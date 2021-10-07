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Sonbahar

Sonbahar, yılın dört mevsiminden biri. Kuzey yarım kürede 23 eylül - 22 aralık, güney yarım kürede 21 mart - 22 haziran arasındaki zaman dilimi.

DW Türkçe'nin sonbahar ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

junge frau mit taschentuch auf dem u-bahnhof südstern

Almanya'da eş zamanlı korona ve grip salgını uyarısı 07.10.2021

Almanya Sağlık Bakanı, sonbahar ve kış aylarında koronavirüs ve grip salgınlarının eş zamanlı olarak yayılabileceği konusunda uyarıda bulunarak, grip aşısı olma çağrısı yaptı.

SAGLIK BAKANI FAHRETTIN KOCA BASKANLINDA KORONAVIRUS BILIM KURULU 8'INCI KEZ TOPLANDI FOTO:DHA-ANKARA Redakteur: Aydin Üstünel Die Rechte des Fotos sind für die DW frei

Koca: Vakalar ve ağır hasta sayısındaki artış uyarı olmalı 16.09.2020

Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakaları ve ağır hasta sayısındaki artışın herkes için bir uyarı olması gerektiğini vurguladı. Koca sonbahardaki grip vakalarıyla salgının yayılma hızının artacağı uyarısı yaptı.
A blood sample is prepared for analysis by a laboratory technician at Accel Research Sites on August 4, 2020 in DeLand, Florida, US.All participants in the Phase 3 COVID-19 vaccine clinical trial sponsored by Moderna at Accel Research Sites are required to submit blood samples to test any immune system response to the vaccine. 30,000 participants nationwide are being recruited for the Moderna trial. (Photo by Paul Hennessy/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

RKI: Korona aşısı sonbahara yetişebilir 12.08.2020

Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili RKI, koronavirüse karşı aşının sonbahara kadar kullanıma hazır olabileceğini, aşı kampanyaları için planlama çalışmalarına başladıklarını bildirdi.
05.05.2020, Südkorea, Incheon: Ein Kameramann geht durch Zuschauerränge, auf denen Plakate von Fans mit Mundschutz sitzen, vor der Begegnung im Baseball zwischen Hanwha Eagles und SK Wyverns. Südkoreas Profi-Baseball-Liga startet am 5. Mai in die neue Saison, nach einer Verschiebung wegen der Corona-Pandemie. Foto: Lee Jin-Man/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Güney Kore: İkinci dalga başladı 22.06.2020

Güney Koreli yetkililer, koronavirüs salgınında ikinci dalganın sonbahar ya da kış aylarında başlayabileceği yönündeki tahminlerinin yanlış çıktığını, Güney Kore'de ikinci dalganın başladığını açıkladı.

HANDOUT - 25.06.2019, Nordrhein-Westfalen, Kerpen: Ein Braunkohle-Bagger steht in der Nähe des Hambacher Waldes im Tagebau (Foto mit einer Drohne aufgenommen). Naturschützer vom BUND fordern erneut einen sofortigen Stopp für die Arbeit der Braunkohlebagger am Hambacher Wald. Foto: BUND NRW/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Hambach Ormanı operasyonunda hedef "ağaç kesmekti" 13.09.2019

Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu WDR, Almanya'da 2018 yılının sonbahar aylarında uzun bir süre gündemden düşmeyen Hambach Ormanı ile ilgili belgeleri ortaya çıkardı. Çıkan belgeler, siyasilerin amacının ağaçları kesmek olduğunu ortaya koyuyor.
Weinberg mit Riesling Trauben, Korb im Remstal, Baden-Württemberg, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Almanya'nın şarap rotasında bir durak 06.11.2018

Sonbahar, Almanya'nın şarap rotasında bir yolculuk yapmak için en ideal dönem. 85 kilometrelik dünyanın en eski şarap ve üzüm bağı güzergahı, her yıl sayısız turistin uğrak yeri.

Neden yapraklar sonbaharda renk değiştirir? 26.10.2017

Sonbaharda yaprak dökümü başladığında oluşan renkler büyüleyici. Peki yapraklar neden sonbaharda renk değiştiriyor?
Die zweijährige Alicia geht am Donnerstag (09.11.2006) beim Sankt Martins Umzug in Schwürbitz im Landkreis Lichtenfels (Oberfranken) mit ihrer Laterne. Normalerweise wird Sankt Martin in diesem Jahr am Samstag (11.11.) gefeiert. Foto: Marcus Führer dpa/lby +++(c) dpa - Bildfunk+++

Almanların sonbahar gelenekleri 23.10.2017

Almanya’nın yılın karanlık ve soğuk günlerine geçiş sürecini güzelleştiren birçok geleneği bulunuyor. Almanya'da sonbaharda kutlanan özel günleri ve bazı ünlü gelenekleri derledik.

dpatopbilder - ILLUSTRATION - Die 15-teilige Bildkombo zeigt verschiedene herbstlich gefärbte Laubblätter am 12.10.2015 in Sieversdorf (Brandenburg). Das Blattgrün (Chlorophyll), das den Blättern die grüne Farbe gibt, wird nun abgebaut und dem Blatt entzogen. Die Farben, die von dem Chlorophyll im Frühjahr und im Sommer überdeckt wurden, kommen nun zum Vorschein und lassen das Laub in all den schönen Gelb-, Rot- und Brauntönen leuchten. Foto: Patrick Pleul/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Sonbahar: Ağaçlar kışa hazırlandığında 15.10.2017

Kırmızı, sarı, mor ve pembe. Her sonbahar ormanlar ve parklar renk cümbüşüyle doluyor. Mevsimin sonu geldiğinde ise ağaçlar ve çalılar tüm yapraklarını dökerek çırılçıplak kalıyor. Peki neden?
Bildergalerie Herbst Das sich herbstlich verfärbende Blatt einer Stieleiche hängt am 30.09.2015 in Frankfurt am Main (Hessen) noch an einem Straßenbaum. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa picture-alliance/dpa/F.Rumpenhorst

Mevsim sonbahar 04.10.2017

Sonbahar geldi, ağaçların üzerindeki yapraklar mevsimin çeşit çeşit renklerine büründü. Bu da doğa yürüyüşü yapanlar için harika görüntüler oluşturuyor.
Bildergalerie Deutschland Herbst 2016 +++ Spaziergänger gehen am 19.09.2016 in Moritzburg bei Dresden (Sachsen) eine Allee entlang. +++ (C) picture-alliance/dpa/S. Kahnert

Sonbahar güzellikleriyle geldi 02.10.2017

Doğada artık sonbaharın güzelliklerini görmek mümkün. Sis ve örümcek ağları daha sık görünür olurken, hasat zamanı da sofraları zenginleştiriyor. İşte Almanya'dan sonbahar manzaraları...
24.09.2017*****BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 24: German Chancellor and Christian Democrat (CDU) Angela Merkel speaks to supporters following initial federal elections results that give the party 33.1% of the vote, giving it a first place finish, though 8.4% less than in the last election four years ago, on September 24, 2017 in Berlin, Germany. Chancellor Merkel is seeking a fourth term and coming weeks will likely be dominated by negotiations between parties over the next coalition government. The right-wing Alterniative for Germany (AfD) finished in the third place with a better-than-expected 13.2%. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

NOZ: Hükümet hızlı kurulamayacak 28.09.2017

Almanya’da koalisyonu oluşturma çabaları ve Alman ekonomisine ilişkin sonbahar tahmin raporunun yankıları Alman basınında öne çıkan konular.

dpatopbilder Nebel zieht am 02.10.2015 im Morgenlicht über die Schlei bei Schleswig (Schleswig-Holstein). Foto: Carsten Rehder/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Sonbaharda Almanya'nın en güzel yerleri 01.11.2016

Sonbahar, doğa fotoğrafları çekmek isteyenler için harika bir zaman. Bu galeride Alplerden, sahillere, ormanlardan göllere Almanya’nın sonbahardaki en güzel yerlerini derledik.
Am Porsangerfjord in der Finnmark in Nordnorwegen, rund 60 Kilometer südlich des Nordkaps nahe des Ortes Repvag, beobachtet in der Nacht am 14.09.2005 ein Mann das farbenprächtige Schauspiel eines Polarlichts das durch Wolkenlücken scheint. Diese Nordlichter werden durch eine gigantische Wolke elektrisch geladener Teilchen eines Sonnensturms in der Erdatmosphäre erzeugt. Das Polarlicht entsteht, wenn die Atome der hohen Erdatmosphäre (meist in 100 km Höhe) durch von der Sonne ausgehende Korpuskularstrahlung zum Leuchten angeregt werden. Besonders häufig ist das Nordlicht bei starker Sonnenfleckentätigkeit zu sehen. Sein Auftreten in Polarnähe wird durch die Ablenkung im erdmagnetischen Feld auf dessen Pole hin verursacht. Foto: Patrick Pleul dpa +++(c) dpa - Report+++

Gökyüzünde ışıkların dansı 14.10.2016

Her yıl dünyanın dört bir yanından yüz binlerce kişi kuzey ışıklarını görmek için Finlandiya’nın kuzeyindeki Rovaniemi şehrine akın ediyor. Uzmanlara göre sonbahar başlangıcı kuzey ışıklarını izlemek için ideal bir zaman.

Kış modasında neler var? 13.10.2016

Bu sonbahar ve kışın modasında neler göreceğiz? Hangi renkler ve tarzlar gözde? Moda yazarı Isabelle Braun araştırdı.

ARCHIV - Ein Krankenpfleger sitzt am 15.04.2009 in einem Krankenzimmer eines Krankenhauses in Leiria (Portugal) an einem Computer. Zur Behebung des Fachkräftemangels in Deutschland wirbt die Bundesagentur für Arbeit jetzt gezielt in südeuropäischen Krisenregionen mit hoher Arbeitslosigkeit um qualifizierte Bewerber. Pflegepersonal aus Portugal findet dabei besonderes Interesse. Foto: Paulo Cunha/Lusa dpa (zu dpa 0530 «Deutschland umwirbt Fachkräfte aus Krisenregion Südeuropa» vom 18.07.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Göç olmazsa kalifiye eleman açığı büyüyecek 16.10.2015

Teknik ve fenle ilgili alanlarda Almanya’nın kalifiye eleman açığı giderek büyüyor. Ekonomi dünyasında alarm çanları çalarken, uzmanlar ülkeye göçün bir fırsat olduğuna dikkat çekiyor.
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