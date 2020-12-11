Sosyal medya şirketlerine 30’ar milyon lira ceza

Türkiye'de 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası uyarınca Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon lira daha ceza kesildi.

Sosyal medya yasası olarak da bilinen, "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a rağmen Türkiye‘de temsilcilik açmayan yabancı ağ sağlayıcılarına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 4 Kasım 2020'de 10'ar milyon lira para cezası kesilmişti. Bu kapsamda Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube, TikTok, Pinterest, LinkedIn ve Dailymotion şirketlerine para cezası uygulandı.

Bu şirketler ikinci para cezasının ardından 30 gün içinde Türkiye‘de temsilcilik açmazlarsa reklam yasağı ile karşı karşıya kalacaklar. Böylece Türkiye'de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişiler ilgili sosyal medya şirketlerine reklam veremeyecek. Durumun devam etmesi halinde ise yüzde 90 bant daraltılması uygulanacak.

Yasanın 1 Ekim'de yürürlüğe girmesinden sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu şirketlere temsilcilerini belirlemesi için 2 Kasım’a kadar süre vermişti.

Facebook Türkiye'ye temsilci atamayacağını açıklamış, Rusya merkezli sosyal ağ sağlayıcısı VK ise ilk temsilciyi atamıştı.

Sosyal Medya Yasası, ülke genelinde günlük 1 milyondan fazla erişimi olan Twitter, Facebook, Instagram ve TikTok gibi yabancı sosyal ağ medya kuruluşlarına Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getiriyor.

DW/TY,BK

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