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Steinmeier, Frank-Walter

Almanya'nın Dışişleri Bakanı, hukukçu.

Sosyal demokrat politikacı 2005-2009 yılları arasında da dışişleri bakanlığı yapmıştı. Steinmeier, o dönemde aynı zamanda başbakan yardımcısıydı. Steinmeier, partisi SPD'nin meclis grup başkanı ve Federal Meclis'te ana muhalefet lideri olarak da görev yaptı.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Bündenbender bekommen von Heinrich Theodor Grütter (l), Direktor des Ruhr Museums, die Ausstellung Wir sind von hier. Türkisch-deutsches Leben 1990, Fotografien von Ergun Çagatay gezeigt. Steinmeier besucht das Ruhrgebiet aus Anlass des 60. Jahrestages des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens. +++ dpa-Bildfunk +++

Steinmeier: Almanya göçmen kökenli bir ülke oldu 28.09.2021

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya’nın "göçmen kökenli bir ülke" haline geldiğini söyledi.

President of Germany Frank-Walter Steinmeier addresses the 76th Session of the U.N. General Assembly at United Nations headquarters in New York, on Friday, Sept. 24, 2021. (John Angelillo /Pool Photo via AP)

Steinmeier'den liderlere mesaj: BM boks ringi değil 24.09.2021

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, BM Genel Kurulundaki konuşmasında, ABD, Çin ve Rusya'ya dünyanın diğer ülkelerine olan sorumluluğunu hatırlatırken, Afganistan'daki hezimette Almanya'nın da payı olduğunu ifade etti.

28.09.2018 *** Turkish President Tayyip Erdogan meets with his German counterpart Frank-Walter Steinmeier at the Bellevue palace in Berlin, Germany, September 28, 2018. Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE.

Erdoğan'dan Steinmeier'e teşekkür 14.09.2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye ve Türk toplumu ile ilgili sözleri nedeniyle Alman mevkidaşına teşekkür etti.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht bei einer Gesprächsveranstaltung mit Bürgerinnen und Bürgern mit türkischen Wurzeln im Schloss Bellevue anlässlich des 60. Jahrestages des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens.

Steinmeier: Alman devlet kurumlarının Nazi geçmişi hâlâ karanlıkta 13.09.2021

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Almanya'da devlet kurumlarının Nazi geçmişinin hâlâ karanlıkta olduğunu söyledi. Steinmeier cumhurbaşkanlığı dairesinin Nazi geçmişini aydınlatmak üzere proje başlattı.
16.07.2021 RHINELAND PALATINATE, GERMANY - JULY 16: A view of flood devastated area after severe rainstorm and flash floods hit western states of Rhineland-Palatinate and North Rhine-Westphalia, on July 16, 2021, in Ahrweiler district of Rhineland-Palatinate, Germany. The death toll from Germany's worst floods in more than 200 years rose to 81 and some 1,300 people are missing. Search and rescue works continue in the area. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency

Almanya'da "kömür santralleri kapatılsın" çağrısı 16.07.2021

Almanya'da meydana gelen sel felaketinin ardından küresel ısınmaya karşı daha fazla önlem alınması tartışmaya açıldı. Kömür yakıtlı santrallerin bir an önce kapatılması isteniyor.

28/05/2021 Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußert sich im Schloss Bellevue zu einer zweiten Amtszeit. Die Bundesversammlung hatte Steinmeier am 12.02.2017 mit einer Zustimmung von rund 75 Prozent zum 12. Bundespräsidenten gewählt. Am 22.03.2017 leistete er in einer gemeinsamen Sitzung von Bundestag und Bundesrat seinen Amtseid ab. +++ dpa-Bildfunk +++

Cumhurbaşkanı Steinmeier ikinci görev dönemi için aday 28.05.2021

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, cumhurbaşkanlığı görevini bir dönem daha sürdürmek için aday olmak istediğini açıkladı.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht bei einer Diskussionsveranstaltung aus dem Schloss Bellevue mit per Video zugeschalteten Schülerinnen und Schülern aus Penzberg (Bayern) über die Penzberger Mordnacht vom 28. April 1945. Die Penzberger Mordnacht gehört zu den Verbrechen, die in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs von Deutschen begangen wurden. Ende April 1945 hatten Penzberger Bürger versucht, der NS-Herrschaft und dem Krieg ein Ende zu bereiten. Nationalsozialisten ermordeten daraufhin sechzehn Penzberger wenige Tage vor Ende des Krieges.

Almanya Cumhurbaşkanı: Yahudilere karşı nefrete müsamaha göstermeyeceğiz 14.05.2021

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, İsrail ile Filistinliler arasında şiddetin tırmanmasının ardından Almanya'da düzenlenen eylemlerdeki antisemitist tutumu kınadı.

Türeci ve Şahin'e Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi 19.03.2021

BioNTech şirketinin kurucuları Dr. Özlem Türeci ile Prof. Uğur Şahin’e Almanya’nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi. Liyakat Nişanı Bellevue Sarayı’nda düzenlenen törende Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından takdim edildi.
Bundespr‰sident Frank-Walter Steinmeier, Deutschland, Berlin, Schloss Bellevue, Ansprachen des Bundespr‰sidenten und von Elke B¸denbender bei der Veranstaltung Digitalisierung ist weiblich zum Internationalen Frauentag *** Federal President Frank Walter Steinmeier, Germany, Berlin, Bellevue Palace, Speeches by the Federal President and Elke B¸denbender at the event Digitalisation is Female on International Womens Day.

Steinmeier: Irkçılık barışçı birlikteliği tehdit ediyor 15.03.2021

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ırkçılıkla mücadele çağrısında bulunarak "Irkçılık demokrasimizi, barışçı birlikteliğimizi tehdit ediyor" dedi.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier führt im Schloss Bellevue ein Gespräch mit Hinterbliebenen, die in der Corona-Pandemie Angehörige verloren haben. Hinten l-r: Kirstin Grieshaber, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Aslan Mahmood. Bildschirm, oben: Michaela Mengel, Anita Schedel, Bildschirm unten: Andreas Steinhauer, Regina Katharina Ziegler. +++ dpa-Bildfunk +++

Steinmeier koronadan yakınlarını kaybedenlerle bir araya geldi 05.03.2021

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Berlin’de korona nedeniyle yakınlarını kaybedenlerle bir araya geldi. Steinmeier, Nisan’da düzenlenecek törende ölen on binlerce kişinin anılacağını söyledi.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält auf einer Gedenkfeier für die Opfer von Hanau im Congress-Park-Hanau eine Rede. Ein Rechtsextremist hatte in Hanau am 19. Februar 2020 neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Im Anschluss hatte der Mann seine Mutter und dann sich selbst erschossen. Die Tat sorgte weltweit für Entsetzen.

Steinmeier: Hanau saldırısının aydınlatılması devletin yükümlülüğüdür 19.02.2021

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ırkçı Hanau saldırısının birinci yıl dönümünde duygusal bir konuşma yaptı. Steinmeier, olayla ilgili her noktanın açığa çıkarılmasının Alman devletinin yükümlülüğü olduğunu belirtti.

Almanya'da Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 50 bini aştı 22.01.2021

Almanya'da Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 50 bini aştı. Vaka sayıları azalıyor olsa da, günde 1000'i aşkın vefat sayısı hâlâ yüksek. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ölenlerin anısına her gün mum yakma çağrısında bulundu.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußert sich in einer Ansprache im Schloss Bellevue zur aktuellen Lage in der Corona-Pandemie.

Almanya Cumhurbaşkanı: Durum çok ciddi 14.12.2020

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Çarşamba günkü kapanma öncesinde vatandaşları durumun ciddiyeti konusunda uyardı. Steinmeier, koronavirüs salgınının kontrolden çıkma riski bulunduğunu söyledi.
14.03.2018*** Bundespraesident Frank-Walter STEINMEIER haelt eine Rede, redet, redend, Ansprache, halbe Figur, Halbfigur, Ernennung der Mitglieder des kuenftigen Bundeskabinetts im Schloss Bellevue am 14.03.2018. Â | Verwendung weltweit

Steinmeier'den Alman ordusuna Müslüman din görevlisi talebi 12.11.2020

Alman ordusu Bundeswehr’in 65’inci kuruluş yıldönümünde konuşan Cumhurbaşkanı Steinmeier, Müslüman askerlere manevi destek sağlayacak din görevlileri atanmasını istedi.

(FILES) In this file photo taken on October 03, 2020 German President Frank-Walter Steinmeier delivers a speech during celebrations marking the 30th anniversary of the German Reunification at the Metropolis Halle in Potsdam, southwest of the capital Berlin, on the Day of German Unity. - German President Frank-Walter Steinmeier, the country's moral authority, quarantined himself on October 17, 2020 after one of his bodyguards tested positive for the novel coronavirus, one of his spokespersons announced. (Photo by Soeren Stache / POOL / AFP)

Steinmeier'den Fransa yorumu: Açık toplumu korumalıyız 30.10.2020

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Fransa'daki saldırılarla ilgili olarak şiddet olaylarının demokratik toplumlarda dışlama ve nefrete yol açmaması uyarısı yaptı. Steinmeier, Erdoğan'ın üslubunu da eleştirdi.
German Health Minister Jens Spahn attends the weekly cabinet meeting of the government at the chancellery in Berlin, Germany October 21, 2020. Markus Schreiber/Pool via REUTERS

Almanya Sağlık Bakanı'nın korona testi pozitif çıktı 21.10.2020

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın koronavirüse yakalandığı duyuruldu. Bakan Spahn’ın kendini evinde izolasyona aldığı, diğer hükümet üyelerinin ise topluca karantinaya alınmayacağı bildirildi.

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