Sri Lanka’da ölü sayısı 359’a yükseldi

Sri Lanka’da Pazar günü aralarında kilise ve otellerin de bulunduğu sekiz ayrı noktada düzenlenen terör saldırılarında ölenlerin sayısı 359'a yükseldi. Polis sözcüsü, Salı gecesi 38 yaralının daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılarda yaralananlardan 400'den fazlasının halen tedavi gördüğü, bir bölümünün durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

Yetkililer, Salı akşamı yapılan operasyonlarla gözaltına alınan kişi sayısının 58'e yükseldiğini açıkladı. Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, Salı günü ellerinde patlayıcı madde olduğu sanılan bazı şüphelilerin firarda olduğunu bildirmişti. Son gözaltına alınan kişiler arasında bu şüphelilerin de bulunup bulunmadığı konusunda bir bilgi mevcut değil.

Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, saldırılarda ölen yabancıların sayısı 34. 14 yabancının ise kayıp olduğu bildirildi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) saldırılarda 45 çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu. UNICEF, onlarca çocuğun da yaralandığını belirtti.

Saldırıları IŞİD üstlendi

Hristiyan alemi Paskalya Yortusu'nu kutlarken, Sri Lanka'da üç kilise ve beş yıldızlı üç oteli hedef alan eş zamanlı bombalı saldırıları IŞİD üstlendi. Sri Lanka hükümeti saldırılardan Ulusal Tevhid Cemaati adlı grubu sorumlu tutmuştu. Hükümet yetkilileri bu saldırıların geçen ay Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen silahlı saldırılara misilleme olarak gerçekleştirildiğini belirtmişti. Cumhurbaşkanlığı, Sri Lankalı radikallerin "uluslararası terör gruplarınca” desteklendiğine dair istihbarat olduğunu duyurmuştu.

Emniyet yönetici kadrolarında yeniden yapılanma

İntihar saldırılarının ardından hükümet, ülkenin üst düzey emniyet yöneticilerini, enformasyon politikasındaki hataları nedeniyle görevden almaya hazırlanıyor. Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Salı akşamı televizyondan halka seslenerek, polis ve diğer emniyet birimlerinin üst kademelerinde 24 saat içinde yeniden yapılanmaya gidileceğini açıkladı. Sirisena, saldırıların olacağına dair istihbaratın hükümete iletilmediğini belirtti.

Hükümet sözcüsü Rajitha Senaratne, Sri Lanka'da kiliselere ve turistik hedeflere saldırılar düzenleneceğine dair yabancı istihbarat örgütlerinin 4 Nisan tarihinde uyarıda bulunduğunu aktardı. Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe de, istihbaratın Hindistan'dan geldiğini duyurdu. Hükümet adına konuşan Senaratne ise, "Sorumluluk bizim. Çok üzgünüz” dedi.

Koalisyon içinde gerilim

Birçok bakan, Wickremesinghe'nin son dönemde hükümetin güvenlik konseyi toplantılarına çağrılmamasını eleştiriyor. Ülkede Başbakan Wickremesinghe ile, aynı zamanda Savunma Bakanı olarak da görev yapan Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın partilerinin oluşturduğu koalisyon hükümetinde gerilim söz konusu. Sirisena 2018 sonunda beklenmedik bir şekilde Wickremesinghe'yi görevinden alarak, yerine başka bir isim atamış, ancak Wickremesinghe iktidar mücadelesini kazanarak koltuğunu korumayı başarmıştı. 2019 sonunda ülkede devlet başkanlığı seçimleri yapılacak.

dpa, AFP/AÜ, BK

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