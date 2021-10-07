Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Sonbahar, yılın dört mevsiminden biri. Kuzey yarım kürede 23 eylül - 22 aralık, güney yarım kürede 21 mart - 22 haziran arasındaki zaman dilimi.
DW Türkçe'nin sonbahar ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu WDR, Almanya'da 2018 yılının sonbahar aylarında uzun bir süre gündemden düşmeyen Hambach Ormanı ile ilgili belgeleri ortaya çıkardı. Çıkan belgeler, siyasilerin amacının ağaçları kesmek olduğunu ortaya koyuyor.