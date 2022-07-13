Sri Lanka'da göstericiler başbakanlık konutunu bastı

Sri Lanka'da eylemcilerin öfkesi, Maldivler'e kaçan Devlet Başkanı Rajapaksa'nın yerine geçici olarak atanan Başbakan Wickremesinghe'ye yöneldi. Wickremesinghe düzenin sağlanması için gerekenin yapılması talimatı verdi.

Sri Lanka'da daha önce 13 Temmuz'da istifa edeceğini açıklayan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa askeri uçakla Maldivler'e kaçtı. 73 yaşındaki Rajapaksa istifasını henüz resmen açıklamadı.

Başbakan Ranil Wickremesinghe parlamento tarafından geçici devlet başkanı olarak atandı. Ancak göstericilerin öfkesi bu kez de Wickremesinghe'ye yöneldi. Başkent Colombo'da başbakanlık konutunu basan öfkeli kalabalık Wickremesinghe'nin istifasını istedi. Polis göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmaya çalıştı.

Polis göstericileri uzaklaştırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Fotoğraf: Eranga Jayawardena/AP/picture alliance

Ülkede olağanüstü hal (OHAL) ve sokağa çıkma yasağı ilan eden Wickremesinghe daha sonra bu kararından geri adım attı, ancak güvenlik güçlerine düzenin sağlanması için "gereken her şeyin yapılması" talimatı verdi.

Göstericiler devlet televizyonunu bastı

Televizyondan halka hitap eden Wickremesinghe, göstericileri geçici devlet başkanı olarak görevini yerine getirmesini engellemekle suçladı. "Anayasamızı yırtıp atamayız" diyen Wickremesinghe, "Demokrasiye yönelik bu faşist tehdidi sona erdirmeliyiz" şeklinde konuştu.

Göstericiler bunun üzerine bir süre sonra da devlet televizyonunu bastı. Bir grubun canlı yayın sırasında stüdyoya girmesi üzerine, yayına ara verildi.

Öfkeli kalabalık başbakanlık konutunu işgal etti. Fotoğraf: Adnan Abidi/REUTERS

Ağır ekonomik kriz

Sri Lanka'daki siyasi kargaşa, ülke tarihinin en ağır ekonomik krizine karşı başlayan protestoların sonucu.Yüksek enflasyon ve başta akaryakıt ve gıda gibi temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan kıtlık nedeniyle protestolar geçen hafta sonu artmıştı. Göstericilerin devlet başkanlığı sarayı ile çok sayıda hükümet binasını işgal etmesi üzerine ülkenin lideri Rajapaksa istifa edeceğini duyurmuştu.

Sri Lanka çapına yayılan protestolarda aralarında bir iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

"Rajapaksa Maldivler'den Singapur'a gidecek"

Maldivler'e kaçan Rajapaksa burada da protestolarla karşılaştı. Maldivler'de çalışan çok sayıda Sri Lankalı işçi taşıdıkları bayrak ve pankartlarla Rajapaksa Maldivler hükümetinden Rajapaksa'ya sığınma hakkı vermemesini istedi. Reuters'a açıklama yapan Sri Lankalı bir hükümet yetkilisi, Rajapaksa'nın Maldivler'den Singapur'a hareket edeceğini, istifasını da bu ülkeye ulaştıktan sonra duyuracağını söyledi.

Siyasi kargaşanın sürdüğü ülkede yetkililer düzeni sağlamada güçlük çekiyor. Fotoğraf: Adnan Abidi/REUTERS

Muhalefet lideri devlet başkanlığına aday

Ekonomik krizden çıkmak için Sri Lanka'nın acil dış finansmana ihtiyacı var. Bunun içinde siyasi istikrarın biran önce sağlanması gerektiği belirtiliyor. Planda bir değişiklik olmazsa parlamento 20 Temmuz'da yeni bir devlet başkanı seçecek. 2019'da Rajapaksa'ya karşı seçimi kaybeden muhalefet lideri Sacit Premasada devlet başkanlığına aday olduğunu açıklamıştı.

22 milyonun yaşadığı Sri Lanka'da enflasyon geçen ay yüzde 54,6 olarak açıklanmış, Merkez Bankası gelecek aylarda yüzde 70'e çıkabileceğini açıklamıştı.

Ekonomik kriz yüzünden binlerce kişinin göç ettiği Sri Lanka'da hükümet Mayıs ayında borç krizinde olduğunu ve ekonominin çöktüğünü duyurarak acilen uluslararası desteğe ihtiyaç olduğunu duyurmuştu. Covid-19 salgını yüzünden turizm gelirlerinin düşmesi de ülkenin darboğaza girmesini hızlandırdı. Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmelerden henüz sonuç alınamamıştı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, devlet finansmanlarının yetersizliği ve büyük çaplı dış borçlarını geri ödeyememe riski nedeniyle ülkenin kredi notunu düşürmüştü.

Reuters, AFP