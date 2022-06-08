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Fotoğraf: Murad Sezer/REUTERS
EkonomiTürkiye

"Türkiye'nin ilave sermaye kontrolü getirme riski artıyor"

42 dakika önce

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin ilave sermaye kontrolleri getirme riskinin arttığını açıkladı.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin ilave sermaye kontrolleri getirme riskinin arttığını açıkladı. Kuruluş, Türk Lirası ve piyasalar üzerindeki baskının yoğunlaşmasının bu riski artırdığını kaydetti.

Türk Lirası yıl içinde yüzde 22 oranında değer kaybederken Türkiye'de geçen yıl sonunda görülen kur krizinin tekrarlanması mümkün görülüyor.

S&P'nin kıdemli analistlerinden Maxim Rybnikov yaptığı online sunumda kredi derecelendirme kuruluşunun Nisan ayında Türkiye'nin yerel para cinsinden kredi notunu düşürmesinin ilave sermaye kontrolü endişelerini yansıttığını söyledi. Rybnikov "Hâlâ referans alınan çizgide değiliz ancak risk büyüyor" dedi.

Bir başka S&P analisti de liradaki düşüş ile Türkiye'deki bankacılık sektöründe aniden aktif kalitesi sorunlarının oluşacağını belirtti ancak turizmdeki iyileşme hızının az sayıdaki olumlu sürprizden biri olduğunu söyledi.

Reuters / EC, SSB

 

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