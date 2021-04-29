 Sputnik V aşısının acil kullanımına onay çıktı | TÜRKİYE | DW | 30.04.2021

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TÜRKİYE

Sputnik V aşısının acil kullanımına onay çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca, Rus aşısı Sputnik V'nin acil kullanımına onay verildiğini açıkladı.

Sputnik V aşısı

Sputnik V aşısı

Türkiye'de Çin'de geliştirilen CoronaVac ile ABD-Alman üretimi Pfizer-BioNTech aşılarından sonra üçüncü aşı için de kullanım onayı verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek" dedi.

Bakan Koca, Sputnik V aşısıyla ilgili alınan kararı Twitter hesabından paylaştı.

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Koca: Mayıs sonuna kadar 100 milyon doz aşı gelecek

Sağlık Bakanı Bakanı Koca, Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandığını ve Mayıs sonuna kadar 100 milyon doz aşı geleceğini söyledi. Koca, Sputnik V aşısı için de görüşmelerin başladığını duyurdu.  

Putin’in prestij aşısı ''Sputnik-V''

Sputnik-V, koronavirüs aşısı olarak tescil edilen ilk aşı oldu. Her ne kadar aşı, aceleye getirildiği gerekçesiyle eleştirilse de, imaj savaşının galibi şimdilik Putin oldu. Moskova’dan Juri Rescheto’nun haberi.  

Rusya'nın Sputnik V aşısında manipülasyon iddiası

Faz 3 aşaması tamamlanmadan tescil edilen aşıyla ilgili açıklanan verilerin de manipüle edildiği iddia ediliyor.  

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Ruslar Sputnik V aşısı hakkında ne düşünüyor?  

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