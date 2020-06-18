 Spiegel: Ankara-Berlin hattında hidroksiklorokin krizi | ALMANYA | DW | 26.06.2020

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ALMANYA

Spiegel: Ankara-Berlin hattında hidroksiklorokin krizi

Alman haber dergisi Spiegel’in edindiği bilgilere göre Berlin, Türkiye'de koronavirüs tedavisinde sıtma ilacının kullanılması nedeniyle Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını kaldırmak istemiyor.

Türkei Touristen am Strand von Antalya (picture-alliance/AA/M. Ciftci)

Spiegel'in haberine göre, Almanya Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kaldırmamakta ısrar ediyor. Spiegel'in Almanya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, Türkiye'de koronavirüs tedavisinde etken maddesi hidroksiklorokin olan ilaçların kullanılmasının seyahat uyarısının kaldırılmamasının nedenlerinden biri olduğu öne sürüldü.

Haberde, Almanya Dışişleri Bakanlığının bu zorunlu tedavi nedeniyle seyahat uyarısının gevşetilemeyeceği görüşünde olduğu belirtildi. Alman tarafının Türkiye'ye seyahat uyarısının kaldırılması için bu tedaviden vazgeçilmesi gerektiği mesajı verdiği ifade edildi. Haberde, Alman turistlerin Türkiye'de COVID-19'a yakalanmaları halinde sıtma ilacı ile tedavi edilmeleri ihtimalinin Berlin'de rahatsızlık yarattığına işaret edildi.

Türkiye'de hastaneye yatırılan COVID-19 hastalarına uygulanan tedavide sıtma ilacının etken maddesi hidroksiklorokin kullanılıyor.

Bu ilaçların COVID-19 tedavisindeki etkisi ve hastalar için oluşturduğu riskler  tam olarak bilinmediği gerekçesiyle Almanya'da ise hidroksiklorokin kullanılmasına izin verilmiyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Berlin'e gelmesi bekleniyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Berlin'e gelmesi bekleniyor

Türkiye'deki vaka sayısı

Spiegel'in haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarısını kaldırılmamasının bir diğer nedeni de Robert Koch Enstitüsü'nün Türkiye'yi riskli bölgeler arasında göstermesi. Almanya'da koronavirüs salgınında tek yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü bu sınıflamayı enfeksiyon sayılarını temel alarak yapıyor. Buna göre, Türkiye'de bir hafta içinde 100 bin kişi arasında koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısının 50'den fazla olması risk olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'de 25 Haziran verilerine göre, son 24 saat içinde 1458 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı ise 193 bin 115'e yükseldi.

Çavuşoğlu'nun Berlin'e gelmesi bekleniyor

Almanya'nın seyahat uyarısını bir an evvel kaldırmasını isteyen Türkiye ise girişimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, gelecek hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkent Berlin'e gelerek seyahat uyarısının kaldırılmasını sağlamak için temaslarda bulunması bekleniyor.

Hidroksiklorokinle ilgili tartışmalar

Sıtma ilacının etken maddesi hidroksiklorokinin yan etkileri tartışmalara neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de hidroksiklorokinin yan etkilerine işaret eden bir bilimsel bir makale üzerine bu madde ile yapılan COVID-19 araştırmalarını durdurmuştu.

Sıtma ilacının yan etkileri ile ilgili tartışmalar sürüyor

Sıtma ilacının yan etkileri ile ilgili tartışmalar sürüyor

Tıp dergisi, The Lanchet’in daha sonra geri çektiği makalede klorokin ve hidroksiklorokinin COVID-19 tedavisine uygun olmayabileceğine dikkat çekilerek kullanımlarının ölüm oranlarını artırdığı ve kalp ritim bozukluğuna yol açtığı yönündeki verilere yer veriliyordu. Dergi, daha sonra bazı verilerin şüpheli olduğu gerekçesiyle makaleyi geri çekmişti. Ancak DSÖ, hidroksiklorokinle ilgili araştırmalarına henüz yeniden başlamadı.

DW/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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