Sri Lanka polisi IŞİD'le bağlantılı 140 kişiyi arıyor

Sri Lanka'da Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, geçen Pazar günü kilise ve otelleri hedef alan bombalı saldırıların ardından polisin, IŞİD bağlantılı olduğu düşünülen 140 kişiyi aradığını açıkladı.

Polis saldırılarla ilgili soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında Suriye ve Mısır'dan yabancıların da olduğu 76 kişiyi gözaltına aldı.

Sri Lanka ordusu, ülke genelinde aramalar gerçekleştirilmesi ve ibadet yerlerinin korunması için yaklaşık 10 bin asker görevlendirdi.

Sri Lanka istihbarat servisinin bombalı araçlarla yeni saldırılar düzenlenebileceği yönünde yaptığı uyarı sonrası, ülkedeki Müslüman ve Hristiyanlardan cami ya da kiliselere gitmemeleri ve evlerinde ibadet etmeleri istendi.

IŞİD üstlenmişti

Sri Lanka'da üç kilise ve beş yıldızlı üç oteli hedef alan eş zamanlı saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Saldırılardaki can kaybı daha önce, bazı kurbanların parçalara ayrılan cesetlerinin birden fazla kez sayılmasından ötürü 359 olarak duyurulmuştu.

Yaklaşık 500 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıları IŞİD üstlendi. Ancak örgüt bu iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadı. Hükümet ise saldırıların Sri Lanka'da yerleşik olan ancak muhtemelen uluslararası destek alan iki örgüt tarafından düzenlendiğini belirtmişti. Sri Lanka hükümeti, bu gruplardan birinin Ulusal Tevhid Cemaati olduğunu duyurmuştu. Yetkililer, IŞİD'in saldırılara dahlinden emin değil. Ancak birçoğu, saldırganların yabancı militanlardan finansman ve tavsiye desteği aldığı görüşünde.

Turizme büyük darbe

Sri Lanka Maliye Bakanı Mangala Samaraweera, saldırılar nedeniyle ülkenin turizm gelirinde yüzde 30 düşüş bekledikleri açıkladı.

Gazetecilere yaptığı açıklamada "En fazla turizm etkilenecek" diyen Samaraweera, bu yıl 1,5 milyar dolarlık bir kayıp öngördüklerini ifade etti. Maliye Bakanı, ülkenin saldırılar sonrası tam olarak toparlanmasının iki yıl alabileceğini sözlerine ekledi.

DW,rtr/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe