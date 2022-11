İmamoğlu'ndan Soylu'ya tepki: Ülkemiz için güvenlik sorunu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Demet Sezen Toplantı Salonu'nda, belediyelere yönelik soruşturmalara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, terör soruşturmaları ile ilgili bilgi veren Soylu, "2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldü, bunlardan 79'u tamamlandı" dedi.

Soylu'nun İBB ile ilgili açıklamaları

Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, İETT, İSKİ ve 30 belediye iştirakinde 2019 yılından itibaren yapılan personel, ihale ve işyeri ruhsatlarına ilişkin özel teftiş de başlatılmıştı. Bu kapsamda İBB’ye 1984, İSKİ’ye 454, İETT’ye 66 ve belediye iştiraki olan 30 şirkete 22 bin 857 kişi olmak üzere, toplam 25 bin 361 kişinin ilk defa işe alındığı, ayrıca tespit edilmiştir. Yani aslında belediyede bir personel tasarrufu olmamış, bilakis, 4 bin 5 kişilik bir artış yaşanmıştır" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınan bin 668 kişinin veya yakınının "terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğu belirlendiğini" söyleyen Soylu, "Söz konusu bin 668 kişinin terör örgütlerine göre dağılımı şöyledir; FETÖ/PDY 875, PKK/KCK 432, DHKP/C 143, THKP/C 66, TKP/ML 64, MLKP 33, DEAŞ 3, El Kaide 1 ve diğer örgütler 51" dedi.

Bakan Soylu konuşmasına şöyle devam etti:

"Aynı şekilde, dağlardaki her taşın altından, en küçük belediye sızmalarına kadar da PKK temizliği ve terör örgütü temizliği yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu tecrübemiz sebebiyle belediyeler, terörle mücadelede hassasiyetle takip ettiğimiz bir alandır. Gerek bütçe yapıları itibarıyla gerek anayasa ve demokrasinin sağladığı imkanlarla yerel hizmet merkezleridir. Görev tanımları itibarıyla toplumun her kesimine, sosyal hayatın her alanına temas ederler."

İmamoğlu: Soylu ülkemiz için ciddi bir güvenlik sorunudur

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. İmamoğlu Soylu'nun İBB ile ilgili yaptığı açıklamaların sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Gündemimizde kayyum ataması yok, demeye bile cesaret edemez. 'Lütfetmiş' diyeceğiz, ne kadar büyük iş yapmış? Yalan söylemeyi ve iftira atmayı kendine huy edinmiş bir kişiyle karşı karşıyayız. Ülkemiz için, milletimiz için gerçekten ciddi bir güvenlik sorunudur Sayın Bakan. Çok acıdır. Sözleri acıdır. İnsanlarımızı bölen, kurumlarımızı ne yazık ki bölen bir anlayışa sahip bir dile sahiptir. Bunun tedbirinin alınması lazım. Bu ülkemize, milletimize zarar veriyor. Şu anki hükümete zarar veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na zarar veriyor. Tedbir alması gereken kişi Sayın Cumhurbaşkanı'dır. İftiralarına ve yalanlarına devam ediyor."

"3,5 sene önce çıkıp, 'Ortalama 700 terörist tespit ettik' demiştir. 'Evet, evet' diye böyle hararetle de ifade etmiştir. Açılan soruşturmalar, yapılan işte mahkeme vesaire… Bir mahkeme açıldı. 41 kişi yargılandı. Hepsi de beraat etti. 'Toplamda 700 terörist' diyen bir bakan. Kocaman bir sıfırla sonuç bulmuştur bu süreç" diyen Ekrem İmamoğlu, "Yine '557 terörist' deyip 86 bin İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanını zan altında bırakan bir açıklama yapmıştır" diye konuştu.

İmamoğlu: Ortada hiçbir şey yoktur

İmamoğlu, "Hem de grup grup terör örgütlerinin ismini vererek sıralamıştır haykırarak. Öyle bir haykırarak ki; ağız dil birbirine karışmış bir biçimde yüz ifadesi… Hışımla böyle çok kötü bir görüntü alan bir biçimde haykırarak, Meclis'te konuşan bu zat, '557 terörist' demiştir. Üstünden 1 seneyi aşkın süre geçmiştir. Ve ortada hiçbir şey yoktur" ifadesini kullandı.

DHA,DW/BÖ,HT