Sri Lanka'da ölü sayısı artıyor

Hristiyan alemi Paskalya yortusunu kutlarken, Güney Asya'da bulunan ada ülkesi Sri Lanka aynı günde meydana gelen sekiz saldırının şokunu yaşıyor. Üç Kilise ve üç otele düzenlenen saldırıların ardından iki patlama daha meydana geldi. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 207'ye yükseldi. Emniyet yetkilileri ölenler arasında en az 35 yabancı uyruklunun bulunduğunu açıkladı.

Savunma Bakan Yardımcısı Ruwan Wijewardene düzenlediği basın toplantısında saldırıların sorumlularının kimliğinin tespit edildiğini açıkladı. Saldırıları “aşırı grupların” düzenlediği bir “terör olayı” olarak tanımlayan Wijewardene, ülkede on iki saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Ölenler arasında iki Türk vatandaşı da var

Anadolu Ajansı saldırılarda iki Türk vatandaşının da öldüğünü bildirdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter üzerinden yayınladığı mesajında, hayatını kaybedenlerin aileleriyle temas halinde olduklarını kaydetti.

T.C. Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada "Paskalya ayininin yapıldığı bir günde kiliseleri hedef alan bu alçakça saldırı kasıtlı bir provokasyon eylemidir. Bu yönüyle, Yeni Zelanda’da camide ibadet eden Müslümanlara karşı gerçekleştirilen son terör eyleminden bir farkı yoktur" ifadelerine yer verildi.

Başbakan: Saldırılar korkakça

Başbakan Ranil Wickremesinghe düzenlenen "korkakça saldırıları" kınadı ve bugün ulusal güvenlik konseyinin toplanacağını açıkladı.

Sri Lanka Ulusal Hristiyan Protestan Birliği'nin (NCEASL) verilerine göre, ülkede geçen yıl Hristiyanlara yönelik 86 ayırımcılık, tehdit ve şiddet vakası gerçekleşti. Birlik bu yıl ise bu tip 26 vakanın gerçekleştiğini açıkladı.

Sri Lanka'da 2012 yılında yapılan nüfus sayımına göre, 22 milyon nüfuslu ülkenin yaklaşık yüzde 70'i Budist, yüzde 12,6'si Hindu, yüzde 9,7'si Müslüman, Yüzde 7,6'sı ise Hristiyanlardan oluşuyor.

Reuters,BW/SÖ

©Deutsche Welle Türkçe