor. Belki de çok uzun süre yaralanmayacağımıza, hep her şeyin daha hızlı, daha ileriye gideceğine inandık. Ama bu bir yanılgıydı" dedi.

Steinmeier önümüzdeki dönemde birçok şeyin kolay olmayacağını da hatırlatarak, "Ancak biz Almanlar çok kolay olmayan şeyleri de yapıyoruz. Kendimizden çok şey bekliyor, birbirimize çok güveniyoruz. Bu durumun içinde büyüyebiliriz ve büyüyeceğiz de" diye konuştu.

Dpa, epd, AFP / HT,EC

© Deutsche Welle Türkçe