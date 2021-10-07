Gökyüzünde ışıkların dansı

Her yıl dünyanın dört bir yanından yüz binlerce kişi kuzey ışıklarını görmek için Finlandiya’nın kuzeyindeki Rovaniemi şehrine akın ediyor. Uzmanlara göre sonbahar başlangıcı kuzey ışıklarını izlemek için ideal bir zaman.