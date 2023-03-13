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Fotoğraf: Sebastian Willnow/ZB/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

SPD'den HDP'ye dayanışma mesajı

45 dakika önce

Almanya'da koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti, hakkında kapatma davası bulunan HDP ile dayanışma mesajı yayınladı.

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Almanya'da iktidarın büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD), hakkında kapatma davası süren Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile bir dayanışma mesajı yayınladı. Başbakan Olaf Scholz'un partisi SPD'nin Twitter hesabından yayınlanan mesajda "Kardeş partimiz HDP'yi yasaklamak için açılan siyasi gerekçeli davaya son verilmesini talep ediyoruz. Kendi geçmişimizden biliyoruz ki kurumlarımızı yasaklayabilirsiniz ama eşitlik, adalet ve özgürlük düşüncelerimizi asla susturamazsınız" denildi.

Açıklamada SPD Genel Başkanı Lars Klingbeil ve Genel Başkan Yardımcısı Serpil Midyatlı'nın gelecek hafta Türkiye'ye gidecekleri ve burada HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile görüşecekleri belirtildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Haziran 2021 yılında HDP hakkında temelli kapatılması talebiyle iddianame hazırlamıştı. 843 sayfalık iddianamede, partinin temelli kapatılması ve hazine yardımlarından tamamen yoksun bırakılması istenmişti. Selahattin Demirtaş'ın arasında bulunduğu 451 partili hakkında ise siyasi yasak talep ediliyor. Dava Anayasa Mahkemesi'nde bugüne kadar dosya üzerinden görüşüldü.

Anayasa Mahkemesi, geçen hafta aldığı kararla daha önce 14 Mart olarak açıklanan sözlü savunma tarihini HDP'nin talebi üzerine ek süre verilerek 11 Nisan'a erteledi. Savunmanın ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

DW / EC, JD

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