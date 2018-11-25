Sosyal medya kılavuzumuz

DW Türkçe olarak amacımız karşılıklı anlayış ve empatinin ağır bastığı, her türlü duygu ve düşüncenin dile getirilebileceği, her görüşe açık, nezaket kurallarına uygun, karşılıklı saygıyı gözeten, zengin bir tartışma ve iletişim ortamı sunmak.

Tüm kullanıcılara hitap eden bir iletişim ortamının sürdürülebilmesi için DW Türkçe olarak takipçi ve katılımcılar adına aşağıda sıraladığımız kurallara uymanızı rica ediyoruz.

İçerikler;

· Saygı sınırlarını aşıyorsa,

· Hakaret, küfür, aşağılama, nefret söylemi, taciz veya tehdit içeriyorsa,

· Irkçı, cinsiyetçi, ayrımcı, dışlayıcı ve yabancı düşmanlığı içeren görüşler söz konusuysa,

· Başkalarını rencide ediyorsa,

· Çocuk ve gençler için zararlı sayılan unsurlar içeriyorsa,

· Siyasi, dini ve toplumsal açıdan aşırı görüşler barındırıyor veya tahrik unsuru taşıyorsa,

· Şiddeti övüyor, özendiriyor veya buna çağrı ve teşvik niteliği varsa,

· Müstehcenlik içeriyorsa,

· Hukuki açıdan DW için sorumluluk doğuruyorsa,

· Ticari bir amaç güdüyor, reklam özelliği taşıyorsa

DW Türkçe bu içerikleri silme, gerekli görülürse şikâyet etme ve kullanıcıların sayfamıza erişimini engelleme hakkına sahiptir.

Paylaşım yaparken…

DW Türkçe'ye ait mecralarda duygu ve düşüncelerinizi ifade ederken, bunun paylaşılan içeriğin konusuyla doğrudan ilgili olması gerekiyor.

Paylaşımların yayın dilimiz olan Türkçe yapılmasını rica ediyoruz. Türkçe haricinde yapılan yorumlar, içeriğini anlamayanlar için rahatsız edici olabilir ve silinecektir. Başka sayfalara link verilmesi durumda da bu yorumların silineceğini bilmenizi isteriz. Öte yandan aynı yorumun defalarca paylaşılmasını da rahatsız edici buluyoruz.

Yorumlarınızda telif hakkı olan bir malzemeden alıntı yapıyorsanız veya telif hakkı bulunan bir fotoğraf, görüntü, ses dosyası yüklemek istiyorsanız bu malzemeleri kullanım hakkınız olduğundan emin olun. Kendi iyiliğiniz için telefon numarası ve adres verileri paylaşmayın.

Bunun dışında DW’ye ait bir platformda paylaşımda bulunduğunuz takdirde, bu içeriklerin yayın yapılan tüm mecralarda (radyo, TV, internet vb.) kullanılmalarına ya da gerekli görülürse silinmelerine izin vermiş sayılırsınız.

Unutmadan…

Tüm bunlara ilave olarak BÜYÜK HARFLERLE yorum yazmak internet forum kültüründe “bağırmak” anlamına geldiği için, küçük harfleri tercih etmenizi rica ediyoruz.

Ayrıca saldırgan bir üsluba işaret etmesi nedeniyle “?????” veya “!!!!!” şeklinde tekrarlanmış noktalama işaretlerini kullanmayın.

DW, sosyal medya platformlarının kullanımından doğabilecek herhangi bir hata, zarar veya veri kaybından ötürü sorumlu tutulamaz.

Son olarak, işini ciddiye alan, tarafsız ve titiz çalışan bir yayın kurumu olmamız espriye karşı olduğumuz anlamına gelmiyor. Ciddi konularda keyifli bir sohbet bolca espri de barındırabilir.

İlginiz için teşekkürler ve keyifli sohbetler…

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