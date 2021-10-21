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Spor

Spor, kişisel veya toplu yarışlar biçiminde yapılan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümünün tanımlanması için kullanılan kavram.

DW Türkçe'nin spor ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

DW Haber - 21.10.2021 21.10.2021

DW Haber'de bugün: Erdoğan'dan büyükelçilere Kavala tepkisi | "Durum vahim", Video skandalından sonra Kuzey Kıbrıs'ta siyaset nasıl şekillenecek?, Zırhlı araç kurbanının ailesine alacak davası, Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nda tek sorun gasp değil.
Illustration Pandora Papers. Pandora Papers is the name for a new leak of documents that reveal the secret wealth of about 35 world leaders, both past and present, and more than 300 officials around the world. The term Croatia in English is mentioned 7,500 times in Pandora's documents., in Zagreb, Croatia, on October 04, 2021. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL

İşte Pandora Papers'ın yıldızları 06.10.2021

Pandora Papers sızıntılarıyla gizli offshore dünyasının kapılarını açan 12 milyon belge, dünyaca ünlü sanatçılardan spor dünyasına birçok ünlü ismin de vergi sırlarını ortaya döktü.

Üniversitelilerin barınma sorunu 28.09.2021

Türkiye’de yükseköğrenimde okuyan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı KYK yurtlarının sınırlı kapasitesi ile ev kiraları ve özel yurt ücretlerinin pahalılığı nedeniyle barınma sorunu yaşıyor. Kimi gençler okulları açılmasına karşın halen yedeklerden KYK yurduna yerleşmeyi beklerken kimileri de ev kirasını karşılayacak maddi imkana sahip olmadığı için ne yapacağını bilemez halde…

Turkey's Ebrar Karakurt prepares to play a point in the women's preliminary round pool B volleyball match between Russia and Turkey during the Tokyo 2020 Olympic Games at Ariake Arena in Tokyo on August 2, 2021. (Photo by Yuri Cortez / AFP) (Photo by YURI CORTEZ/AFP via Getty Images)

Ebrar mutlu, biz mutlu 26.09.2021

"Reklamın gördüğü ilgiden firma da, Ebrar da, sevenleri de mutlu. Hangi ihtiyaçla yapıldığı anlaşılmayan analizi pek fazla izlenmeyen ama bolca tepki gören Ali Atıf Bey ise mutsuz olmalı." Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.

Former German soccer international Stefan Kuntz gestures during his presentation after being appointed head coach of the Turkish national soccer team in Istanbul, Turkey, Monday, Sept. 20, 2021. (AP Photo)

Türk futbolunda Kuntz tartışması 21.09.2021

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz hakkında spor dünyasında farklı görüşler mevcut.
Rassismus-Attacke gegen DFB-Spieler Olympia-Test abgebrochen. Jordan TORUNARIGHA GER Aktion,Einzelaktion,Einzelbild, Freisteller,Ganzkoerperaufnahme, ganze Figur. Fussball U-21 Laenderspiel. Deutschland GER - Mexiko MEX 3-0, am 07.09.2018 in Fuerth,Sportpark Ronhof / Thomas Sommer. DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO. *** Racism attack against DFB player Olympic test aborted Jordan TORUNARIGHA GER action,single action,single picture,crop,whole body shot,whole figure Football U 21 Laenderspiel Deutschland GER Mexico MEX 3 0, am 07 09 2018 in Fuerth,Sportpark Ronhof Thomas Sommer DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND OR QUASI VIDEO

Sporda ırkçılık: Alman Milli Takımı sahayı terk etti 17.07.2021

Alman Olimpik Milli Futbol Takımı, 2020 Tokyo Oyunları için bulunduğu Japonya'da Honduras ile oynadığı hazırlık maçında ırkçılık nedeniyle sahayı terk etti.
Fußball: EM, Halbfinale, Finalrunde, Halbfinale ngland - Dänemark im Wembley Stadion. Die Anzeigetafel zeigt die Zeit des Finalspiels zwischen Italien und England. +++ dpa-Bildfunk +++

İtalya mı İngiltere mi, kupayı kim kaldıracak? 11.07.2021

İtalya ile İngiltere arasındaki 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası final karşılaşması için son hazırlıklar yapılıyor. Bu gece oynanacak müsabakayı kazanan ekip, milli takımlar bazında Avrupa'nın en büyüğü olacak.

Aşılı-aşısız ayrımı hukuken mümkün mü? 06.07.2021

Türkiye’de aşı olmayan kişilerin önümüzdeki süreçte konser, sinema ve spor müsabakalarına alınmaması konuşuluyor. Peki aşılı, aşısız ayrımı yapmak hukuki olarak mümkün mü?
SAGLIK BAKANI FAHRETTIN KOCA BASKANLINDA KORONAVIRUS BILIM KURULU 8'INCI KEZ TOPLANDI FOTO:DHA-ANKARA Redakteur: Aydin Üstünel Die Rechte des Fotos sind für die DW frei

Koca: Spor müsabakaları seyircili oynanabilir 29.06.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca spor müsabakalarının sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabileceğini açıkladı. Delta varyantının arttığını söyleyen Koca, "Şu an 224 Delta vakası var" dedi.
BAKU, AZERBAIJAN - JUNE 20: Senol Gunes, Head Coach of Turkey looks on during the UEFA Euro 2020 Championship Group A match between Switzerland and Turkey at Baku Olimpiya Stadionu on June 20, 2021 in Baku, Azerbaijan. (Photo by Naomi Baker/Getty Images)

Sport Bild: Türkiye şampiyonadan rezil olarak ayrılıyor 21.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası öncesinde Almanya’da da bazı futbol otoriteleri tarafından "gizli favori" olarak nitelendirilen Türkiye’nin turnuvaya puansız veda etmesi, Alman basınında geniş yankı uyandırdı.

Almanya'daki gençlerin dünyası: Spor, müzik ve sanat dolu 06.06.2021

Almanya’da gençler için öncelikli konular neler? Boş zamanlarını nasıl geçiriyorlar? Nelere değer veriyorlar? Rol modelleri kim? Rachel Stewart, Meet the Germans’ta bu hafta, Alman gençlerinin dünyasını ele alıyor.

15.05.2020 ISTANBUL, TURKEY - MAY 15: Young people walk at Macka Park after youths between 15-20 years across Turkey allowed to leave their homes, remaining within walking distance and wearing masks, on May 15 between 11 a.m. and 3 p.m. local time, in Istanbul, Turkey on May 15, 2020. Turkey on Friday eased coronavirus (Covid-19) restrictions for young people between 15- 20 years old. (Photo by Onur Coban/Anadolu Agency via Getty Images)

Salgında gençlik: İşsiz, umutsuz, geleceksiz 19.05.2021

Gelecek kaygısı ve iş güvencesizliği, Türkiye'de gençliği ürkütüyor. "Kaygı artık korkuya dönüştü, çünkü hiçbir şey belli değil" diyen gençler, yurt dışında hayat kurabilmenin hayali içinde.

Değerler Serisi: Sevin Okyay: Vallahi normal bir insanım! 07.05.2021

Gazeteci, edebiyatçı, çevirmen, sinema eleştirmeni, radyo programcısı, müzik ve spor yazarı… Sevin Okyay, "'10 parmağında 10 marifet" diye tarif edilebilecek sayılı insanlardan biri. Türkiye’nin ilk kadın sinema yazarı olarak bilinen Okyay, aynı zamanda Harry Potter serisi de dahil olmak üzere yüzlerce kitabı Türkçeye kazandırmış bir çevirmen.
ACHTUNG: SPERRFRIST, 19. FEBRUAR 00.30 UHR, ARCHIV - In einer Sporthalle in Leipzig (Sachsen) nehmen am am 11.03.2009 übergewichtige Kinder an einem Sportprogramm teil. Die Zahl an übergewichtigen Kindern ist in den vergangenen 30 Jahren weltweit dramatisch angestiegen, heißt es in der Studie einer internationalen Forschergruppe, die in der medizinischen Fachzeitschrift «The Lancet» veröffentlicht wurde. Keinem Land der Welt sei es bislang gelungen, dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa (zu dpa Forscher: Kampf gegen Übergewicht bei Kindern kommt nur langsam voran vom 18.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Araştırma: Çocuklar günde ortalama 75 dakika hareket etti 28.04.2021

Almanya'da yapılan bir araştırma, koronavirüs önlemleri çerçevesinde kış aylarındaki kapanma sırasında, bir önceki kapanma dönemine göre çocukların günde 91 dakika daha az hareket ettiğini gösterdi.

Ein Mann mit einem Mund-Nasen-Schutz geht in der Nähe der im Wasser schwimmenden olympischen Ringe im Stadtteil Odaiba. Die japanische Hauptstadt bestätigte am Donnerstag mehr als 440 neue Coronavirus-Fälle. +++ dpa-Bildfunk +++

Olimpiyatlara Japonya dışından seyirci kabul edilmeyecek 20.03.2021

Pandemi yüzünden bir yıl ertelenen ve önümüzdeki yaz Tokyo’da gerçekleştirilecek olan Olimpiyatlara salgının devam etmesi nedeniyle Japonya dışından seyirci alınmayacağı belirtildi. Karar, tarihte bir ilk.

Kombibild Zlatan Ibrahimovic und LeBron James Links: AC Milan's Swedish forward Zlatan Ibrahimovic reacts during the UEFA Europa League round of 32, 2nd leg football match AC Milan vs Crvena Zvezda on February 25, 2021 at the San Siro stadium in Milan. (Photo by Tiziana FABI / AFP) Rechts: SALT LAKE CITY, UTAH - FEBRUARY 24: LeBron James #23 of the Los Angeles Lakers warms up before a game against the Utah Jazz at Vivint Smart Home Arena on February 24, 2021 in Salt Lake City, Utah. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Alex Goodlett/Getty Images/AFP (Photo by Alex Goodlett / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

James’ten İbrahimoviç’e yanıt: Toplumsal meselerle ilgili asla susmayacağım 27.02.2021

NBA’in yıldız oyuncusu LeBron James, ünlü futbolcu İbrahimoviç’in kendiyle ilgili "siyaset yerine spora odaklanmalı"’ sözlerine yanıt verdi. James, yanlış giden hiçbir mesele konusunda susmayacağını söyledi.

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