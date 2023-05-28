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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyunu İstanbul'da Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Dobruca Ortaokulu'nda eşi Hamdiye Soylu ile birlikte kulllandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyunu İstanbul'da Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Dobruca Ortaokulu'nda eşi Hamdiye Soylu ile birlikte kulllandı.Fotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

Soylu: Şu ana dek herhangi bir güvenlik sorunu yok

5 saat önce

Oyunu İstanbul'da kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 600 binden fazla güvenlik görevlisiyle önlem alınan seçimlerde şu ana kadar herhangi bir güvenlik sorunu olmadığını belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oyunu kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye genelinde alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgi verdi.

İstanbul'da Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Dobruca Ortaokulu'nda eşi Hamdiye Soylu ile birlikte saat 08.50 sularında oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Süleyman Soylu, "Bugün sabah itibariyle tüm Türkiye'de 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başlamıştır.Şu ana kadar da herhangi bir güvenlik problemi olmamıştır. 601 bin 251 personelimiz, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve güvenlik korucumuz bu seçim için görevlendirilmiştir. Seçimin ve sandıkların güvenliğinin sağlanabilmesi için tüm koordinasyon, Yüksek Seçim Kurulu'yla birlikte yapılmaya devam etmektedir" dedi.

Deprem felaketinden etkilenen bölgelerde oy kullanma işlemi için konteynerler kurulduğunu hatırlatan Soylu, "Türkiye'de toplam 60 milyon 721 bin 745 yurt içi seçmen oy kullanacak. 191 bin 885 sandıkta oy kullanma işlemi devam edecek. Afet bölgesinde de oy kullanma işlemi için sandıklar kurulmuş ve oy kullanma işlemi toplam bin 158 sandıkta başlamıştır. Afet bölgesinde, ihtiyaç duyulan her yerde konteyner alanı oluşturulmuş ve milletimiz huzur ve güven içerisinde oy kullanma işlemine devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Silah taşımak yasak

Soylu, "Oy kullanma işlemi, hızlı başladı. Bir önceki seçimde hem milletvekili hem de cumhurbaşkanı seçimi olduğu için biraz uzun sürmekteydi. Seçim olaylarıyla ilgili herhangi bir durum söz konusuysa vatandaşlarımız, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayabilir. Aynı zamanda bugün kolluk güçleri hariç silah taşımak yasaktır. Eğer bir kimlik kartı ihtiyacı söz konusuysa bugün de nüfus idarelerimiz açıktır" dedi.

Türkiye'de seçim öncesi olayların geçmişteki seçimlere göre daha az yaşandığını söyleyen Soylu, "Daha önceki seçimlerde seçim öncesi olay sayısı, 351 ve 321'di. Bu 14 günlük süreçte toplam 50 seçim olayı oldu" ifadelerini kullandı.

DHA/CÖ,EC

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