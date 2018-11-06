Steinmeier polisi güçlendirmek istiyor

Alman Polis Sendikası'nın Berlin'deki federal kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, polis güçlerinde gidilen yoğun personel kısıtlamasını eleştirdi. Federal yönetim, eyalet yönetimleri ve yerel yönetimlerin, birçok insan için polis mevcudiyetinin ne kadar önemli olduğunu hafife aldığını kaydeden Steinmeier, "insanlar için kendi mahallelerinde devriye gezen polislerin” önemli olduğunu belirtti.

Mahkemelerde sürekli personel eksikliği yaşanınca, organize suç ile mücadelenin çok zor olacağının uzun süre görmezden gelindiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Steinmeier, ayrıca “fazla ağırlıklardan kurtulmuş devlet” hedefi için, güvenlik güçlerinde personel kısıtlamasına gidilmesinin de bir hata olduğunu söyledi. "Eğer Avrupa içinde sınırların açık olmasına devam edebilmek istiyorsak, iyi donanımlı ve profesyonel polis gücüne, savcılıklara ve mahkemelere ihtiyacımız var” diyen Steinmeier, "Kuralların çiğnenmesinin ancak aylar, yıllar sonra yaptırıma yol açması, hatta cezasız kalması, halk arasında güvenlik ve adli kovuşturma dairelerimizin şanını zedeledi” şeklinde konuştu.

Meslek eğitiminde modernizasyon

Güvenlik ve adli kovuşturma konusunda tek yetkilinin devlet olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, resmi dairelerin de personel, yapı ve teknoloji açısından buna uygun hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Polis yetkilileri tarafından dile getirilen "daha iyi donanım” talebini memnuniyetle karşılayan Steinmeier, bu konuda federal düzeyde önemli adımların atıldığını, birçok eyalet yönetiminin de benzeri adımların hazırlığı içinde olmasının olumlu olduğunu söyledi.

Eksiklerin giderilmesi için daha fazla personel alınmasının yeterli olmayacağına da dikkat çeken Almanya Cumhurbaşkanı, nereden kalifiye eleman geleceği konusunda açık ve samimi bir tartışmanın yürütülmesi ve belki de meslek eğitiminde modernizasyona gidilmesi konusunun gündeme getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Steinmeier ayrıca polis içerisindeki aşırılıklara değinerek, "Polis güçleri arasında bazı kesimlerde liberal demokrasiye yönelik şüphenin yerleşmesine veya demokratik kurumlara veya yetkililere karşı polemik yapan gruplaşmaların oluşmasına asla müsamaha gösterilemez” dedi. Polisin demokrasinin garantisi olması gerektiğini belirten Steinmeier, "Polisler arasında aşırı uçlar olamaz, aşırı uçlara izin verilemez” ifadelerini kullandı.

Polis Sendikası'nın kongresinde konuşan Steinmeier, polislere yönelik şiddet ve saldırıları da kınadı. "Bunun kabul edilir hiç ama hiçbir yanı olamaz” diyen Cumhurbaşkanı, hem federal düzeyde hem de eyaletler düzeyinde yetkililerin güvenlik güçlerini bu konuda yalnız bırakmaması gerektiğini vurguladı.

AFP,dpa/AÜ,DÇÜ

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