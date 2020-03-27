 Soylu: Spor yapmak ve balık tutmak yasaklanıyor | TÜRKİYE | DW | 27.03.2020

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TÜRKİYE

Soylu: Spor yapmak ve balık tutmak yasaklanıyor

İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüsle mücadele için piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarlarında spor yapmanın yasaklanacağını, otobüs seyahatlerinin kısıtlanacağını açıkladı. İlgili genelge valiliklere gönderildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Türkiye’deki koronavirüs salgını ile mücadele için yeni tedbirler alındığını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu geceden itibaren, mesire alanları, ormanlar, piknik alanları, sahil kenarları; yürümek, koşmak, spor yapmak, balık tutmak dahil yasaklanıyor” şeklinde konuştu. Soylu, hafta sonu için geçerli olan bu uygulamayı, isterlerse valilerin hafta içi de uygulayabileceklerini söyledi.

NTV televizyonunda koronavirüs salgınına karşı mücadele konusundaki soruları  yanıtlayan Bakan Soylu, otobüs seyahatlerinin de kısıtlanacağını açıkladı. Soylu, “Bu geceden itibaren tüm Türkiye’de geçerli olmak üzere, mesire alanları, ormanlar, piknik alanları, sahil kenarları, yürümek, koşmak, spor yapmak, balık tutmak dahil yasaklanacak” şeklinde konuştu.

Türkiye’de hayatın yüzde 80 durduğunu tespit ettiklerini söyleyen Bakan Soylu, 211 bin 670 iş yerinin kapandığını söyledi. Sokağa çıkma yasağı konusunda da, “Sokağa çıkma yasağına gerek yok demem” ifadesini kullanan Soylu, bulaşıcılığın hangi ölçekte ve nasıl yayılacağı konusunda bugünden bir şey söyleyebilmenin sadece tahmin olacağını kaydetti.

12 belde ve köyde karantina

İçişleri Bakanı Türkiye'de 12 belde ve köyde karantina kararı alındığını da söyledi. Bunların Rize ve Kütahya’da olduğunu belirten Bakan, “Bazı köylerde veya beldelerde bulaşma riski çok olunca bu kararı alabiliyorlar. Rize’de beş ayrı noktada alınan tedbirin amacı bir ölüm vakası var ve 65 yaş üstü çok vatandaşımız var” şeklinde konuştu. Bakanın verdiği bilgilere göre, yaklaşık 19 bin 220 kişi karantina altında bulunuyor.

Sığınmacıların durumu

İçişleri Bakanı Soylu, ayrıca Yunanistan sınırındaki sığınmacıların durumuna ilişkin bilgi verdi. Edirne’deki Pazarkule Sınır Kapısı’nı boşalttıklarını belirten Soylu, “Mültecileri 9 vilayete götürdük, geri gönderme merkezlerimizde misafir edeceğiz. Dün gece sabaha kadar operasyon yaptık ve yaklaşık 5 bin 800 mülteciyi oradan boşalttık. Tedbiren yapmak zorundaydık, kimse kendini rahat hissetmesin bu bulaşma riski geçtikten sonra kim Pazarkule'nin önüne gitmek istiyorsa 'hayır' demeyiz” şeklinde konuştu.

Yeni genelge ile hafta sonunda piknik ve spor yapmak yasak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamaları sonrasında bakanlık, 81 il valiliğine, “Park, Mesire, Piknik Alanları” ile ilgili yeni bir genelge gönderdi.

Genelgeye göre, 28-29 Mart tarihleri başta olmak üzere Türkiye genelinde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb.faaliyette bulunmak yasaklanacak. Bu karar il  ve ilçelerin durumuna göre hafta içi günlerine de yaygınlaştırılabilecek. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara cezai yaptırım uygulanacak.

DW / JD,EC

© Deutsche Welle  Türkçe

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