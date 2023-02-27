Stadyumlarda hükümete istifa çağrıları

Türkiye'de Fenerbahçe-Konyaspor futbol maçının ardından Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında da "Hükümet istifa" sloganı atılmasının yankıları sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, stadyumlara atılan sloganlara tepki gösterdi. Hatay'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamanın görüntüsünü paylaşan Soylu, "Spor alanlarını siyaset meydanına çevirmek isteyenler; Devletin, Milletin, sivil toplum kuruluşlarının burada ortaya koyduğu çabaya kulak versinler. Bizim mesaimizi bölmesinler. Bölmek isterlerse de hodri meydan" diye tweet attı.

Soylu, koordinasyon merkezindeki gazetecilere yaptığı açıklamada "milletin seçimde kararını vereceğini" belirterek "Buradan bir karmaşa oluşturabilir miyim diyenler olabilir" ifadesini kullandı. Soylu, "Deprem meselesine gömüldüğümüzü zannedenler, güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldırmayacağımızı zannetmesinler. Burada insani bir mesele yürütüyoruz. 3-5 tane bu meselenin koordinasyonu ve mühendisliğine soyunan adamları da Türkiye'nin geleceğiyle ilgili karartma hakkı verilmez. Hiç öyle bir süreç söz konusu olmaz. Ama bizim mesaimizi bölmesinler. Biz mesaimizi de böleriz. Ama mesaimizi bölerlerse bu milletin karşı karşıya kaldığı süreçte bu millete haksızlık ederler. Biz o haksızlığın yapılmasını istemiyoruz. Ama mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz. Hodri meydan" diye ekledi.

Davutoğlu ve Babacan'dan Bahçeli'ye tepki

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beşiktaş-Antalyaspor maçındaki "Hükümet istifa" sloganı üzerine Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) üyeliğinden istifa etmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Davutoğlu, "Tribünler 'Hükümet istifa, istifa' dedi. Bahçeli yine yanlış anladı, Beşiktaş üyeliğinden istifa etti" diye tweet attı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Bahçeli'nin maçların seyircisiz oynanması için spor kulüplerinin başkanlarına yaptığı çağrı sonrası attığı tweet'te hem MHP liderini hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek "İktidarın küçük ortağı, elinde çekiç olduğu için her gördüğünü çivi sanıyor. Bildiği tek şey yasaklamak, engellemek. Eleştirilere tahammül etmeyi öğrenip işinizi yapın. Futbolu rahat bırakın, deprem bölgesine bakın. Barınma ve ısınma sorununu çözün" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe taraftarlarının Fenerbahçe-Konyaspor maçında, Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki can kayıpları ve sonrasında yaşananlar nedeniyle hükümeti istifaya çağıran sloganlar atmasına tepki göstermişti. Bahçeli, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, maçların seyircisiz oynanması için spor kulüplerinin başkanlarına çağrıda bulunmuştu. MHP, Bahçeli'nin, Beşiktaş-Antalyaspor maçında da "Hükümet istifa" sloganı atılması üzerine BJK üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle 44 bini aşkın vatandaşımızın şehit olduğu afet sonrasında futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur. Bugün oynan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş’a ve Beşiktaş'ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır" denildi.

MHP'lilerden toplu protesto

Bahçeli'nin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman da BJK üyeliğinden ayrıldı.

Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık ve yeni kaos oyunlarına alet olma hali Beşiktaş'ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır. Ben de Beşiktaş JK üyeliğinden an itibariyle çekiliyorum" dedi.

Atay da yaptığı açıklamada, "Deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık ve yeni kaos oyunlarına alet olma hali Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır. Ben de Beşiktaş JK üyeliğinden an itibariyle çekiliyorum" dedi.

Büyükataman ise "Aziz milletimizin değerlerini hiçe sayan, acılarımıza saygı göstermeyip yaşadığımız Asrın Felaketinden menfaat devşirmeye çalışan siyasi yağmacılara alet olan Beşiktaş'ın kongre üyeliğinden ayrılıyorum" açıklamasında bulundu.

Üst üste iki maçta da hükümete tepki

Fenerbahçe taraftarları, Cumartesi akşamı oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçında "Hükümet istifa" sloganı atmıştı. İstanbul'daki Vodafone Park'ta dün akşam oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçında da stadyum "Hükümet istifa" sloganıyla yankılandı.

Atılan sloganların duyulduğu görüntüleri paylaşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Beşiktaş tribünleri tek ses! 'Hükümet istifa!'" diye tweet attı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da "Beşiktaş stadında hükümet istifa sesleri. Millet kendisine hakaret edenleri de yapılan beceriksizleri de görüyor" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı stadyumda takip eden gazeteci Zafer Arapkirli ise attığı tweet'te, "SLOGANA POLİS MÜDAHALESİ… İnönü'de 'Hükümet istifa' sloganına deniz tarafındaki tribünde müdahale eden polise tepki olarak slogan daha büyüyor" diyerek bu ana ilişkin bir video da paylaştı.

Statlarda atılan sloganlarla ilgili spor dünyasından da yorumlar geldi.

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, "Devlet ve hükümet aynı şey değildir. Hükümet yıkıldığında devlet yıkılsa Atatürk öldüğünde Türkiye yıkılırdı.İnsanlar devletinin yanında hükümetin karşısında olabilir. Demokratik haktır" diye tweet attı.

Süper Lig maçlarını yayınlayan beIN SPORTS'un sunucu ve yorumcularından Güntekin Onay da Twitter'dan yaptığı paylaşımda benzer bir değerlendirmede bulundu. Onay, "Hükümet ve devlet kavramlarını ayırd etmek bu kadar zor olmamalı! Biz devletin yanındayız zor günlerde. Devletimiz güçlüdür ve vatandaşının yardımına koşar. Hükümet ile devlet aynı şey değil" dedi.

Depremzede çocuklara oyuncak

Beşiktaş taraftarları dünkü karşılaşmada ayrıca, depremzede çocuklara ulaştırılması için yanlarında getirdikleri binlerce oyuncağı, Beşiktaş-Antalyaspor maçının 4'üncü dakikasının 17'nci saniyesinde sahaya attı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü, o anların görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaştı.

DW,DHA,ANKA/CÖ,JD