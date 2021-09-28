Soylu'dan "barınamıyoruz" açıklaması: Klişeleşmiş eylemler

İzmir'de "Barınamıyoruz, sokaktayız" eylemi yapan 41 üniversite öğrencisinin, İstanbul'da ise 28 öğrencinin dün gece gözaltına alınmasıyla şiddetlenen barınma tartışması iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Didim Polis Moral Eğitim Merkezi'nde yaptığı konuşmada, "Yurt bulamayan öğrenciler' bahanesiyle bir dizi eylem yapıldı. Ülke genelinde 24 ilde toplam 114 eylem ve etkinlik gerçekleştirildi. 24 ildeki eylemlere 2 bin 243 kişi katıldı, mükerrerleri düşersek eylemlere 2 bin 57 kişi katıldı. Bunlardan 310'u öğrenci. Bunların da tamamına yakınının yurt başvurusu bulunmuyor" dedi.

Soylu şöyle devam etti: "Bunların daha ziyade sol marjinal gruplara müzahir olduğu belirlendi. 6'sının PKK/KCK, 6'sının MLKP, 5'inin TKKKÖ, 2'sinin TKP Kıvılcım, 1'inin FETÖ/PDY, 1'inin TKİP, 1'inin DKP, 4'ünün de, beni çok seven, LGBTİ üyesi olduğu tespit edildi. Peki bu profil bize yabancı mıdır? Yıllardır üniversitelerimizde ve bazen de dışarıda özellikle Taksim civarında bu ve benzeri gruplar artık klişeleşmiş eylemlerini yapmaktadırlar. Örgütlerin ve grupların isimleri hemen hemen aynıdır. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. 3 veya 4 harfi geçmez."

İzmir'deki eylemlerden bir görüntü (Tarih: 20.09.2021)

Erdoğan: Gezi Parkı'nın başka bir versiyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün kabine toplantısı sonrasında yaptıpı açıklamada üniversitelerin açılmasıyla öğrencilerin barınma ihtiyaçları konusunda iki yılın birikimine bağlı yoğun bir talep ortaya çıktığını belirtmiş ve sözlerine şu şekilde devam etmişti: "Her şeyden önce şu gerçeği milletimin dikkatine sunmak istiyorum. Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yükseköğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir. Sevgili milletim, bunu altını çizerek özellikle vurgulamak istiyorum. Son zamanlarda bazı park, bahçe buralardaki bankların üzerinde yatanlar şunu açık ve net söylüyorum bunların bir kısmının öğrencilikle alakası yok. Bunlar kendilerine göre, güya sözde öğrenci. Bunlar aynen Gezi Parkı olayı neyse bunun bir başka versiyonudur."

İzmir ve İstanbul'daki eylemlere müdahale

İzmir'de "Barınamıyoruz, sokaktayız" eylemi yapan 41 üniversite öğrencisi dün gece gözaltına alındığı ve öğrencilerden bazılarının ters kelepçe takılıp yerde sürüklenerek polis aracına götürüldüğü haber verilmişti. Gece gözaltına alınan öğrencilerin bir kısmının sabah saatlerinde serbest bırakıldığı, diğerlerinin de işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İstanbul Valiliği ise yetersiz yurt ve yüksek kiralar nedeniyle barınamayan üniversite öğrencilerinin Kadıköy Moda-2 Parkı'ndaki protestosu sırasında gözaltına alınan 28 kişinin serbest bırakıldığını açıkladı. İstanbul Valiliği'nden bu sabah yapılan açıklamada ise 28 kişinin de serbest bırakıldığı bildirildi. Valilik açıklamasında şöyle dendi:

"Kadıköy ilçemiz Moda-2 Parkı'nda dün akşam saat 21.30 sıralarında KYK yurtlarını protesto etmek amacıyla toplanan, slogan atmak ve pankart açmak suretiyle gösteri yapan 36 kişiye, güvenlik güçlerimizce yasal olmayan eylemin sonlandırılması için uyarılarda bulunulmuştur. Gösteri yapan şahısların bu uyarılara riayet etmemesi nedeniyle 17 kadın, 11 erkek olmak üzere toplam 28 kişi yakalanmıştır. Doktor raporları alınarak adli işlemleri tamamlanan şahıslar Cumhuriyet Savcısı talimatıyla serbest bırakılmışlardır."

İstanbul Kadıköy'deki Moda Parkı'nda sabahlayan gençlerin 'Yurtsuzlar' nöbeti 8 gündür devam ediyor.

CHP’den iktidarın tavrına eleştiri

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Öğrencilerin barınma sorunu ile ilgili açıklamalarda bulunan Özkoç “Bugünlerde sokakta yatan öğrencileri görüyoruz. Türkiye’de 3 milyon 801 bin üniversite öğrencisi var. Devlet yurtlarının kapasitesi ise 695 bin 834. Erdoğan ‘yurt sorunu yok’ diyor. Aynı ‘açlık sorunu yok, yoksulluk sorunu yok’ dediği gibi. Erdoğan dün ne söyledi? ‘Öğrencilerin yüzde 70’ini yurtlara yerleştirdik’ dedi. Bir insan bu kadar mı yalan söyler? Erdoğan’ın söylemleri üzerinden bu rakamları açıklayalım. ‘Devlete başvuran öğrencilerin yüzde 30’u açıkta kaldı’ demiş. 200 bin öğrenci senin için neyi ifade ediyor? 200 bin öğrenci, senin dediğine göre, açıktaysa bu seni rahatsız etmiyor mu” dedi.

Belediyeler devreye girdi

Öte yandan yerel yönetimler barınma sorunu yaşayan öğrencilere destek vermeye çalışıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkente okumak için gelen ancak barınma sorunu yaşayan öğrenciler için sosyal medya hesaplarından otel ve yurt sahiplerine dayanışma çağrısı yaptı. Başvuru yapan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesine ait yerler dışında kiralanan otel ve yurtlara geçici olarak yerleştirilmeye başlandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, öğrencilerin barınma sorununun ortadan kaldırılması için yürüttükleri çalışmaları tamamladıklarını belirtti. Gürün, üç farklı bölgede barınma alanlarının öğrencilerin hizmetine sunulduğunu söyledi.

Menteşe Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine belediyenin sosyal tesislerini açarak destek oluyor. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yeni eğitim – öğretim hayatının başlamasıyla birlikte şu ana kadar 198 öğrencinin geçici barınma sorununu çözüme kavuşturduklarını belirtti.

DHA, ANKA/SSB, BÖ

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