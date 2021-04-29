Sputnik V aşısının acil kullanımına onay çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca, Rus aşısı Sputnik V'nin acil kullanımına onay verildiğini açıkladı.
Türkiye'de Çin'de geliştirilen CoronaVac ile ABD-Alman üretimi Pfizer-BioNTech aşılarından sonra üçüncü aşı için de kullanım onayı verildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek" dedi.
Bakan Koca, Sputnik V aşısıyla ilgili alınan kararı Twitter hesabından paylaştı.
Ayrıntılar geliyor...
Sağlık Bakanı Bakanı Koca, Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandığını ve Mayıs sonuna kadar 100 milyon doz aşı geleceğini söyledi. Koca, Sputnik V aşısı için de görüşmelerin başladığını duyurdu.
Sputnik-V, koronavirüs aşısı olarak tescil edilen ilk aşı oldu. Her ne kadar aşı, aceleye getirildiği gerekçesiyle eleştirilse de, imaj savaşının galibi şimdilik Putin oldu. Moskova’dan Juri Rescheto’nun haberi.