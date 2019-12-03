 Soylu: Interpol bizi kale almıyor | TÜRKİYE | DW | 27.11.2020

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TÜRKİYE

Soylu: Interpol bizi kale almıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı" olmakla suçlanan Adil Öksüz ve firari eski savcı Zekeriya Öz'ün yakalanması için çıkarılan kırmızı bültenlerin Interpol'ce dikkate alınmadığını söyledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gülen yapılanmasının hava kuvvetleri imamı olmakla suçlanan Adil Öksüz ile eski savcı Zekeriya Öz'ün yakalanmasına ilişkin çıkarılan kırmızı bültenlerin Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından dikkate alınmadığı eleştirisinde bulundu.

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Akıncı Üssü davası, sanıklara verilen ağır cezalarla sona erdi. Davayı başından beri takip eden gazeteci Müyesser Yıldız'a göre hiç yargılama yapılmamış gibi iddianame mütalaaya, mütalaa da karara dönüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi şüphelilerinden Adil Öksüz'ün İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak bir operasyonla ülkeye getirilebileceği ihtimali olduğunu söyledi.

Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişiminin zanlılarından Adil Öksüz’ün Almanya’da görüldüğüne ilişkin iddialar sonrası Almanya’dan açıklama geldi.

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre, 15 Temmuz'dan sonra Almanya'ya kaçtığı iddia edilen Adil Öksüz hakkında 14 Kasım 2017’den bu yana, ikamet ettiği yerin tespitine yönelik soruşturma yürütülüyor.

Zekeriya Öz'ün de aralarında yer aldığı 17 Aralık operasyonunun üç savcısı hakkında kırmızı bülten çıkarılması için Interpol'e yazı gönderilecek.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın iadesini talep ettiklerini açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Adil Öksüz ve Zekeriya Öz'ün Türkiye'ye iadesine ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Soylu, "Interpol diye bir kuruluş var. Kırmızı bülten çıkarıyoruz, kabul etmiyorlar. Askıya alıyorlar, düşürüyorlar" diye konuştu.

Bakan Soylu, "Dört yıldır göbeğimizin bağı çatladı. Interpol diye bir kuruluş var; kızdık olmadı, bağırdık olmadı, kavga ettik olmadı, mücadele ettik olmadı, protesto ettik olmadı. Kırmızı bülten çıkarıyoruz, kabul etmiyorlar; askıya alıyorlar, düşürüyorlar. Ve netice itibarıyla, Zekeriya Öz'ü de istiyoruz, Adil Öksüz'ü de istiyoruz, istemediğimiz yok, hepsini istiyoruz, kale almıyorlar" diye konuştu.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Ankara'daki Akıncı Üssü yakınlarında yakalanan Adil Öksüz, 18 Temmuz'da Sincan Batı Adliyesine götürülmüş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Öksüz, Akıncı Üssü iddianamesinde Fethullah Gülen'in ardından iki numaralı şüpheli olarak yer almıştı.

Eski özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün ise hakkında çıkarılan yakalama kararının hemen öncesinde 2015 yılında Sarp kapısından çıkış yaparak Gürcistan'a gittiği, oradan da Avrupa'ya geçtiği kamuoyuna yansımıştı.

Türkiye'nin bültenleri Avrupa'da tartışma yaratmıştı

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'nin darbeyle ilintili oldukları gerekçesiyle çok sayıda muhalif isim hakkında kırmızı bülten çıkarması Avrupa ülkelerinde tartışma yaratmıştı.

2017 yılında Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı'nın Türkiye'nin kırmızı bülteni nedeniyle tatil için gittiği İspanya'da gözaltına alınması üzerine Alman Dışişleri devreye girmiş ve Interpol Akhanlı hakkındaki kırmızı bülteni kaldırmıştı. Akhanlı 1989'da üzerine atılı bir suçtan dolayı aranıyordu.

Tartışmalar sonrasında mülteci statüsündeki kişilerin Interpol'e bildirilmesi ve böylece siyasi takibat amaçlı bültenlerin önüne geçilmesi uygulaması gündeme gelmişti.

DHA,DW/BK,EC

©Deutsche Welle Türkçe

 

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