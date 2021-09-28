Steinmeier, Frank-Walter

Almanya'nın Dışişleri Bakanı, hukukçu.

Sosyal demokrat politikacı 2005-2009 yılları arasında da dışişleri bakanlığı yapmıştı. Steinmeier, o dönemde aynı zamanda başbakan yardımcısıydı. Steinmeier, partisi SPD'nin meclis grup başkanı ve Federal Meclis'te ana muhalefet lideri olarak da görev yaptı.