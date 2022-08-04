Soru skandalı: KPSS iptal edildi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy,31 Temmuz'da yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) iptal edildiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı'na konuşan Ersoy, "İlk inceleme sonuçlarına göre bu sınavda adaylara yöneltilen sorulardan bazılarının, bir yayınevinin soru kitapçıklarında yer aldığı tespit edilmiştir. Her şeyden önce, böyle bir tablonun hem kurumumuzun çalışma ilkeleri hem hukuk hem de kamuoyu vicdanı bakımından kabulü asla mümkün değildir" dedi.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılacak KPSS oturumlarının da ertelendiğini belirterek "İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır" dedi.

"Tüm adaylardan özür diliyoruz"

"Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz" ifadesini kullanan Ersoy, "Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir" açıklamasında bulundu.

Yediiklim Yayıncılık'ın deneme kitapçıklarında yer alan yaklaşık 30 sorunun 31 Temmuz'daki KPSS'de sorulduğu iddia edilmişti. Fotoğraf: Privat

Soru skandalının patlak vermesinin ardından görevden alınan Prof. Dr. Halis Aygün'ün yerine bugün ÖSYM Başkanı olarak atanan Ersoy, "Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız" diye ekledi. Ersoy, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu'nun da ön inceleme için harekete geçtiğini belirtti.

Ne olmuştu?

Ankara merkezli Yediiklim Yayıncılık'ın deneme kitapçıklarında yer alan yaklaşık 30 sorunun 31 Temmuz'daki KPSS'de sorulduğu iddia edilmişti. Bu iddialar üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Devlet Denetleme Kurulu (DDK); Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) müfettiş göndererek inceleme başlatmıştı. DDK'nın iddialar konusunda suç duyurusunda bulunması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da"sahtecilik", "kamu aleyhine dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma açmıştı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında Yediiklim Yayıncılık ve dershanesindeki bazı dijital materyal ve soru kitapçıklarına el konulduğunu açıklamıştı.

DDK Başkanı Yunus Arıncı da incelemelere "titizlikle" devam ettiklerini belirtmişti.

DW / CÖ,ET