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Solingen saldırısı
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Haberler
27.08.2024
27 Ağustos 2024
Almanya'da Afganistan ve Suriye'ye sınır dışılar gündemde
26.08.2024
26 Ağustos 2024
Scholz: Sınır dışılar hızlanacak, silah yasası sertleşecek
26.08.2024
26 Ağustos 2024
Almanya: Seçim öncesi binlerce kişi aşırı sağı protesto etti
25.08.2024
25 Ağustos 2024
Solingen'de bıçaklı saldırı: Zanlı teslim oldu
24.08.2024
24 Ağustos 2024
Solingen'deki saldırı ile ilgili bir kişi gözaltında
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Güncel Konular
Solingen saldırısı göç ve iltica tartışmalarını alevlendirdi
Solingen saldırısı göç ve iltica tartışmalarını alevlendirdi
Solingen saldırısı, Alman siyasetinde tansiyonu tırmandırdı. İltica ve göçün sınırlandırılması çağrıları yükseliyor.
Terörizm
26.08.2024
26 Ağustos 2024
Alman siyasetinde Solingen tartışması
Alman siyasetinde Solingen tartışması
Solingen'de üç kişinin öldüğü bıçaklı saldırı, siyasette güvenlik ve göç tartışmalarını alevlendirdi.
Politika
25.08.2024
25 Ağustos 2024
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