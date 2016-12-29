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Solar Impulse

Solar Impulse, güneş enerjisiyle çalışan deneysel uçak projesi. Proje André Borschberg ve Bertrand Piccard tarafından yönetilmektedir.

Proje, yenilenebilir enerjinin daha yaygın olarak kullanılmasını ve bu sayede de çevrenin korunmasının mümkün olduğunu kanıtlamayı hedefliyor. DW Türkçe'nin Solar Impulse ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Conceptual image of gravitational waves In physics, gravitational waves are ripples in the curvature of spacetime that propagate as a wave, traveling outward from the source. Predicted to exist by Albert Einstein in 1915 on the basis of his theory of general relativity, gravitational waves theoretically transport energy as gravitational radiation. As objects with mass move around in spacetime, the curvature changes to reflect the changed locations of those objects. In certain circumstances, accelerating objects generate changes in this curvature, which propagate outwards at the speed of light in a wave-like manner. The illustration shows a pair of neutron stars orbiting each other very closely, sending gravitational waves pulsing along the skin of spacetime. PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY MARKxGARLICK/SCIENCExPHOTOxLIBRARY F013/0069 conceptual Image of gravitational Waves in Physics gravitational Waves are ripples in The curvature of spacetime Thatcher propagate As a Wave Traveling outward from The Source predicted to exist by Albert Einstein in 1915 ON The Basis of His THEORY of General relativity gravitational Waves theoretically Transportation Energy As gravitational Radiation As Objects With Mass Move Around in spacetime The curvature Changes to reflect The changed locations of Those Objects in Certain Circumstances Accelerating Objects generate Changes in This curvature Which propagate outwards AT The Speed of Light in a Wave Like Men The Illustration Shows a Pair of Neutron Stars Orbiting each Other very closely sending gravitational Waves pulsing Along The Skin of spacetime PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY MARKxGARLICK SCIENCExPHOTOxLIBRARY Copyright: imago/Science Photo Library

2016 yılında bilim dünyası 29.12.2016

2016 yılı araştırmacılar için yine heyecan dolu bir yıl oldu. Nükleer füzyon için deneysel plazma üretilmesinden yerçekimi dalgalarının kanıtlanmasına pek çok önemli buluş ve keşif yaşandı.
26.07.2016+++ ABU DHABI, UAE - JULY 26: In this handout image supplied by Jean Revillard, Solar Impulse 2, Solar Impulse2, the solar powered plane, piloted by Swiss pioneer Bertrand Piccard is seen prior to the landing in Abu Dhabi to finish the first around the world flight without the use of fuel on July 26, 2016 in Abu Dhabi, UAE. The The 42,000 km journey was completed in 17-stages across four continents. The Solar Impulse 2 is equipped with 17,000 solar cells, has a wingspan of 72 metres, and yet weighs just over 2 tonnes. +++ (C) Getty Images/Solar Impulse2/J. Revillard

Solar Impulse dünya turunu tamamladı 26.07.2016

Güneş enerjisi kullanarak uçan Solar Impulse 2, çıktığı dünya turunu bir damla yakıt harcamadan başarıyla tamamladı. Uçak, kıtaları ve okyanusları 17 ay süren bir yolculukta aştı, 43 bin kilometre yol kat etti.
26.02.2015+++ The Solar Impulse 2, a solar-powered plane, flies over the Sheikh Zayed Grand Mosque in Abu Dhabi during preparations for next month's round-the-world flight, February 26, 2015. Swiss pilots Bertrand Piccard and Andre Borschberg will attempt to fly around the world in the Solar Impulse 2, in a bid to prove that such a flight is possible without the use of fossil fuels. The solar-powered plane has a wingspan of 72 metres, larger than that of a Boeing 747, but weighs only 2.3 tons, about as much as a family car. More than 17,000 solar cells on the wing power lithium-ion batteries in four electric motors. The airframe makes use of carbon fiber, which is three times lighter than paper, to keep the plane as light as possible. The 35,000 km flight is expected to take about five months, with stops in Oman, India, Myanmar, China, the United States, and in Southern Europe or North Africa depending on the weather. The Solar Impulse 2 is expected to land back in Abu Dhabi in late July or early August. REUTERS/Solar Impulse/Revillard/Rezo.ch/Handout via Reuters (UNITED ARAB EMIRATES) ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. NO SALES. NO ARCHIVES. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

Solar Impulse 2: Zafere 1 adım kaldı 24.07.2016

Sadece güneş enerjisiyle uçan Solar Impulse 2 dünya turunun son etabına başladı.

Güneş enerjisi ile dünya turu 13.07.2016

Solar Impulse 2, dünya turunun 16. etabını tamamlayarak Kahire'ye indi.

Güneş enerjisinin zaferi 23.06.2016

Güneş enerjisiyle dünya turu yapan 'Solar Impulse 2' uçağı Atlas Okyanusu'nu aşarak İspanya’nın Sevilla kentine ulaştı.
23.06.2016 A handout picture made available by Solar Impulse shows Swiss long-range experimental solar-powered aircraft Solar Impulse 2 (Si2) during its final leg of an around-the-world journey over the Atlantic Ocean, approaching Spain, early 23 June 2016. Si2 started its latest journey from New York's JFK International Airport, USA, on 20 June, by crossing the Atlantic Ocean in an attempt to reach Seville, Spain, in about 90 hours flight. It is the first time a solar-powered aircraft attempts to cross the Atlantic. EPA/SOLAR IMPULSE/GLOBAL NEWSROOM -- BEST QUALITY AVAILABLE -- HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++ | (c) picture-alliance/dpa/solar Impulse/Global Newsroom

Güneş enerjisiyle Atlas Okyanusunu aştı 23.06.2016

Güneş enerjisiyle dünya turu yapan 'Solar Impulse 2' uçağı, yolculuğun en önemli etabını başarıyla tamamladı. New York'tan havalanan uçak 70 saatte İspanya'nın Sevilla kentine ulaştı.
20.06.2016 *** Bertrand Piccard of Switzerland pilots the Solar Impulse 2 aircraft as it takes off from John F. Kennedy International Airport in New York early on June 20, 2016. The sun-powered Solar Impulse 2 aircraft set off from New York's JFK airport early June 20, embarking on the transatlantic leg of its record-breaking flight around the world to promote renewable energy. / AFP / TREVOR COLLENS (Photo credit should read TREVOR COLLENS/AFP/Getty Images) © Getty Images/AFP/T. Collens

Solar Impulse 2 Atlantik'i geçecek 20.06.2016

Solar Impulse 2, dünya turu kapsamında, son büyük okyanus aşırı uçuşuna başladı. Uçağın cuma günü İspanya'nın Sevilla kentine ulaşması bekleniyor.
11.06.2016++++++++The Solar Impulse 2 aircraft flies over the Statue of Liberty before landing at JFK airport June 11, 2016 in New York. Solar Impulse 2 landed in New York early June 11, after flying by the Statue of Liberty at the end of the US portion of its bid to circle the globe using only solar power. / AFP / Don EMMERT (Photo credit should read DON EMMERT/AFP/Getty Images) (c) Getty Images/AFP/D. Emmert

Solar Impulse 2 New York’a ulaştı 11.06.2016

Sadece güneş enerjisiyle uçan 'Solar Impulse 2' New York'a ulaştı.
Crew members push the solar-powered plane Solar Impulse 2 to its parking position at Nagoya airport after changing weather conditions thwarted a planned take-off, June 24, 2015. The solar-powered plane attempting a round-the-world flight cut short the seventh leg of its 35,000-km global (22,000-mile) journey earlier this month, landing in Nagoya, western Japan, due to bad weather. REUTERS/Thomas Peter TPX IMAGES OF THE DAY --- eingestellt von haz

Solar Impulse 2 dünya turunun 13. etabına başladı 25.05.2016

Güneş enerjisiyle çalışan Solar Impulse 2, dünya turunun 13. etabı için ABD'nin Pensilvanya eyaletine varmak üzere havalandı.
German test pilot Markus Scherdel steers the solar-powered Solar Impulse 2 aircraft for its maiden flight at its base in Payerne, Switzerland early Monday, June 2, 2014. The aircraft is the second solar plane of the Solar Impulse project. The main goal of the project is to circumnavigate the world with an aircraft, powered only by solar energy. Picture taken from a helicopter. (AP Photo/Denis Balibouse,Pool)

Güneş enerjili uçak 'Solar Impulse 2' Arizona'ya vardı 04.05.2016

Sadece güneş enerjisiyle uçan 'Solar Impulse 2' Arizona'ya vardı. Böylece dünya turunun yarısı tamamlanmış oldu.
Crew members push the solar-powered plane Solar Impulse 2 to its parking position at Nagoya airport after changing weather conditions thwarted a planned take-off, June 24, 2015. The solar-powered plane attempting a round-the-world flight cut short the seventh leg of its 35,000-km global (22,000-mile) journey earlier this month, landing in Nagoya, western Japan, due to bad weather. REUTERS/Thomas Peter TPX IMAGES OF THE DAY --- eingestellt von haz

Güneş enerjili uçak rekor için havalandı 29.06.2015

Sadece güneş enerjisi kullanarak uçan Solar Impulse 2, çıktığı dünya turunun en zorlu kısmına geçti. Japonya'dan yola çıkan uçak, aralıksız 5 gün uçarak Hawaii'ye varacak.
ABU DHABI - UNITED ARAB EMIRATES - MARCH 9: (Alternate crop of #465648396) In this handout image supplied by Jean Revillard, Solar Impulse 2, a solar-powered airplane, takes flight as it begins its historic round-the-world journey from Al Bateen Airport, on March 09, 2015 from Abu Dhabi, UAE. The 35,000km journey is expected to last five months and is piloted by Andre Borschberg and Bertrand Piccard of Switzerland. The Solar Impulse 2 is equipped with 17,000 solar cells, has a wingspan of 72 metres, and yet weighs just over 2 tonnes. (Photo by Jean Revillard via Getty Images)

Sırada Pasifik Okyanusu var 23.04.2015

Çin’deki son durağına iniş yapan Solar Impulse 2, birkaç hafta sonra en zorlu yolculuğuna çıkacak.
26.02.2015+++ The Solar Impulse 2, a solar-powered plane, flies over the Sheikh Zayed Grand Mosque in Abu Dhabi during preparations for next month's round-the-world flight, February 26, 2015. Swiss pilots Bertrand Piccard and Andre Borschberg will attempt to fly around the world in the Solar Impulse 2, in a bid to prove that such a flight is possible without the use of fossil fuels. The solar-powered plane has a wingspan of 72 metres, larger than that of a Boeing 747, but weighs only 2.3 tons, about as much as a family car. More than 17,000 solar cells on the wing power lithium-ion batteries in four electric motors. The airframe makes use of carbon fiber, which is three times lighter than paper, to keep the plane as light as possible. The 35,000 km flight is expected to take about five months, with stops in Oman, India, Myanmar, China, the United States, and in Southern Europe or North Africa depending on the weather. The Solar Impulse 2 is expected to land back in Abu Dhabi in late July or early August. REUTERS/Solar Impulse/Revillard/Rezo.ch/Handout via Reuters (UNITED ARAB EMIRATES) ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. NO SALES. NO ARCHIVES. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

Güneş enerjili uçak Hindistan yolunda 10.03.2015

Sadece güneş enerjisi kullanarak uçan Solar Impulse 2, çıktığı dünya turunun ilk turunu tamamladı. Bundan sonraki durak Hindistan.
1.3.2015 *** epa04645042 A handout photograph made available by Solar Impulse showing Solar Impulse 2, flying over Abu Dhabi (UAE) undertaking preparation flights for the first ever Round-The-World Solar Flight which will be attempted starting early March from Abu Dhabi, UAE, 01 March 2015. The aircraft is undertaking preparation flights for the first ever Round-The-World Solar Flight which will be attempted starting early March from Abu Dhabi. Swiss founders and pilots, Bertrand Piccard and Andre Borschberg, hope to demonstrate how pioneering spirit, innovation and clean technologies can change the world. The duo will take turns flying Solar Impulse 2, changing at each stop and will fly over the Arabian Sea, to India, to Myanmar, to China, across the Pacific Ocean, to the United States, over the Atlantic Ocean to Southern Europe or Northern Africa before finishing the journey by returning to the initial departure point. Landings will be made every few days to switch pilots and organize public events for governments, schools and universities. EPA/SOLAR IMPULSE / REVILLARD / REZO.CH / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

Güneş enerjili uçak dünya turuna başladı 09.03.2015

Sadece güneş enerjisi kullanan Solar Impulse 2'nin dünya turu Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de başladı.
The solar powered aircraft Solar Impulse (HB-SIA prototype) steered by test pilot Markus Scherdel is airborne during its maiden flight at the military airport in Payerne, Switzerland, Wednesday, April 7, 2010. The prototype with the wingspan of a Boeing 747 and the weight of a small car started to a two-hour test flight to examine if the plane can keep a straight trajectory. The Solar Impulse project aims to circumnavigate the world with an aircraft powered only by solar energy. (AP Photo/Christian Hartmann, pool)

Havacılıkta ‘güneş enerjisi’ devrimi 08.07.2010

Güneş enerjisiyle çalışan "Solar Impulse" adlı uçak, 26 saatlik deneme uçuşunu başarıyla tamamladı. Kanatlarındaki güneş panelleri sayesinde güneş enerjisini depolayabilen uçak karanlıkta dahi yakıtsız uçabiliyor.