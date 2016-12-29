Solar Impulse, güneş enerjisiyle çalışan deneysel uçak projesi. Proje André Borschberg ve Bertrand Piccard tarafından yönetilmektedir.

Proje, yenilenebilir enerjinin daha yaygın olarak kullanılmasını ve bu sayede de çevrenin korunmasının mümkün olduğunu kanıtlamayı hedefliyor. DW Türkçe'nin Solar Impulse ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.