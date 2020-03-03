Steinmeier'den ırkçılık ve Müslüman düşmanlığı uyarısı

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat'ta düzenlenen ırkçı saldırıda yaşamını yitiren aralarında Türkiye kökenlilerin de bulunduğu 10 kişi için Çarşamba akşamı bir anma töreni düzenlendi. Törene, aralarında Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel'in de bulunduğu çok sayıda siyasetçi ile yaklaşık 700 davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, törende yaptığı konuşmada, Hanau'da düzenlenen ırkçı saldırıyı "Toplumsal barışa yönelik bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Saldırıda yaşamını yitiren Ferhat Ünvar, Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz, Hamza Kurtovic, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun, Said Nesar Hashemi ve Mercedes Kierpacz'ın isimlerini sayan Steinmeier, "Bu terörist eylem, dehşet veren vahşi şiddet hepimizi sarstı" dedi.

Topluma demokrasiyi savunma çağrısında bulunan Steinmeier, Almanya'da yaşayan insanların güvende olması için devlettin de daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı. Steinmeier, "Bizimle birlikte bu ülkede yaşayan her insanın, güvenlik ve barış içinde yaşaması gerekiyor. Bu hakkı korumak devletimizin yükümlülüğü" şeklinde konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve kurbanların yakınları da anma törenine katıldı

Bu ırkçı saldırının "tesadüfen" gerçekleşmediğine dikkat çeken Almanya Cumhurbaşkanı, bu saldırının "evveliyatı" olduğunu söyledi. "Bunun evveliyatı göç geçmişi olan insanlara, Müslümanlara ve sözde yabancılara yönelik dışlanma ve ayrımcılık" diyen Steinmeier, kamuoyunda yaratılan havanın ve sosyal medyada yayılan nefret konusunda uyarıda bulundu. Steinmeier, yaratılan bu hava nedeniyle "Tahrikçilerin giderek daha arsız hâle geldiğini, açık bir şekilde hareket ettiğini ve artık saklanmadığını" belirterek, bu havanın "teröristlerin silaha sarılmasına" yol açtığını ifade etti.

"Evet, ülkemizde ırkçılık var"

Bu saldırının "Koyu renk saçlı, yabancı isim taşıyan, başka bir dine mensup, kaç kuşaktır burada yaşamasına rağmen ailesi güneyden göç etmiş" olanları hedef aldığını vurgulayan Steinmeier, Almanya'da ırkçılık ve yabancı düşmanlığı olduğuna dikkat çekti.

Steinmeier, "Evet, ülkemizde ırkçılık var- üstelik birkaç haftadır değil. Evet, yaygın bir Müslüman düşmanlığı var. Ten rengi koyu olan insanlar veya başörtülüler ayrımcılıkla karşılıyor, saldırıların, hakaretlerin ve şiddetin kurbanı oluyor" şekilde konuştu. Bu insanların hepsinin "kendilerini koruyan bir devleti hak ettiklerini" belirten Steinmeier, "Saldırı sözde yabancıları hedef aldı ama insanları vurdu" dedi. Almanya Cumhurbaşkanı konuşmasında, ülkede yaşayan göçmen kökenlilere işaret ederek "İkinci sınıf vatandaş, Alman olmakta aşağı bir kademe yok" ifadelerine vurgu yaptı.

Törende konuşan Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier de yaşamını yitirenlerin "yabancı" olmadığına vurgu yaparak hepsinin de "Hessenli" olduğunu söyledi. Nefret ve tahrikler ile mücadele edeceklerini belirten Bouffier, Almanya'daki göçmen kökenlilerin "Korku içinde yaşamaması" için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

"Kurbanlar yabancı değildi" sloganı ile düzenlenen ve Pazar Meydanı'nda da canlı olarak yayınlanan anma törenini çok sayıda kişi izledi

"Sınırsız bir acı"

Törende siyasetçilerin yanı sıra kurbanların yakınları da konuştu.Saldırının kurbanlarından Hamza Kurtovic'in ablası Ajla Kurtovic, kardeşinin ölümünden geriye "Sınırsız bir acı kaldığını" söyledi. Kurtovic, siyasetçilerden bu tür saldırıların tekrarlanmaması için olayın "Tamamen aydınlatılmasını" talep etti. Kurtovic, "Nefret saldırganın bu ırkçı eylemi gerçekleştirmesine neden oldu. Nefret ve ırkçılık birbirine çok yakın. Hepimizin nefret ile aramıza sınır koymasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Saldırı kurbanlarını tanıyan Kemal Koçak da bu saldırıdan beri çocuklarıyla kentte sokağa çıkmaya korktuğunu söyledi. Almanya'da böyle bir saldırının tekrarlanmaması gerektiğini vurgulayan Koçak, "Artık birçok söz duymak değil, yapılanları görmek istiyoruz" dedi.

Hessen eyaletinin Hanau kentinde, 19 Şubat gecesi iki nargile bara ve bir büfeye silahlı saldırı düzenleyen Tobias R., dokuz göçmen kökenli öldürmüş, ardından 72 yaşındaki annesi ile birlikte evinde ölü bulunmuştu. Tobias R.'in saldırıyı ırkçı saiklerle düzenlediği belirtiliyor.

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dpa,epd/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe