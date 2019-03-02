 SpaceX’in kapsülü ISS’e vardı | YAŞAM | DW | 03.03.2019

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YAŞAM

SpaceX’in kapsülü ISS’e vardı

Astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu’na taşımak için ABD’li SpaceX firması tarafından geliştirilen kapsül, ilk yolculuğunu başarıyla tamamladı. Kapsül sayesinde NASA’nın Rusya’ya bağımlılığı ortadan kalkacak.

USA Ripley, der SpaceX Test Dummy vor dem Start (picture-alliance/Newscom/UPI Photo/SpaceX)

Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) mürettebat ve kargo taşımak için SpaceX firması tarafından geliştirilen yeni nesil kapsül, ilk yolculuğunu başarılı bir şekilde tamamlayarak ISS'e ulaştı. ABD'deki Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve SpaceX, ISS'e kilitlenme manevrasının başarılı olduğunu açıkladı. 27 saatlik ilk deneme uçuşu insansız gerçekleştirilen ve bir astronot yerine, bilim kurgu sinemasının klasiklerinden "Yaratık”ın (Alien) baş karakteri Ripley'in adını taşıyan üzeri sensörlerle donatılmış bir manken taşıyan kapsülün Cuma günü tekrar dünyaya dönmesi planlanıyor.

"Crew Dragon” adını taşıyan yaklaşık beş metre uzunluğundaki kapsül Cumartesi günü Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki Cape Caneveral üssünden fırlatılmıştı. Bir sonraki uçuşta, yeni kargo aracının koltuklarına ilk kez astronotlar oturacak. NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken'in haziran ayında yapılması planlanan ikinci uçuşa katılacak isimler olduğu bildiriliyor. SpaceX "Crew Dragon” kapsülünü daha önce birçok kez ISS'e göndermişti, ancak söz konusu seferlerde sadece malzeme taşınmıştı.

SpaceX Dragon angedockt an der ISS

NASA Ruslara bağımlılığı bitirmek istiyor

Amerikalı işadamı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firması tarafından geliştirilen kapsül ile NASA astronotlarını yine ABD topraklarından uzaya göndermeyi hedefliyor.

Uzay mekiği programını 2011 yılında sonlandıran NASA, o tarihten bu yana ABD'den uzaya astronot göndermiyor. Bu uçuşlar için Rusya'nın Soyuz araçları kullanılıyor. ABD, astronot için uçuş başına 82 milyon dolar ödeme yapıyor. Bu duruma son vermek isteyen NASA, SpaceX ve Boeing gibi özel şirketlere 8 milyar dolar destek sağlamıştı.

dpa, AFP,rtr / AÜ,EC

©Deutsche Welle Türkçe

 

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