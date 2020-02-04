 Soylu ile Arslan arasında tartışma büyüyor | TÜRKİYE | DW | 24.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Soylu ile Arslan arasında tartışma büyüyor

AYM Başkanı Zühtü Arslan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında söz düellosu sürüyor. Arslan'ın "AYM kararları eleştirilebilir, ama önce okuyup anlamak lazım" eleştirisine Soylu, "FETÖ" imasıyla yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki gerginlik, kamuoyuna açık bir şekilde sürüyor.

Soylu, dün akşam TGRT Haber'e yaptığı açıklamalarda AYM kararları ve Arslan ile ilgili sert eleştirilerde bulundu.

AYM'nin, 2016'da "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı bildiri imzalayan ve "terör örgütü propagandası" suçundan ceza alan "Barış Akdemisyenleri" için aldığı hak ihlali kararını eleştiren Soylu, "Bir terör örgütü, bir PKK bildirisi bu. AYM bu bildiriye düşünce özgürlüğü diyor. AYM'nin aldığı bir kararı eleştirmek benim hakkım" dedi. Soylu, AYM'nin Can Dündar'ın tutuklanmasıyla ilgili de hak ihlali kararı verdiğini hatırlattı.

AYM kararlarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatına uyulmasını da eleştiren Soylu, "Bizim AYM, AİHM'in şubesi midir? Nedir bu batıcılık hayranlığı? sorusunu yöneltti.

"FETÖ" göndermesi

"AYM Başkanı, Polis Akademisi Başkanı'ydı. Aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini FETÖ'den ben ihraç ettim" diyen Soylu, "İlmin kibrine kapılmayın. Türk yargısı büyük bir sınav veriyor" diye konuştu.

Soylu daha önce yaptığı bir açıklamada, "Şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez" hükmünü AYM'nin iptal etmesini eleştirerek AYM Başkanı Arslan'a "Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım. Sen var mısın?" diye tepki göstermişti.

Türkei - Verfassungsgericht in Ankara

Arslan "Eleştirmek için okuyup anlayabilmek gerekir" demişti

Zühtü Arslan ise dün yaptığı bir açıklamada isim vermeden Soylu'ya seslenerek "Kararlara yönelik bazı eleştirilerden görüyoruz ki kararlarımız okunmadan, bazen de okunduğu halde yeterince anlaşılmadan eleştirilmektedir. Sağlıklı bir eleştiri, okumayı ve okunanı doğru anlamayı gerektirmektedir" yanıtını vermişti.

AYM'nin ihlal kararları arasında “ifade özgürlüğü” şikâyetlerinin önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Arslan, "Terörle mücadele tarihinde demokratik devletlerin zaman zaman düştükleri bir tuzak vardır. Bazen hukuku bir kenara bırakarak ya da bir süre askıya alarak mücadele etme zorunluluğundan bahsedilir. Aslında bu, tam da teröristlerin istediği şeydir. Hukuku ayak bağı olarak gören bir anlayış ve uygulamanın, verilen haklı mücadeleye gölge düşürebileceği ve uzun vadede ağır maliyetlere yol açabileceği bilinmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Eleştirinin eleştirilenler bakımından etkili ve faydalı olabilmesinin büyük ölçüde kullanılan üsluba bağlı olduğunu söyleyen Arslan, kullanılan dilin kimliği ve kişiliği yansıttığını belirterek "Elbette herkes dilediği üslubu tercih etmekte serbesttir. Ancak yargı kararından ziyade kararı verenlere odaklanan ve eleştiri ötesine geçen ifadelerin fayda getirmeyeceği, zira eleştiriyi mecrasından uzaklaştıracağı açıktır" demişti.

DW/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Soylu'nun "namussuzluk" suçlaması tepki çekti

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün Trabzon’daki "akraba atamalarıyla" ilgili yazdığı yazıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tepkisiyle başlayan tartışma büyüyor.  

Barış Atay saldırısında 3 kişi gözaltına alındı

TİP Milletvekili Barış Atay'a Kadıköy'de yapılan saldırıyla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de olayla ilgili olarak CHP'li Öztrak'ın açıklamalarına yanıt verdi.  

İstifası kabul edilmeyen Soylu’dan açıklama

İstifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Soylu, "Milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir" dedi. Soylu, Twitter hesabından istifasına ilişkin mesajı da sildi.  

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası kabul edilmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmedi.  

Benzer içerik

Türkei Fotoreportage Institutionen

AYM'den tahliye kararına direnen mahkemelere uyarı 04.02.2020

Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tahliye edilmeyen Mehmet Altan’ın "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine" ve Altan’a tazminat ödenmesine hükmetti.

Türkei - Verfassungsgericht in Ankara

AYM Başkanı: Bireysel başvurular arttı 25.07.2019

AYM Başkanı Zühtü Arslan bireysel başvurular konusunda mahkemenin iş yükünün giderek arttığını söyleyerek yasal değişikliğin kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.

Symbolbild - EU-Türkei Wikipedia

Türkiye'ye Wikipedia savunması için ek süre 28.10.2019

AİHM'in üç yıla yakın bir süredir devam eden Wikipedia'ya yönelik erişim engeline ilişkin savunma yapmasını istediği Türkiye, mahkemeden altı haftalık ek süre istedi. Mahkeme ek süre talebini kabul etti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Ankara Melek Cetinkaya protestiert für ihren Sohn (DW/Hilal Köylü )

"Sesimi kısmak için içeri attılar ama sesim daha çok çıktı"

"Beni sesimi kısmak için içeri attılar ama ben iki ayda sesimi daha çok duyurdum" diyen Melek Çetinkaya müebbet hapis alan Harbiyeli oğlu için eylemlerine devam edeceğini söyledi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  