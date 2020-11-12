Steinmeier'den Alman ordusuna Müslüman din görevlisi talebi

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden yaklaşık 10 yıl sonra, 12 Kasım 1955'de kurulan Federal Alman Ordusu Bundeswehr'in 65'inci kuruluş yıldönümü Berlin'de törenle kutlandı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue'de düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman ordusunun dünya barışına katkısını överken, özellikle korona salgınında verdiği destekten dolayı kutladı.

Federal ordudaki çeşitlilikten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Ebeveynleri, büyükanne ve büyükbabaları diğer ülkelerden bize gelenlerin oranı artıyor" ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda Müslüman askerlere yönelik dini danışmanlık hizmeti verilmesi gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı, "Müslüman askerlerimizi de dini bakımdan mahrum etmemeliyiz" dedi. Alman ordusunda Yahudi askerlere yönelik benzer bir uygulamanın bu yıl içerisinde başlatılmış olmasından memnuniyet duyduğunu kaydeden Steinmeier, "Müslüman kadın ve erkek askerlerimizi bunun dışında tutmamalıyız" diye konuştu.

Bakandan teçhizat sitemi

Cumhurbaşkanlığı Sarayındaki tören öncesinde ARD televizyonuna konuşan Savunma Bakanı Annegret Kramp- Karrenbauer, 65'inci kuruluş yıl dönümü kutlanan ordunun, günün gereksinimlerine uygun bir donanıma sahip olmadığını söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer

Bakan, "Çevremizdeki dünya, koşullar değişiyor ve savunmamızı ayakta tutabilmemiz için bizim de bu değişime ayak uydurmamız gerekiyor" dedi.

Alman ordusunun geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Hrıstiyan Demokrat politikacı, uluslararası terörle mücadele operasyonları ile ilgili olarak, "Almanya yeteneklerini ortaya koymayı vaat etti ve bu vaatleri yerine getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Modernize edilmeli

Savunma Bakanı, silah sistemlerinin yeni tehditler göz önünde bulundurularak modernize edilmesi gerektiğini belirterek, ekipman ve teçhizat yeniliklerinin yanı sıra taktik ve stratejik düzenlemelere de gidilmesinin önemine vurgu yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Almanya'dan savunma harcamalarını artırmasını talep etmesiyle ilgili olarak da konuşan Kramp-Karrenbauer, "Daha fazlasını yapmalıyız ve bunu bir ABD Başkanı için değil, kendi güvenliğimiz için yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan, "Vatandaşların korunması devletin temel görevidir " dedi.

"Alman ordusu mevcut haliyle yetersiz"

Federal hükümetin eski ordu sorumlusu Hans-Peter Bartels de ordunun mevcut haliyle yetersiz olduğunu savundu. Özellikle askeri teçhizat konusundaki noksanlara dikkat çeken Bartels, "Mevcut teçhizatın sadece bir kısmı kullanılabilecek durumda" dedi. Sosyal demokrat politikacı, Hamburg'dan yayın yapan NDR'ye yaptığı açıklamada, "Acilen (teçhizatın) yeniden kontrol edilmesi gerekiyor.

Federal hükümetin eski ordu sorumlusu Hans-Peter Bartels

Bu da yeni, modern cihazların satın alınması ve stokların yenilenmesi gerektiği anlamına geliyor" diye konuştu. Bartels, Alman ordusunun Avrupa savunma ittifakına daha fazla katkıda bulunmasının tek yolunun bu olduğunu vurguladı.

Almanya'nın, NATO'nun yüzde ikilik savunma harcamaları hedefine uymasının da önemli olduğunu ifade eden Bartels, "Bu düşünülemez bir miktar da değil" ifadesini kullandı. SPD'li politikacı, bu oranın Soğuk Savaş sırasında yüzde beş olduğunun altını çizdi. 2014 yılında Galler'de düzenlenen NATO zirvesinde üye ülkeler savunma harcamalarını GSYİH'larının en az yüzde 2'si oranına yükseltmeyi taahhüt etmişti.

dpa / TY,BK,ET

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