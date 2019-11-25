 Soyguncuları ihbar edene yarım milyon euro ödül | YAŞAM | DW | 28.11.2019

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YAŞAM

Soyguncuları ihbar edene yarım milyon euro ödül

Dresden’deki müzeden paha biçilmez mücevherleri çalan hırsızları ihbar edene yarım milyon euro ödül verileceği açıklandı.

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Almanya'nın Saksonya Eyaleti'ndeki Dresden kentinin en önemli müzelerinden Yeşil Kasa'dan (Grünes Gewölbe) çalınan mücevherlerin ve soygunu gerçekleştiren hırsızların bulunması için yardım edene 500 bin euro ödül verileceği açıklandı.

Savcılık ve polis yetkililerinin perşembe günü Dresden'de yaptıkları ortak açıklamada olayın aydınlatılması için kurulan özel ekibin de 20 kişiden 40 kişiye çıkarıldığı kaydedildi. Özel ekibin cuma gününe kadar incelemelerini sürdüreceği, daha sonra ise müzede bir dizi onarım çalışması yapılması gerektiği kaydedildi.

Yeşil Kasa (Grünes Gewölbe) Müzesi'nde, geçen pazartesi günü çok değerli üç elmas mücevher setine ait mücevherler çalınmıştı. Hırsızlar müzenin zemin katındaki demir parmaklıklı bir pencereden müzeye girmiş ve mücevherlerin sergilendiği vitrini bir baltayla kırmıştı. Olay yerinden otomobille kaçan hırsızlar daha sonra otomobili bir garajda ateşe vermişti. Kamera görüntülerinde iki kişi yer alsa da olayı araştıran özel ekip, hırsızların toplam dört kişi olduğundan yola çıkıyor.

Çalınan mücevherler "Güçlü August" diye anılan I. August ile III. August tarafından oluşturulan koleksiyonlara aitti. Müze yetkilileri 17. yüzyıla ait eserleri "paha biçilmez" olarak nitelendiriyor.

epd,dpa / BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe 

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