"Depremlerde 45 bin 968 kişi hayatını kaybetti"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş depremlerinde bugüne dek kayıtlara geçen ölü sayısının 45 bin 968 olduğunu bildirdi. Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuya dair açıklamalarda bulunan Soylu, "Bugüne kadar enkazlarda, hastanelerde hayatını kaybeden vatandaşımızın, depremzedelerimizin sayısı 45 bin 968. Bunların içerisinde 4 bin 267 Suriyeli kardeşimiz var" ifadelerini kullandı.

Yaşamını yitiren Türk vatandaşlarının tescilinin Nüfus Müdürülükleri, Suriyelilerin ise Göç İdaresi tarafından yapıldığını belirten Süleyman Soylu, söylerine şöyle devam etti: "Burada vatandaşlarımıza bir ifadede de bulunmak isterim. Muhakkak ki depremin büyüklüğü ölçüsünde birçok değerlendirme ve rakamlar kamuoyunda söylenebilir. Ortaya konulabilir. Ama depremde hayatını kaybeden her bir vatandaşımızın tek tek defin dahil, kimliklendirmesi dahil, aynı zamanda savcılık raporları veya eğer kırsalda hayatını kaybetmiş ve o ilk gün gömülmüşse muhtarlık, jandarma ve kaymakamlık tutanakları ve nüfusa tescil eden belgeleri dahil olmak üzere hepsi gerçekleştirilmektedir".

Bakan Soylu, tüm rakamların milletle paylaşıldığını da ifade ederek, "Çünkü bazı gerek sosyal medyalarda gerek bazı yazar çizerlerde 'İşte ölüm sayısı şu kadar ama bunlar şu kadarını söylüyorlar.' Bunu niçin eksik söyleyelim, az söyleyelim?" dedi.

DW / ET,GY