Sputnik V aşısının acil kullanımına onay çıktı

Türkiye'de Çin'de geliştirilen CoronaVac ile ABD-Alman üretimi Pfizer-BioNTech aşılarından sonra üçüncü aşı için de kullanım onayı verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek" dedi.

Bakan Koca, Sputnik V aşısıyla ilgili alınan kararı Twitter hesabından paylaştı.

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