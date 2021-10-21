Üniversitelilerin barınma sorunu

Türkiye’de yükseköğrenimde okuyan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı KYK yurtlarının sınırlı kapasitesi ile ev kiraları ve özel yurt ücretlerinin pahalılığı nedeniyle barınma sorunu yaşıyor. Kimi gençler okulları açılmasına karşın halen yedeklerden KYK yurduna yerleşmeyi beklerken kimileri de ev kirasını karşılayacak maddi imkana sahip olmadığı için ne yapacağını bilemez halde…