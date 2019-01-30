 Stajyer avukata başörtüsü yasağı anayasaya uygun | ALMANYA | DW | 27.02.2020

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ALMANYA

Stajyer avukata başörtüsü yasağı anayasaya uygun

Almanya'da Anayasa Mahkemesi stajyer avukatlara mahkeme salonlarında uygulanan başörtüsü yasağının, anayasaya uygun olduğuna hükmetti.

Federal Anayasa Mahkemesi hâkimleri

Federal Anayasa Mahkemesi hâkimleri

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Okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocukların başörtüsü takması yasaklanmalı mı? Avusturya Parlamentosu’nun bu yöndeki kararının ardından Almanya’da da başlayan tartışmalar sürüyor. (18.05.2019)

Avusturya Parlamentosu ilkokullarda çocukların başörtüsü takmasını yasaklayan yasa tasarısını onayladı. (16.05.2019)

Kararda, yasa koyucunun tercihinin, söz konusu eğitim kapsamında dünya görüşü ve din açısından tarafsız bir davranış sergilenmesi yükümlülüğüyle ilişkili olduğu belirtildi. Dolayısıyla bu tercihe anayasal bakımdan riayet edilmesi gerektiği kaydedildi. Federal Anayasa Mahkemesi kararında, söz konusu yükümlülüğün her ne kadar başvurucunun dini özgürlüklerine ve temel haklarına müdahale anlamı taşısa da meşru olduğunu ifade etti.

Kararın gerekçesinde Müslüman stajyer avukatın dini özgürlüğünün devletin dünya görüşü ve din bakımından tarafsızlığı, yasaların uygulanmasının işlerliği ve üçüncü kişilerin bir dine mensup olmama özgürlüğü karşısında yer aldığı belirtildi. Birbiriyle çatışan iki pozisyondan birinin başvurucunun mahkeme salonunda başörtüsü takmasını yasaklama ya da izin verme yönünde diğerine ağır basmadığı belirtildi.

Fas kökenli Müslüman bir Alman vatandaşı 2017 yılı başında Hessen eyaletinde avukatlık stajına başlamıştı. Stajyet avukat, mahkeme salonunda başörtüsü taşımak istemiş ancak eyalet yasalarının iki yıllık avukatlık stajı sırasında başörtüsü takılmasına izin vermemesi nedeniyle bunu yapamamıştı.

Federal Anayasa Mahkemesi 2015 yılında öğretmenler için ise genel bir başörtüsü yasağının anayasaya uygun olmadığına hükmetmişti.

AFP, EPD / EC, GA

©Deutsche Welle Türkçe

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