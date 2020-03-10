 Spiegel: BND′nin elindeki bilgilere göre sığınmacıları Yunan sınırına Türkiye topladı | ALMANYA | DW | 27.03.2020

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ALMANYA

Spiegel: BND'nin elindeki bilgilere göre sığınmacıları Yunan sınırına Türkiye topladı

Spiegel, Türkiye’nin sığınmacıların Yunanistan sınırına gitmesini sağlamış ve olayların çıkmasını kışkırtmış olabileceği yönünde Alman istihbarat servisi BND'nin edindiği bilgiler olduğunu iddia etti.

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Spiegel dergisi, Alman dış istihbarat teşkilatı Federal Haberalma Servisi'nin (BND), Türkiye'nin Yunanistan sınırında sığınmacılarla Yunan güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmaların Türkiye tarafından kışkırtılmış olabileceği yönünde bilgiler aldığını iddia etti.

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Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyen sığınmacılar ile güvenlik birimleri arasında gerginlik yine tırmandı. AB içişleri bakanları Türk-Yunan sınırındaki sığınmacı krizi gündemi ile toplanıyor. (13.03.2020)

Yunan basınında çıkan haberlere göre Türk güvenlik güçleri Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tel örgüyü zırhlı bir araçla yıkmaya çalıştı. Ege'de Yunan Sahil Güvenliği'nin Türk kara sularına ittiği 121 sığınmacı kurtarıldı. (08.03.2020)

Edirne'deki binlerce göçmen arasında Avrupa’da daha iyi bir hayat kurma hayaliyle kalabalığa karışan Türk vatandaşları da var. DW Türkçe muhabiri Tunca Öğreten'in Yunanistan sınırından izlenimleri: (01.03.2020)

Türkiye'nin kapıları açmasıyla sığınmacılar Avrupa’ya geçme umuduyla Edirne sınırına akın etti. Kimi vazgeçip İstanbul’a geri dönerken kimi gecenin soğuğunda beklemeye devam ediyor. (28.02.2020)

Spiegel'in internet sayfasında BND'den edindiği bilgilere dayandırdığı habere göre, Türk yetkililer, sığınmacıları otobüslere binmeye zorlayarak, sınıra götürdü. Habere göre, bu sığınmacıların arasına "devlete ait güçlerin" de karışarak, sınırda olayların çıkmasını kışkırttığı öne sürüldü. Türk güvenlik güçlerine mensup yetkililer bu iddiaları reddediyor. BND de, Spiegel'in konuya ilişkin sorusunu yanıtsız bıraktı.

Türkiye sınırı açmıştı

Türkiye'nin geçen şubat ayında Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıları durdurmayacağını açıklamasının ardından çok sayıda göçmen Avrupa'ya gidebilmek için Yunanistan sınırında toplanmıştı. Yunanistan sınırı kapatarak, göçmenlerin geçişlerini engellemeye çalışmıştı. Sığınmacıların sınırda bekleyişi sırasında Yunan güvenlik güçleri ile sığınmacılar arasında çatışmalar yaşanmıştı. Sığınmacılar güvenlik güçlerine taş atmış, sınırdaki güvenlik tellerini keserek Yunan tarafına geçmeye çalışmıştı. Yunan güvenlik güçleri ise sığınmacılara göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulunmuştu.

Yunan hükümeti de, Türk güvenlik güçlerinin çatışmaları kışkırtmış olabileceği iddiasında bulunmuştu. Spiegel'e konuşan sınırda görevli bazı Yunan güvenlik güçleri, sığınmacılar arasında Türklerin de bulunduğunu, göçmenlere sınırdaki telleri kesmeleri için yardım ettiğini aktarmıştı.

Koronavirüs salgının yayılması üzerine de Türkiye sınırları tekrar kapatmıştı.

DW /JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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