Steinmeier'den aşırı sağa karşı dayanışma çağrısı

Hanau kentinde Çarşamba akşamı iki nargile bara düzenlenen silahlı saldırı sonucu ölen dokuz kişi anısına başkent Berlin'in de aralarında bulunduğu birçok kentte anma töreni düzenlendi.

En kapsamlı anma töreni saldırının düzenlendiği Hanau'da yapıldı. Akşam saatlerinde saldırının düzenlendiği yerde kurbanlar anısına saygı duruşunda bulunuldu. Olay yerine çelenkler bırakıldı. Buradaki törene Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier, Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky, farklı partilerden siyasetçiler, Almanya Yahudileri Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, Almanya Müslümanları Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek, kilise temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kent merkezinde anma ve dayanışma nöbeti

Ardından kent merkezinde Hanau Belediyesi’nin düzenlediği anma ve dayanışma nöbeti başladı. Kurbanların yakınlarının da aralarında bulunduğu binlerce vatandaşın katıldığı nöbette ölenlerin fotoğrafları taşındı, mumlar yakıldı. Polis anmaya beş bin kişinin katıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier burada yaptığı konuşmada, Hanau’daki saldınının ardından topluma birlik, beraberlik çağrısı yaptı. Steinmeier, böylesine zor zamanlarda dayanışma içinde olunmasının önemine dikkat çekerek "Bugün, toplum olarak birlikte durduğumuzu, yıldırılmadığımızı, dağılmadığımızı gösterme zamanı" dedi.

"Birlikte duruyor birbirimize sıkı sıkıya tutunuyoruz. Bu, nefrete karşı en güçlü araç" diyen Cumhurbaşkanı, şöyle konuştu:

"Hanau'da dün gece yaşananlar bizi şaşırttı, üzdü ve öfkelendirdi. Hiçbir şey sevdiklerini yitirenlerin acısını dindiremez. Hiçbir şey bu anlamsız saldırıyı açıklayamaz ve hiçbir şey olanları geri döndüremez."

Steinmeier, "Ülkemizde bireyler ya da azınlıkların onuru çiğneniyorsa buna karşı çıkmak zorundayız" diyerek, siyasette, medyada, toplumun her yerinde kullanılan dile dikkat edilmesini istedi. Steinmeier daha önce yaptığı açıklamada saldırıyı "terör eylemi" diye nitelendirmişti.

Kurbanlar 50 kentte anıldı

Başkent Berlin’in de aralarında bulunduğu 50 kentte de kurbanlar anısına anma törenleri düzenlendi. En büyük törenlerden biri başkent Berlin’de Brandenburg Kapısı önünde yapıldı. Buradaki törene Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Lars Klingbeil, Parti Eş Başkanı Saskia Esken, Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Sekreteri Paul Ziemiak, Yeşiller partisi Eş Başkanı Annalena Baerbock, Federal Meclis Başkanvekili Claudia Roth ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hanau'da Çarşamba akşamı iki nargile bara düzenlenen saldırıda tamamı göçmen kökenli dokuz kişi öldürülmüştü. Başsavcılık saldırganın "derin bir ırkçı tutumla" saldırıyı düzenlediğini açıklamıştı. Saldırgan ve annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

DW, dpa, AFP / HT, BK

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