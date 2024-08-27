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Solingen saldırısı

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Haberler

27 Ağustos 2024

Almanya'da Afganistan ve Suriye'ye sınır dışılar gündemde

26 Ağustos 2024

Scholz: Sınır dışılar hızlanacak, silah yasası sertleşecek

26 Ağustos 2024

Almanya: Seçim öncesi binlerce kişi aşırı sağı protesto etti

25 Ağustos 2024

Solingen'de bıçaklı saldırı: Zanlı teslim oldu

24 Ağustos 2024

Solingen'deki saldırı ile ilgili bir kişi gözaltında

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Güncel Konular

Solingen'deki bıçaklı saldırının düzenlendiği yere bırakılan çiçekler

Solingen saldırısı göç ve iltica tartışmalarını alevlendirdi

Solingen saldırısı göç ve iltica tartışmalarını alevlendirdi

Solingen saldırısı, Alman siyasetinde tansiyonu tırmandırdı. İltica ve göçün sınırlandırılması çağrıları yükseliyor.
Terörizm26 Ağustos 2024
26 yaşındaki zanlı güvenlik birimlerine teslim olmuştu

Alman siyasetinde Solingen tartışması

Alman siyasetinde Solingen tartışması

Solingen'de üç kişinin öldüğü bıçaklı saldırı, siyasette güvenlik ve göç tartışmalarını alevlendirdi.
Politika25 Ağustos 2024
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