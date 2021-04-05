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Sony, Japonya merkezli holding. Merkezi Tokyo'da bulunmaktadır. Grup bünyesindeki şirketler daha çok tüketici elektroniği alanında üretime yoğunlaşmıştır.
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Bir Sony PS5 satın almakta zorlanıyorsanız, suçlu muhtemelen küresel yarı iletken kıtlığıdır. Küçük çiplerin eksikliği büyük endüstrileri yavaşlatıyor. Türkiye'de bazı otomobil fabrikaları da çip kıtlığı nedeniyle üretime ara vermek zorunda kaldı. Çiplerin nasıl "dijital çağın petrolü" haline geldiğine ve tedarikini çevreleyen jeopolitik zorluklara bir göz atıyoruz.