Sputnik Türkiye'den dört gazeteci gözaltında

Rus haber ajansı Sputnik, Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe’nin gözaltına alındığını duyurdu. Haberde Boztepe’nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Boztepe Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Türk Ceza Kanununun 301 ve 302’nci maddeleri uyarınca başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına aldı.

İHA, Boztepe’nin gözaltına alınması öncesinde Sputnik Türkiye çalışanı üç gazetecinin "Çalıntı Eyalet: Suriye'nin bir köşesi 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi?" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç gazeteci emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Sputnik Türkiye, konuyla ilgili haberinde üç gazetecinin Ankara'daki evlerine dün gece kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından saldırı girişiminde bulunulduğunu, üç çalışanın sonrasında emniyet birimlerine giderek saldırganlardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Ancak gazetecilerin emniyette gözaltına alındıkları öğrenildi.

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan saldırı girişimiyle ilgili açıklamasında, "Ankaradaki üç çalışanımızın evlerini (!) şu an kimlikleri bilinmeyen tipler basmış, tehditler savurmuş, Ruslara çalıştıklarından dolayı kendilerine 'vatan hainleri' demişler. Polis neler yapacak, bakacağız. Ayrıca, bu tiplerin, çok göz önünde olmayan bu çalışanlarımızın ev adreslerini nasıl olup da ellerine geçirdiklerini de sormak isterim" dedi.

Gazeteci örgütlerinden tepki

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üç gazetecinin gözaltına alınmasını eleştirdi. TGS twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sputnik'in Türkiye servisinde çalışan gazetecilerin evlerine saldırı girişiminde bulunulması ve ardından üç meslektaşımızın gözaltına alınması kabul edilemez. Devletler arası gerilimin bedeli gazetecilere ödetilemez" ifadesine yer verdi.



Aralarında TGS, Parlamento Muhabirleri Derneği ve Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin de olduğu G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu da yaptığı açıklamada gözaltı kararına tepki gösterdi:

“Ankara'da dün gece, Sputnik Haber Ajansı Türkiye servisinde çalışan üç gazetecinin evlerine saldırı girişimi yapıldı. Dün gece yaşanan olayda meslektaşlarımızın zarar görmemesi tesellimizdir. Ancak bu olayın araştırılarak sorumluların bulunması, hukuki sürecin başlatılması bir zorunluluktur. Her şeyden önce meslektaşlarımızın ev adreslerinin kimler tarafından nasıl ve hangi gerekçe ile bu kişilere verildiği ortaya çıkarılmalı ve gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır. Gazeteciler, taraf ya da düşman değil olayları gerçek boyutlarıyla yansıtmakla görevli, halkın haber alma hakkını sağlamaya çalışan kişilerdir. Gazetecilerin özgürce görevlerini yapmasını sağlamak devletlerin sorumluluğundadır. Gözaltına alınan gazeteciler serbest bırakılmalıdır.”

DW/HT,CÖ

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