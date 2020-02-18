Sosyal medyada Gezi kararına tepkiler

Gezi Parkı davasında müebbet hapis istemiyle yargılanan iş insanı Osman Kavala'nın aralarında olduğu dokuz sanığın beraat etmesi, sosyal medyada geniş yankı buldu. Twitter'da #Geziyisavunuyoruz, #HepimizGezideydik, #OsmanKavala, #GeziYargılanamaz ve #GeziParkı etiketleri altında binlerce paylaşım yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Gezi Parkı davasıyla ilgili olarak, "Ülkemize en güzel yıllarını kaybettiren, demokrasimize ve ekonomimize en büyük darbeyi vuran, seçilmiş hükümeti vandallıkla devirmeyi amaçlayan, terör örgütlerinin panayır alanına dönen Gezi Kalkışması amasız, fakatsız, apaçık bir ihanettir" paylaşımında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Gezi davasından çıkan kararı şöyle yorumladı:

"Gezi Parkı ile ilgili davada herkese beraat çıkması çok sevindirici ve yargıya olan güvenin tazelendiği bir karar oldu. İstanbul'da yaşayan herkes adına bu şehrin tarihini, kültürünü, yeşilini, doğasını savunan herkese selam olsun."

Avrupa Parlamentosu Türkiye eski röportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri, "Türkiye'den uzun süreden beri gelen en güzel haber! Osman Kavala berat etti ve hakimler serbest bırakılmasına karar verdi" dedi.

Alman Yeşiller partisi milletvekili Cem Özdemir ise "İki yıldan fazla bir süredir suçsuz biçimde hapiste olan Osman Kavala için ne kadar güzel bir haber! Ve diğer Gezi davası sanıkları için de" ifadesini kullandı. Cem Özdemir bu beraat kararının Türkiye’de hukuk devleti konusunda yeni bir umut uyandırdığını söyleyerek, "Şimdi diğer suçsuz tutuklulular da serbest bırakılmalı" diyerek, "Selahattin Demirtaş'a özgürlük" ifadesini paylaştı.

Bir başka Yeşiller partili milletvekili Danyal Beyaz da beraat kararını "Türkiye'de hukuk devleti ve adalet için bir umut ışığı" olarak nitelendirdi.

Sol Partili milletvekili Gökay Akbulut da Osman Kavala ve diğer Gezi sanıkları hakkında verilmiş karardan memnuniyet duyduğunu söyledi ancak kararın "gecikmiş" olduğunu söyledi.

Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen ise Gezi kararını "Erdoğan’a büyük bir tokat" olarak yorumladı. Kavala’nın 840 gündür cezaevinde olduğunu hatırlatan Dağdelen beraat kararının, memnuniyet verici olmasına rağmen "Erdoğan liderliğindeki Türkiye’yi hukuk devleti yapmadığını" ifade etti.



Avusturya Yeşiller Partisi'nden siyasetçi Alev Korun, Kavala ve diğer Gezi sanıklarının beraat etmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Af Örgütü Almanya Genel Sekreteri Markus Beeko ise yarın yapılacak Büyükada davasına atıfta bulundu ve Taner Kılıç ve Peter Steudtner'in de aralarında buluduğu sanıkların da beraat etmesinin gerektiğini belirtti.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye kampanyalar sorumlusu Milena Buyum Kavala'nın serbet bırakılması kararını "Silivri'de büyük bir rahatlama" diye duyurdu.

Türkiye'de "örgüt üyeliği" suçlamasıyla cezaevinde kalan ve hakkındaki dava devam eden Kölnlü sosyal hizmetler uzmanı Adil Demirci "Osman Kavala nihayet 27 ay sonra özgür" ifadesini kullandı.

Uluslararası Yazarlar Birliği PEN, Kavala'nın beraat kararını duyururak Türk makamlarını "Türkiye'de medyayı özgür bırakmaya" çağırdı.

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DW / HT,EC