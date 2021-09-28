Steinmeier, Frank-Walter

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Almanya'nın Dışişleri Bakanı, hukukçu.
Sosyal demokrat politikacı 2005-2009 yılları arasında da dışişleri bakanlığı yapmıştı. Steinmeier, o dönemde aynı zamanda başbakan yardımcısıydı. Steinmeier, partisi SPD'nin meclis grup başkanı ve Federal Meclis'te ana muhalefet lideri olarak da görev yaptı.
BioNTech şirketinin kurucuları Dr. Özlem Türeci ile Prof. Uğur Şahin’e Almanya’nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi. Liyakat Nişanı Bellevue Sarayı’nda düzenlenen törende Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından takdim edildi.
Almanya'da Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 50 bini aştı. Vaka sayıları azalıyor olsa da, günde 1000'i aşkın vefat sayısı hâlâ yüksek. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ölenlerin anısına her gün mum yakma çağrısında bulundu.