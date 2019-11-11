 Soylu: Yabancı İŞİD′liler yıl sonuna kadar iade edilecek | TÜRKİYE | DW | 19.11.2019

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TÜRKİYE

Soylu: Yabancı İŞİD'liler yıl sonuna kadar iade edilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'deki yabancı IŞİD zanlılarının yıl sonuna kadar büyük oranda ülkelerine iade edileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Reuters haber ajansına açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'deki yabancı IŞİD şüphelilerinin çoğunun yıl sonuna kadar ülkelerine iade edileceğini söyledi.

Soylu, iade işlemlerinin ne zaman tamamlanacağına ilişkin kesin süre verilemeyeceğini, şüphelilerin durumlarına göre iadelerin gerçekleştirileceğini belirtti. İçişleri Bakanı, bu hafta içinde aralarında İrlanda ve Hollanda vatandaşlarının da bulunduğu altı ya da yedi IŞİD şüphelisinin ülkelerine gönderileceğini kaydetti. Süleyman Soylu, "Sanırım yıl sonuna kadar büyük bir bölümünü ülkelerine göndermiş olacağız" dedi.

Türkiye'nin resmi verilerine göre ülkede 737'si yabancı uyruklu olmak üzere yaklaşık bin 200 IŞİD zanlısı bulunuyor. Ankara, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri harekâtı sırasında yabancı uyruklu 287 IŞİD zanlısının yakalandığını açıklamıştı.

İsveç Türkiye’den sınırdışılara hazırlanıyor

Öte yandan İsveç Güvenlik Servisi analistlerinden Ahn-Za Hagström, İsveç radyosuna yaptığı açıklamada teşkilatın Türkiye’nin sınırdışı edeceği IŞİD şüphelileri için hazırlık başlattığını söyledi.

Hagström Türkiye'den İsveç'e sınırdışı edilebilecek "az sayıda" IŞİD sempatizanı olduğunu belirtti. Polisin söz konusu şahısların İsveç'e dönme ihtimaline olabildiğince iyi hazırlandığını söyleyen Hagström, güvenlik makamlarının bu kişilerin kimlik bilgilerine sahip olduğunu ifade etti.

İsveç Güvenlik Servisi savaş bölgelerinde bulunmuş olan ve IŞİD ile bağlantılı İsveç vatandaşlarının sayısını yaklaşık 100 olarak tahmin ediyor.

Almanya'ya 10 kişi iade edildi

Türkiye 11 Kasım'da  yabancı IŞİD'lilerin vatandaşı oldukları ülkelere iade etmeye başladı. Aynı gün Alman vatandaşı olan bir zanlı sınır dışı edildi. Almanya'ya 14 Kasım tarihinde yedi kişilik bir aile ve 15 Kasım tarihinde de iki kadın iade edildi. Ayrıca Danimarka'ya bir kişi olmak üzere İngiltere ve ABD'ye de IŞİD şüphelisi kişiler sınırdışı edildi.

Reuters, dpa / EC,TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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