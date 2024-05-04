SPD'li aday uğradığı saldırıda ağır yaralandı

Almanya'da 9 Haziran'da yapılacak AP secimleri ile sonbaharda üç doğu eyaletinde düzenlenecek seçimlere geri sayım sürerken politikacılara yönelik şiddet artıyor. SPD'li bir aday uğradığı saldırıda ağır yaralandı.

Almanya'da 9 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri ile ülkenin doğusundaki üç eyalette sonbaharda düzenlenecek parlamento seçimleri öncesinde siyasetçilere yönelik artan saldırılar, siyasetçilerin tepkisine yol açtı.

Saksonya Eyaleti'nde Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Avrupa Parlamentosu için liste başı adayı Matthias Ecke'nin, seçim bölgesi olan Dresden kentinde dün gece afiş asarken uğradığı saldırıda ağır yaralandığı açıklandı.

SPD Saksonya teşkilatı tarafından yapılan açıklamada Ecke'nin ameliyat olacağı bildirildi. Açıklamada saldırının Cuma akşamı Dresden kentinin Striesen semtinde sokak ortasında düzenlendiği belirtildi. SPD Saksonya teşkilatı, seçim afişleri asan diğer ekiplerine yönelik tehdit ve korkutma yönünde müdahalelerin olduğunu, ayrıca ekiplerinin hakarete uğradığını kaydetti.

Açıklamada, halen Avrupa Parlamentosu üyesi olan ve vekillik için yeniden yarışa giren Ecke'ye yönelik saldırının Almanya'daki bütün vatandaşlar tarafından "alarm sinyali" olarak algılanması gerektiği vurgulandı.

SPD Saksonya Teşkilat Başkanları Henning Homann ve Kathrin Michel, "Demokratik partilerin afiş asan ekiplerine 'dayakçı gruplarca" düzenlenen saldırılar demokrasimizin temel ilkelerine düzenlenmiştir" ifadelerini kullandı.

CDU'lu Schuster saldırıyı kınadı

Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Armin Schuster de SPD'li Ecke ile yine aynı bölgede Yeşiller partisinin seçim ekibinden bir kişiye düzenlenen saldırıları kınadı.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Schuster, "İnsanlara saldırılması zaten kesinlikle kabul edilemez olaylarken, bu saldırılar demokrasimizin temeline, seçim kampanyalarında hepimizin ihtiyacı olan gönüllü yöneticiler ve seçilmişler ile seçim kampanyasının fahri çalışanlarına yönelik" dedi.

Bu tür saldırılara asla müsamaha gösterilemeyeceğini vurgulayan Schuster, demokrasilerin olmazsa olmazı olan seçimlerde yaşanan vakaların herkese ve özgür seçimlere yapılan saldırı olduğuna işaret etti. Schuster, 41 yaşındaki SPD'li Ecke'ye yönelik saldırıyı "endişe verici" diye niteledi.

Yeşiller en çok hedef alınan politikacılardan

Perşembe akşamı da Yeşiller partisinden Federal Meclis üyesi Kai Gehring ile aynı partiden yerel politikacı Rolf Fliß, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Essen kentinde saldırıya uğramıştı. Polisin verdiği bilgiye göre sokakta bir grup ile iki politikacı arasında tartışma çıktığı, Fliß'in yüzüne yumruk atıldığı ve hafif yaralandığı belirtildi. Polis, iki politikacının hakarete uğradığını kaydetti. Emniyet, olayın arkasında siyasi bir saik olup olmadığını incelemeye aldı.

Politikacılara yönelik artan şiddet olaylarıyla ilgili Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser de bir açıklamada bulundu. SDP'li Bakan Faeser, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Bu olay da demokrasimize yönelik bir başka saldırıdır" diye yazdı. "Doğuda, batıda, kuzey veya güneyde, kırsal bölgede veya kentlerde; bütün demokratlar artan şiddet iklimine karşı koymalıdır" diye vurgulayan Faeser, ilk başta da şiddet dilinden vazgeçilmesi gerektiğine işaret etti.

Meclis Başkan Vekili, Yeşiller partili Kathrin Göring-Eckardt Fotoğraf: Frederic Kern/Future Image/imago images

Birkaç gün önce de Federal Meclis Başkan Yardımcısı, Yeşiller partili Kathrin Göring-Eckardt'in aracı Brandenburg'da şiddet yoluyla durdurulmuş, Göring-Eckardt ve şoförü içinde bulunduğu aracın uzaklaşması engellenmiş, ancak polisin takviye güç çağırması ve müdahalesiyle saldırgan gruplar uzaklaştırılabilmişti.

Hafta başında da yine aşırı sağcı eğilimlerin güçlü olduğu doğudaki Leipzig kentinde de ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Türkçe ve Arapça da olan 400 kadar afişinin söküldüğü veya zarar gördüğü açıklanmıştı.

Göç ve İslam karşıtı aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif(AfD)partisinin hem ülke genelinde hem de kalesi sayılan doğu eyaletlerinde güçlendiği gözlemleniyor.

Almanya kamu radyo televizyon kanalı ARD'nin düzenli yaptırdığı kamuoyu anketi sonucuna göre, önümüzdeki pazar günü seçim olması halinde aşırı sağcı AfD'nin oyların yüzde 18'ini alacağı tahmin ediliyor. Bu oran ile AfD, ana muhalefetteki CDU/CSU'nun ardından ikinci güç olarak gözüküyor.

AFP, Reuters/ETO, JD

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