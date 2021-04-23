Soylu: Thodex’in sahibinin 31 milyon lirasına el konuldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 391 bin kişinin işlem yaptığı kripto para platformunun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına kaçtığı iddiasıyla başlatılan soruşturmayla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Soylu, Faruk Fatih Özer'in Türkiye'deki mal varlığına el konulduğunu vurgulayarak, "Şahsın Türkiye'de 3 ayrı hesapta bulunan 31 milyon lirasına el konuldu. Oraya girerken de 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunmuş. Onu da biliyoruz. Onu da oradan teyit ettik. Tabi orada şimdi Arnavutluk güvenlik güçleri bu konudaki hazırlıklarını yapıyorlar. Zannediyorum ki bu konuda inşallah yakalanması gerçekleştirilir ve Türkiye'ye getirilir inancındayız" diye konuştu.

Bakan Soylu, "Maliyetinin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir olayla karşı karşıyayız. Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Tabi bu olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki ve idari tedbirler alındı" dedi.

Faruk Fatih Özer

Arnavutluk makamları ile temas

Soylu şöyle devam etti "Hemen bu olay duyulur duyulmaz emniyet genel müdürümüz, Arnavutluk emniyet genel müdürü ile görüşme gerçekleştirdi. Oradaki emniyet genel müdürü de bize uzak değil. Eğitimini Türkiye'de almış, benim de tanıdığım bir arkadaşımızdı. Yine orada ardından hemen sayın içişleri bakanı ile görüştüm, seçim bölgesindeydi. Uzun uzadıya konuşma yaptık bu konu ile ilgili. Bu esnada da ilgili cumhuriyet başsavcılığı konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'na uluslararası yakalama kararı gönderdi. Biz de bu arada sistemimizi hazır tuttuk. Hemen gece yarısı bu kararı almadan önce görüşmelerimizi gerçekleştirdik, gece yarısı Interpol'e bildirdik ve sabah 10.00 itibarıyla işlemler kırmızı bülten açısından tamamlanmış oldu" dedi.

Adalet Bakanlığı, Arnavutluk'a kaçtığı tespit edilen Thodex'in sahibi Özer'in (27) kırmızı bültenle aranması ve iadesi için işlem başlatmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü de Özer hakkında Interpol nezdinde işlemlerin başlatılıp, 23 Nisan 2021 tarihi saat 10.00 itibarıyla kırmızı bülten çıkarıldığını duyurmuştu.

Türkiye'deki kripto para platformlarından Thodex isimli şirketin kurucusu ve yöneticisi olan Özer hakkında, yatırımcılarını 2 milyar dolar dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddiası üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 22 Nisan'da soruşturma başlatılmıştı.

19 Nisan’da yurt dışına çıktığını doğrulayan şirket sahibi Faruk Fatih Özer, yaptığı yazılı açıklamada, 391 bin kişinin yaklaşık 2 milyar dolarla kaçtığı iddialarının "asılsız" olduğunu söyledi.

DHA, DW/ SSB, EC

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