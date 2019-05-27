Sosyal Demokratlar Bremen'de hezimete uğradı

Almanya'nın Bremen eyaletinde pazar günü yapılan eyalet meclisi ve yerel seçimlerde iktidardaki Sosyal Demokrat Parti (SPD) İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana sahip olduğu en güçlü parti sıfatını Hristiyan Demokrat Birlik'e (CDU) kaptırdı.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Hristiyan Demokrat Parti oy oranını yüzde 3,9 oranında artırarak yüzde 26,3 oranında oy alırken, Sosyal Demokrat Parti yüzde 8,6 oy kaybıyla yüzde 24,2 oy aldı. Yeşiller'in oy oranı yüzde 17,8, Sol Parti yüzde 11,4 Hür Demokrat Parti yüzde 5,6, Almanya için Alternatif (AFD) yüzde 6,9 oranında oy aldı.

Son kamuoyu yoklamaları Sosyal Demokrat Parti'nin oy kaybına uğrayacağına dikkat çekiyordu. Bremen Eyaleti Başbakanı ve Belediye Başkanı Carsten Sieling partisinin seçimlerde büyük bir hezimete uğradığını teslim etti.

CDU Eyalet Teşkilatı'ndan Heiko Strohmann sonuçları, "tarihi" diye nitelendirirken CDU'nun liste başı adayı Meyer-Heder, Yeşiller'le koalisyon görüşmeleri yürütme konusunda olumlu mesajlar verdi.

Bremen'de Seçim Komisyonu geçici resmi sonuçları çarşamba günü açıklayacak. Şu anki tabloya göre Bremen'de Sosyal Demokrat Parti, Sol Parti ve Yeşiller bir koalisyona gidebileceği gibi, Sosyal Demokrat Parti, Hür Demokrat Parti ve Yeşilller'in koalisyona gitmesi mümkün. Bunun yanı sıra Sosyal Demokratlar Hristiyan Demokrat Birlik'le ya da Hristiyan Demokrat Birlik, Hür Demokrat Parti ve Yeşiller'le bir koalisyon hükümeti kurabilir.

Bremen'de seçimlere katılım oranının dört yıl öncesine göre daha yüksek olduğu, yüzde 62-66 arasında olduğu tahmin ediliyor. Dört yıl önce seçimlere katılım oranı yüzde 50 civarındaydı.

AFP/SSB, HT

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