Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Spor, kişisel veya toplu yarışlar biçiminde yapılan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümünün tanımlanması için kullanılan kavram.
DW Türkçe'nin spor ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Türkiye’de yükseköğrenimde okuyan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı KYK yurtlarının sınırlı kapasitesi ile ev kiraları ve özel yurt ücretlerinin pahalılığı nedeniyle barınma sorunu yaşıyor. Kimi gençler okulları açılmasına karşın halen yedeklerden KYK yurduna yerleşmeyi beklerken kimileri de ev kirasını karşılayacak maddi imkana sahip olmadığı için ne yapacağını bilemez halde…
Gazeteci, edebiyatçı, çevirmen, sinema eleştirmeni, radyo programcısı, müzik ve spor yazarı… Sevin Okyay, "'10 parmağında 10 marifet" diye tarif edilebilecek sayılı insanlardan biri. Türkiye’nin ilk kadın sinema yazarı olarak bilinen Okyay, aynı zamanda Harry Potter serisi de dahil olmak üzere yüzlerce kitabı Türkçeye kazandırmış bir çevirmen.