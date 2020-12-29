Somali'de bombalı saldırı

Somali'de cumartesi günü bir Türk firmasına yönelik bombalı intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ikisi Türk vatandaşı beş kişi hayatını kaybetti. 14 kişi ise yaralandı.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda yaralanan üçü Türk 14 kişinin tedavisine devem edildiğini, yaralıların hayati riskinin ise bulunmadığını kaydetti.

Somali emniyet güçlerinden yapılan açıklamada Eş Şebab örgütünün üstlendiği saldırının özellikle Somali'deki Türk vatandaşlarını hedef aldığı kaydedildi.

Türk güvenlik güçlerinden yapılan açıklamada, intihar bombacısının motosiklet kullandığı, saldırının Türk Üssü'nden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta meydana geldiği kaydedildi.

Saldırı ile ilgili Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada "Somali’de bu sabah bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında 1 vatandaşımızın da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Olayda yaralanan 4 vatandaşımızın sağlık durumu yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada saldırı şiddetle kınanırken, "Yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" dendi.

Yol inşaatını Türk firması üstlenmişti

Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatı Türk vatandaşı mühendisler ve inşaat işçileri tarafından yapılıyor. Türkiye Somali ordusuna eğitim ve ekipman desteği sağlıyor.

Radikal İslamcı Eş Şebab örgütü, Türkiye'nin Somali'de istilacı konumunda bulunduğunu savunuyor.

Cumartesi günkü saldırı Somali hükümet sözcüsü İsmail Muhtar Ömer'in, Eş Şebab'ın ülkenin güneyindeki Aşağı Şabel'de bulunan radyosu "Endülüs"e bir hava saldırısı düzenlendiğini duyurmasının ardından gerçekleşti.

Sözcü hava saldırısının Amerikan güçleriyle koordineli düzenlenip düzenlenmediği konusunda ise bir açıklama yapmadı. Hava saldırısı sonucunda maddi hasar meydana geldiği ancak ölen olmadığı belirtildi.

dpa/BW,HT

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