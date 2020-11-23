Spiegel: Uydu görüntüleri silah kaçakçılığına işaret ediyor

Alman medyası, Alman askerlerinin arama yaptığı Rosaline-A adlı Türkiye bandıralı geminin Libya'ya silah sevkiyatında kullanıldığından uzun süredir şüphelenildiğini iddia etti.

Spiegel edindiği bilgilere göre, İrini misyonununda görevli analistlerin geminin daha önce de Libya'nın Mısrata limanında zırhlı askeri araçları boşalttığını uydu görüntüleriyle tespit ettiğini öne sürdü. Spiegel'in haberinde güvenlik kameralarından elde edilen görüntülere göre, Rosaline-A'nın Kasım ayında demirlediği Ambarlı Limanı'nda da gemiye şüpheli malların yüklendiği iddia edildi. Bunun üzerine de, Libya'ya silah ambargosunu denetlemeyi hedefleyen İrini misyonu komutanlarının gemiyi kontrol etme kararı aldığı belirtildi.

Haberde, İrini misyonu bünyesindeki Alman fırkateyni Hamburg'da görevli askerlerin geçen Pazar günü Bingazi açıklarında gemiyi durdurarak, arama yapmaya başladığı, ancak Türkiye'nin tepkisiüzerine operasyona son verildiği hatırlatıldı. Alman askerlerin gemide bulunan yaklaşık 150 konteynerden çok azını kontrol edebildiği ve kontrol edilen konteynerlerde silah bulunmadığı belirtildi.

Spiegel, Türkiye'nin gösterdiği sert tepkinin Avrupa Birliği (AB) diplomatları tarafından gemide yasa dışı mallar bulunduğu yönündeki şüphenin doğru olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirildiğini yazdı. Spiegel'in güvenlik çevrelerinden edindiği bilgilere göre, AB'nin İrini misyonunun uzun zamandır Rosaline-A'yı takip ettiği, geminin sadece bu yıl sekiz kez Türkiye'den Libya'ya gittiği belirtildi.

Gemi hakkında özel rapor

Alman haber ajansı dpa da, AB'nin gizli bir raporuna dayandırdığı haberinde, geminin Libya'ya yasa dışı silah sevkiyatı yaptığından uzun süredir kuşkulanıldığını iddia etti. Haberde, geminin geçen Pazar günü Alman askerleri tarafından aranmasından önce Birleşmiş Milletlerin silah ambargosu uzmanlarının gemiye ilişkin özel bir rapor hazırladığı belirtildi.

Haberde ayrıca, söz konusu gizli raporun AB'nin İrini misyonunun ilk altı aylık bilançosu olduğunu belirtildi. Raporda, AB üyelerinin Nisan ile Eylül sonu arasındaki dönemde misyona planlanan desteği vermediği, misyondaki gemi sayısının asgari düzeyde kaldığı bilgisinin yer aldığı kaydedildi. AB'nin Mart ayı sonunda kabul ettiği İrini misyonu, Libya'da yasa dışı yollardan silah sevkiyatının yanı sıra petrol ve akaryakıt kaçakçılığını engellemeyi hedefliyor.

Rosaline-A gemisinin Alman askerleri tarafından İrini misyonu çerçevesinde aranmasına Türkiye'nin gösterdiği tepki göstererek, gemide sadece boya, boya malzemesi ve insani yardım malzemesi taşındığını açıklaması da kuşku yarattı. Sol Parti milletvekili Andrej Hunko, "Eğer bu gemi iddia edildiği gibi insansız hava aracı ve teçhizat kaçırmıyorsa, Türk hükümetinin geminin aranmasına neden itiraz ettiği sorusunu yanıtlaması gerekiyor" dedi. Hunko, dpa'ya yaptığı açıklamada Ankara'nın tepkisinin, gemide saklanması gereken birşeyler olduğu sonucunu doğurduğunu söyledi.

DW,dpa/JD,EC

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