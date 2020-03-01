Sputnik Türkiye çalışanları serbest

Rus haber ajansı Sputnik'in Ankara'da gözaltına alınan üç çalışanı ile İstanbul'da gözaltına alınan Türkiye Genel Yayın Yönetmeni serbest bırakıldı. "Çalıntı Eyalet: Suriye'nin bir köşesi 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi?" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındığı belirtilen üç kişi Ankara Adliyesi'nde ifadeleri alındıktan sonra salıverildi. Sputnik Türkiye, İstanbul'da gözaltına alınan Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe'nin de serbest bırakıldığını duyurdu.

Gözaltına alınan gazetecilerin aileleri ve meslektaşları Ankara Adliyesi önünde

Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe'nin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanununun 301 ve 302. maddeleri uyarınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Sputnik Türkiye, gözaltı sonrasında İstanbul ofisinde polis tarafından arama yapıldığını da duyurdu.

Sputnik konuyla ilgili haberinde, üç gazetecinin Ankara'daki evlerine dün gece kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından saldırı girişiminde bulunulduğunu, üç çalışanın sonrasında emniyet birimlerine giderek saldırganlardan şikayetçi olduğunu ancak bu sırada gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan saldırı girişimiyle ilgili açıklamasında, "Ankaradaki üç çalışanımızın evlerini (!) şu an kimlikleri bilinmeyen tipler basmış, tehditler savurmuş, Ruslara çalıştıklarından dolayı kendilerine 'vatan hainleri' demişler. Polis neler yapacak, bakacağız. Ayrıca, bu tiplerin, çok göz önünde olmayan bu çalışanlarımızın ev adreslerini nasıl olup da ellerine geçirdiklerini de sormak isterim" ifadesine yer vermişti.

TGS'den tepki

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) gazetecilerin gözaltına alınmasını eleştirdi. TGS twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sputnik'in Türkiye servisinde çalışan gazetecilerin evlerine saldırı girişiminde bulunulması ve ardından üç meslektaşımızın gözaltına alınması kabul edilemez. Devletler arası gerilimin bedeli gazetecilere ödetilemez" ifadesine yer verdi.

DW/HT, CÖ

© Deutsche Welle Türkçe