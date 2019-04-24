Soylu: Küçükçekmece faili yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde beş yaşındaki bir çocuğun istismar edildiği olay hakkında açıklama yaptı. Soylu, Ankara'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlgili fail yakalandı... Çocuğumuzun sağlık durumunun da iyi olduğunu biliyoruz" dedi.

Gözaltına alınan kişinin, 18 yaşındaki Pakistan uyruklu M.V. olduğu bildirildi. Soylu, şüphelinin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla Küçükçekmece'de yakalandığını belirtti. DHA, gözaltındaki M.V'nin sorgusunun sürdüğünü bildirdi.

Cinsel istismara uğrayan küçük çocuğun baygın hâlde bulunduğu olayın, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde Salı günü öğle saatlerinde meydana geldiği belirtilmişti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken mahalle sakinleri, polis merkezi önünde toplanarak olayı protesto etmişti. Olayın ardından sivil toplum örgütleri de harekete geçmişti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, çocuğun tedavi gördüğü hastanenin önünde eylem yapmıştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, cinsel istismara uğrayan çocuğa ve ailesine destek için görevlendirdikleri klinik psikoloğunun 24 saat çocuğun ve ailenin yanında kalacağını açıkladı.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Failin en ağır cezayı alması için adli süreci yakinen takip edecek ve açılan tüm davalara müdahil olacağız. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, şiddet ve istismara karşı 'sıfır tolerans' ilkesiyle mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Çocuk istismarı raporu

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun Mart ayı raporuna göre Türkiye'de çocuklara yönelik cinsel şiddet ve istismar sürüyor. Raporda Türkiye'nin farklı kentlerinden cinsel istismar vakaları not edilerek, yasal süreç hakkında bilgi verildi.

Raporda Osmaniye'de 11 kişinin 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu belirtildi. Olaya göz yumdukları ileri sürülen çocuğun anne babasının gözaltına alındığı aktarıldı. Rapora göre İzmir'de 15 yaşındaki F.A. babası 32 yaşındaki M.A. tarafından 2014 ve 2015 yıllarında cinsel istismara uğradı. Babanın tutuksuz yargılandığı belirtildi.

Erzurum'da dayısı tarafından cinsel şiddet gören 15 yaşındaki N.N.'nin davası da raporda yer aldı. Saldırgana 67 yıl 6 ay hapis cezası verildiği, yasa gereği cezanın 30 yıla düşürüldüğü aktarıldı. Giresun'da evinde ölü bulunan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan vakası da raporda bulunuyor. Rabia Naz'ın ölümünün kanıtlar incelenmeden intihar denilerek üstünün kapatıldığı belirtildi. Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi'nde, öğrencilerine yönelik cinsel istismarla suçlanan öğretmenin davası da raporda yer aldı. Öğretmenin, lise öğrencisi Eylül hakkında "terörist" diyerek siyasi bir tablo çizmeye çalıştığı aktarıldı.

DW,DHA/CÖ, ÖA, GA

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