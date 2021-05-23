Soylu: Ben Ağar'ın yerinde olsam 48 saat içinde bırakırım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu. Habertürk'te Açık ve Net Özel programına konuk olan Soylu, Kübra Par moderatörlüğünde gazeteciler Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Mehmet Ağar'ın Yalıkavak marinadaki görevini bırakması gerektiğini söyleyen Soylu "Ben olsam 48 saat içinde bırakırım. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Bu tip insanlar bir yerde bulunduğu zaman bunları bu meselenin üzerinden yormak kolaydır" dedi. Soylu "Korkut Eken gibi tiplerin geçmiş yaptıkları görevlerden dolayı, Mehmet Eymür gibi tiplerin bugün Türkiye'de söz söyleyebiliyor olmalarının devlet adabıyla uyuşmadığına inanan insanlardan bir tanesiyim" diye konuştu.

Soylu ayrıca yayın sırasında Doğru Yol Partisi dönemindeki siyaset hayatı sırasında Mehmet Ağar ile çeşitli ihtilaflar içinde olduğunu vurgulayarak kendisi ile Ağar arasında özel bir yakınlık olmadığını aktardı.

Sedat Peker

Peker'e koruma verilmesi

Sedat Peker'e koruma polisi verilmesinin DHKP-C'nin uydurma tehdidiyle olduğunu belirten Soylu kendisinin koruma polisini aldırmak istediğini söyleyerek "İstihbarat başkanı dedi ki 'Bir operasyondayız, biraz sabredin ne olursunuz.' Operasyon da ne? Biz bunları dinliyoruz, bir iş üstündeler, ne olursunuz biraz sabredin. Netice itibarı ile biraz sabrettik, sonra aldık korumasını" diye konuştu.

Peker'i hayatında bir kere gördüğünü söyleyen Soylu "Uzaktan bir cenazede gördüm, çirkin bir şekilde gördüm, koskoca arabalar, 50-60 tane adam. Aman Allah'ım bu nasıl bir şey dedim. Onun dışında hayatım boyunca hiçbir hadisatım söz konusu değildir" dedi.

Özışık kardeşlerin arabuluculuk yaptığını yalanladı

Soylu, Peker ile kendisi arasında arabuluculuk yaptığı ileri sürülen Hadi Özışık ve Süleyman Özışık ile ilgili de açıklamalar yaptı. Hadi Özışık'ı uzun zamandır tanıdığını ve kendisine İnternethaber sitesinin kuruluşunda da yardım ettiğini söyleyen Soylu şöyle devam etti: "Yardım ettiğim, destek olduğum insanlardan bir şey istemiş değilim. 13'ünde (Peker'in) ilk veya ikinci videosunda Hadi Özışık'la ilgili söz söylediği andan itibaren kimyam alt üst oldu. Hadi Özışık'a telefon açtım, memleketi de sattın bizi de sattın dedim. Ben böyle söyleyince bana attığı mesaj şu: 'Seni Sedat Peker'e sattım öyle mi? Ben dostlarımı satmam. Seninle ilgili bin tane iftira atan adama benimle ilgili bölümüne inandın ve beni sattın dedin. Ben bu adamla ilgili seninle hiç konuşmadığım halde seni satmış oldum öyle mi?'"

"10 bin dolar alan siyasetçiyi savcıya açıklayacağım"

İçişleri Bakanı Soylu daha önce katıldığı TRT Haber'de Peker'in bir siyasetçiye 10 bin dolar gönderdiğini ileri sürmüştü. Bu kişinin kim olduğunun sorulmasına üzerine Soylu "Bunu savcıya gideceğim ve söyleyeceğim" dedi.

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in ruhsatsız silah sebebiyle gözaltına alındığını söyleyen Soylu "(Kuzey Kıbrıs'ta öldürülen gazeteci) Kutlu Adalı sebebiyle alınmalıydı. KOM'a sırf bu yüzden yazı yazdırdım bugün. İçişleri Bakanı olarak benim görevim önleyiciliktir" diye konuştu. İçişleri Bakanı Soylu istifa etmeyi ise hiç düşünmediğini belirtti.

"Milyonlarca insan çocuk pornosu da izliyor"

Peker'in yayınladığı videoların toplamda 45 milyondan fazla izlendiği ve Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı yönündeki iddiaların kamuoyu tarafından ciddiye alındığının söylenmesi üzerine Soylu "Bu ateşi yakmayın ya. Yapmayın, rica ediyorum. Milyonlarca insan çocuk pornosu da izliyor. Dünyanın en iğrenç yalanlarını ortaya koyup, bunu siyasetin ana malzemesi haline getirip, bir tarafına koymak ve bu videoları izletmek, esas itibariyle bir operasyondur” dedi.

Soylu ayrıca Peker'in Hrant Dink cinayeti davası sanıklarından Erhan Tuncel ile de ilişkili olduğunu ileri sürdü. Peker, yayın sırasında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bu iddiayı reddetti.

"BBC Türkçe dezenformasyon kanalıdır"

Soylu, Peker'in iddialarıyla ilgili olarak partisi tarafından yalnız bırakıldığını düşünüp düşünmediği sorusuna ise hayır düşünmüyorum dedi. BBC Türkçe'de içeriden alınan bilgilerle bu yöndeki haberin hatırlatılması üzerine Soylu "BBC Türkçe, dezenformasyon kanalıdır" dedi.

DW / EC, MK

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