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Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder
Gerhard SchröderFotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

"Schröder’in ihracı için bir neden yok"

16 dakika önce

SPD tahkim kurulu, Rusya'yla yakın ilişkileri nedeniyle partiden ihracı talep edilen Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in ihracı için gerekçe bulunmadığına hükmetti. Karar iki hafta içinde temyize götürülebilir.

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Bazı Rus kamu şirketleriyle olan yakın ilişkisi nedeniyle Sosyal Demokrat Parti (SPD) içinde büyük tartışmalara neden olan Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in parti tüzüğünü ihlal etmediğine ve SPD'den ihracı için bir sebep olmadığına karar verildi. SPD Hannover Bölge Tahkim Kurulu, ilk derece merci olarak Schröder'in herhangi bir ihlalde bulunduğuna ilişkin bir kanıt olmadığına hükmetti. Kararın iki hafta içinde temyize götürülme imkanı bulunuyor.

Başbakanlık döneminden (1998-2005) bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iyi bir dostluğu olan Schröder, Rus devlet şirketleriyle yakın ilişkisi ve buralarda üstlendiği görevler nedeniyle uzun süredir eleştirilerin hedefindeydi. 

Pek çok SPD'li, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra da Putin'le arasına mesafe koymayan eski başbakanın bu tavrından duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş ve partinin dört yerel teşkilatı harekete geçerek 78 yaşındaki Schröder'in ihraç edilmesinitalep etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (solda) ile tokalaşan Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder - (07.05.2018)
Eski Başbakan Schröder'in Putin'le arasına mesafe koymaması SPD içinde sıkça eleştiriliyorduFotoğraf: Alexei Druzhinin/dpa/picture alliance

Schröder, kendine yönelen tepkilerin ardından Mayıs ayında Rus enerji devi Rosneft'in yönetim kurulundan ayrılacağını açıklamış, Gazprom'un yönetim kurulu üyeliği adaylığını da geri çevirmişti. Ancak Schröder'in Gazprom'un yan kuruluşları Kuzey Akım 1 ve 2'deki görevleri devam ediyor.

"Kuzey Akım 2 açılmalı"

Eski Başbakan, Temmuz ayı sonunda Moskova'da Putin'le görüşmüş ve Ukrayna Savaşı'nı Rusya'nın hatası olarak değerlendirmesinin yanı sıra,Kremlin'in müzakereyle çözüm istediğiniifade etmişti.

Schröder, Rusya'nın Almanya'ya aktardığı doğal gazı önemli ölçüde kısmasıyla baş gösteren darboğaz konusunda da tamamlanan ancak Ukrayna savaşı nedeniyle işletilmeye başlanmayan Kuzey Akım 2 hattının açılmasının "en kolay çözüm olacağı" görüşünü savunmuştu. Hala kullanımda olan Kuzey Akım 1 hattından gelen doğal gazın azalmasıyla yaşanan darboğazdan Siemens şirketinä sorumlu tutan Schröder, doğal gaz fiyatlarında artış yaşanmasının beklendiğine de dikkat çekmiş, böyle bir durumda vatandaşların kurulan doğal gaz hatlarından neden sevkiyat yapılmadığını sorgulayacağıni savunmuştu.

 

DW,dpa / SÖ,ET

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