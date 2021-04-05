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Sony

Sony, Japonya merkezli holding. Merkezi Tokyo'da bulunmaktadır. Grup bünyesindeki şirketler daha çok tüketici elektroniği alanında üretime yoğunlaşmıştır.

DW Türkçe'nin Sony ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Zu: 138 Millionen Euro Geldbuße für vier Hersteller: Samsung, Infineon, Philips und Renesas sollen sich zwischen 2003 und 2005 bei den Preisen für Smartcard-Chips abgesprochen haben. ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Speicherchip auf einer Kreditkarte, aufgenommen am Mittwoch (06.01.2010) in Schwerin. Die New Yorker Zelle einer internationalen Bande von Cyber-Bankräubern ist jetzt von Polizei und Secret Service ausgehoben worden. Foto: Jens Büttner dpa/lmv +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Çipler nasıl dijital çağın petrolü haline geldi? 05.04.2021

Bir Sony PS5 satın almakta zorlanıyorsanız, suçlu muhtemelen küresel yarı iletken kıtlığıdır. Küçük çiplerin eksikliği büyük endüstrileri yavaşlatıyor. Türkiye'de bazı otomobil fabrikaları da çip kıtlığı nedeniyle üretime ara vermek zorunda kaldı. Çiplerin nasıl "dijital çağın petrolü" haline geldiğine ve tedarikini çevreleyen jeopolitik zorluklara bir göz atıyoruz.
HANDOUT - Kinder arbeiten auf der undatierten Aufnahme von Amnesty International in einer Kobaltmine im Kongo. Foto: Thomas Coombes (zu dpa «Kinderarbeit fürs Smartphone: Amnesty-Bericht zu Kobaltminen im Kongo» vom 19.01.2016 - ACHTUNG: Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der Berichterstattung zum aktuellen Amnesty-Bericht und nur bei Urheber-Nennung «Foto: Thomas Coombes/amnesty international/dpa») | Verwendung weltweit

Af Örgütü'nden dev firmalara çocuk işçiliği suçlaması 15.11.2017

Uluslararsı Af Örgütü, Apple, Samsung ve BMW gibi birçok firmayı Kongo'daki çocuk işçiliği ve insan hakları ihlallerinden fayda sağlamakla suçladı.

Erster Platz im Wettbewerb Sport, Fotograf: Yuan Peng, China. Image Name: The twins' gymnastics dream Photographer Name: Yuan Peng Year: 2017 Image Description: <p>This series was taken in a sports school in Jining, in Shandong province, China. Liu Bingqing and Liu Yujie are twin sisters, who have liked gymnastics since their childhood. They have studied, trained and grown up here.</p> Series Name: The twins' gymnastics dream Series Description: This series was taken in a sports school in Jining, in Shandong province, China. Liu Bingqing and Liu Yujie are twin sisters, who have liked gymnastics since their childhood. They have studied, trained and grown up here. Copyright: © Yuan Peng, China, 1st Place, Professional, Sport, 2017 Sony World Photography Awards

2017'nin en iyi "o anları" 06.05.2017

Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2017 kazananları sadece üzücü anları değil güzellik ve zarafet dolu kareleri de ölümsüzleştiriyor. İşte dünyanın en iyisi seçilen fotoğraf kareleri:

Nintendo Switch piyasada 03.03.2017

Bilgisayar oyunları ve oyun konsolları üreticisi Nintendo'nun yeni ürünü Switch satışa sunuldu. Japon devi Nintendo, bu ürün ile rakipleri Sony PlayStation ve Xbox'a karşı pazar payını arttırmayı hedefliyor.
BARCELONA, SPAIN - MARCH 03: A logo sits illuminated outside the Sony pavilion during the second day of the Mobile World Congress 2015 at the Fira Gran Via complex on March 3, 2015 in Barcelona, Spain. The annual Mobile World Congress hosts some of the wold's largest communication companies, with many unveiling their latest phones and wearables gadgets. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Wikileaks 'Sony arşivi'ni yayınladı 17.04.2015

İfşa ettiği gizli belgelerle adını duyuran internet platformu Wikileaks, ABD'nin önde gelen şirketlerinden Sony Pictures'a ait on binlerce belgeyi yayınladı.
In this undated photo provided by Columbia Pictures - Sony, Actor Randall Park, center, portrays North Korean leader Kim Jong Un in Columbia Pictures' The Interview. If the U.S. government¿s claim that North Korea was involved in the unprecedented hack attack on Sony Pictures that scuttled Seth Rogen¿s latest comedy is correct, no one can say they weren¿t warned. The movie, ¿The Interview,¿ pushed all of North Korea¿s buttons. (AP Photo/Columbia Pictures - Sony, Ed Araquel)

Kuzey Kore'yi kızdıran film hasılat rekoru kırdı 07.01.2015

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a bir suikastin konu edildiği "The Interview" (Röportaj) filmi izleyicilerden büyük ilgi görüyor.
Workers remove a poster- banner for The Interview from a billboard in Hollywood, California, December 18, 2014 a day after Sony announced was cancelling the movie's Christmas release due to a terrorist threat. Sony defended itself Thursday against a flood of criticism for canceling the movie which angered North Korea and triggered a massive cyber-attack, as the crisis took a wider diplomatic turn. AFP PHOTO / ROBYN BECK (Photo credit should read ROBYN BECK/AFP/Getty Images)

Tartışmalı film 'The Interview' sinemalarda gösterime girdi 26.12.2014

Kuzey Kore liderine bir suikastin konu edildiği komedi filmi 'The Interview' (Röportaj), 300'den fazla ABD sinemasında izleyiciyle buluştu.
In this undated photo provided by Columbia Pictures - Sony, Actor Randall Park, center, portrays North Korean leader Kim Jong Un in Columbia Pictures' The Interview. If the U.S. government¿s claim that North Korea was involved in the unprecedented hack attack on Sony Pictures that scuttled Seth Rogen¿s latest comedy is correct, no one can say they weren¿t warned. The movie, ¿The Interview,¿ pushed all of North Korea¿s buttons. (AP Photo/Columbia Pictures - Sony, Ed Araquel)

Kuzey Kore'nin tepkisini çeken film internette gösterimde 25.12.2014

Kuzey Kore liderine bir suikastin konu edildiği komedi filmi 'The Interview', muhtelif video platformlarına yüklenerek gösterime açıldı.
Movie posters for the premiere of the film The Interview at The Theatre at Ace Hotel in Los Angeles, California on December 11, 2014. The film, starring US actors Seth Rogen and James Franco, is a comedy about a CIA plot to assassinate its leader Kim Jong-Un, played by Randall Park. North Korea has vowed merciless retaliation against what it calls a wanton act of terror -- although it has denied involvement in a massive cyber attack on Sony Pictures, the studio behind the film. AFP PHOTO/STR (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

Kuzey Kore’yi kızdıran film gösteriliyor 24.12.2014

Bilgisayar korsanlarının benzersiz bir saldırısına neden olan 'The Interview' isimli komedi filminin ABD sinemalarında gösterileceği açıklandı. Hackerlar, 11 Eylül 2001 benzeri saldırılarla tehdit ediyor.
Movie posters for the premiere of the film The Interview at The Theatre at Ace Hotel in Los Angeles, California on December 11, 2014. The film, starring US actors Seth Rogen and James Franco, is a comedy about a CIA plot to assassinate its leader Kim Jong-Un, played by Randall Park. North Korea has vowed merciless retaliation against what it calls a wanton act of terror -- although it has denied involvement in a massive cyber attack on Sony Pictures, the studio behind the film. AFP PHOTO/STR (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

ABD Çin'den yardım istedi 21.12.2014

Sony Pictures Entertainment'a yönelik hacker saldırısı sonrası ABD ile Kuzey Kore arasında başlayan gerginlik tırmanıyor.
The Interview : Bild James Franco, Seth Rogen Copyright : © Sony Pictures Releasing GmbH Hinzugefügt am : :17. Juni 2014 Stars : James Franco, Seth Rogen

Tehdit, "The Interview"in gösterimini iptal ettirdi 18.12.2014

Bilgisayar korsanlarının terör tehdidi etkisini gösterdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a yönelik bir suikastin işlendiği komedi filminin sinemalardaki gösterimi iptal edildi.
FILE - In this April 10, 2012, photo, office workers leave the headquarters of Sony Corp. in Tokyo. The electronics and entertainment company, which also makes Spider-Man movies, reported Thursday May 10, 2012 a loss of 255 billion yen ($3.2 billion) for the January-March period _ its fifth straight quarterly net loss to round out a fiscal year that was the worst in its 66-year corporate history. (Foto:Koji Sasahara, File/AP/dapd)

Elektronik devi yeniden kârda 09.05.2013

Sony uzun süreli durgunluktan sonra yeniden kâr etmeye başladı. Şirket, gelecek yıl da bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.
A woman walks past a Sony Corp flat-screen TV at the company's headquarters in Tokyo in this January 22, 2009 file photo. Shares of Sony Corp, the inventor of personal music players, slid more than 7 percent on April 11, 2012 after the company more than doubled its annual loss forecast, highlighting the plight of a Japanese TV industry that once dominated living rooms around the world. To match story SONY/SHARES REUTERS/Toru Hanai/Files (JAPAN - Tags: BUSINESS LOGO)

Sony'de kan kaybı bitmiyor 10.05.2012

Japon elektronik şirketi Sony, son dönem girdiği dar boğazdan kurtulamıyor. Şirket, bir kez daha milyar dolarlık zarar açıkladı. Şirketin oyun konsol satışları da durumu düzeltmeye yetmiyor.
A woman walks past a Sony Corp flat-screen TV at the company's headquarters in Tokyo in this January 22, 2009 file photo. Shares of Sony Corp, the inventor of personal music players, slid more than 7 percent on April 11, 2012 after the company more than doubled its annual loss forecast, highlighting the plight of a Japanese TV industry that once dominated living rooms around the world. To match story SONY/SHARES REUTERS/Toru Hanai/Files (JAPAN - Tags: BUSINESS LOGO)

Sony 10 bin kişiyi işten çıkaracak 12.04.2012

Japon elektronik üreticisi Sony’nin CEO’su Kazuo Hirai, dünya genelinde 10 bin çalışanın işine son verileceği yönünde basında çıkan haberleri doğruladı.
ARCHIV - Superstar Michael Jackson tritt am 25. August 1993 in Bangkok bei einem Konzert seiner Dangerous Tournee auf. Insgesamt 24 Singles und neun Alben von Michael Jackson stuermen posthum die deutschen Musik-Charts. In den Album-Charts katapultieren sich King of Pop und Thriller auf die ersten beiden Plaetze. (AP Photo/Jeff Widener, Archiv) --- FILE - In this Aug. 25, 1993 file photo, American pop star Michael Jackson performs during his Dangerous tour in Bangkok. (AP Photo/Jeff Widener, file)

Jackson'ın şarkıları çalındı 06.03.2012

Hacker'ların Sony Music'in arşivinden, aralarında Michael Jackson ve Freddie Mercury'e ait hiç yayınlanmamış parçaların da bulunduğu, yaklaşık 50 bin şarkıyı çaldığı ortaya çıktı.
ARCHIV - Der Hauptsitz von Sony in Tokio (Archivfoto vom 21.06.2007). Daten-GAU bei Sony: Hacker haben Informationen von Millionen Nutzern der Online-Dienste des Konzerns erbeutet. Es geht um Adressen, Passwörter und möglicherweise auch Kreditkarten-Nummern, warnte Sony die mehr als 75 Millionen Nutzer des PlayStation Network und des Video- und Musikservices Qriocity. Es könnte einer der größten Datenklaus der Geschichte werden. Der japanische Elektronik-Riese hatte nach dem Hacker-Angriff vor einer Woche einfach den Stecker gezogen und die Dienste komplett abgeschaltet. Foto: EPA/ROBERT GILHOOLY +++(c) dpa - Bildfunk+++

Sony müşterilerinin bilgileri çalındı 12.10.2011

Japon elektronik devi Sony yine bilgisayar korsanlarının hedefi oldu. Şirketin internet ağına düzenlenen saldırıda, on binlerce Sony müşterisinin kullanıcı hesabında yer alan bilgiler çalındı.
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