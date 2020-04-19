Sokağa çıkma yasağının kapsamı belli oldu

Türkiye’de 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 23 Nisan’dan itibaren devreye girecek 4 gün sokağa çıkma kısıtlamasının kapsamı belli oldu. Buna göre kısıtlama 22 Nisan Çarşamba gece 24.00 ile 26 Nisan Pazar 24.00 arasında uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelgeye göre, kısıtlama kapsamında belirtilen tarihler arasında bazı iş yerleri faaliyet gösterebilecek. Fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, ekmek bayileri, tatlı üretiminin yapıldığı yerler, yalnızca evlere paket servis yapılması şartıyla lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç ve tıbbi malzeme üretimi, dağıtımı ve satışı yapan iş yerleri, eczaneler, kamu ve özel sağlık kurumları, veteriner klinikleri, hayvan hastaneleri açık olacak.

Genelgeye göre yine bu sürede zorunlu kamu hizmeti işletmeleri kapsamına giren havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, AFAD ve Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi ve PTT de açık olacak.

Marketlerin çalışma saatleri uzatıldı

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ayrıca bir dizi yeni uygulama da yürürlüğe girdi. Buna göre, 21 Nisan ve 22 Nisan günleri market ve bakkalların çalışma saati 08.00 ile 23.00 olarak uzatıldı. Yine kısıtlamanın olduğu Perşembe ve Cuma günleri de market ve bakkalların 09.00 ile 14.00 saatleri arasında yalnızca evlere paket servis yapılması şartıyla faaliyet göstermesine izin verildi.

Perşembe ve Cuma günleri hizmet verecek yerler arasında sebze ve meyve halleri, su ve gazete dağıtım şirketleri, mutfak tüpü dağıtım firmaları, hayvan barınakları ve bakım merkezleri, sağlık hizmetine yönelik inşaat yürüten firmaları, belirlenen petrol yakıt istasyonları ve lastik tamircileri, taşımacılık firmaları, oteller ve konaklama yerleri, gazete, televizyon ve radyo kuruluşları da var.

Kimler muaf?

Kısıtlama sırasında genelgede açık olacağı belirtilmiş iş yeri ve kurumlarda çalışanlar, güvenlik personeli, cenaze ve defin işlemlerinde görev alanlar ile cenaze merasimine katılacak olan birinci derece yakınlar, otizm ve down sendromu gibi özel gereksinimi olan kişiler ile bunların refakatçileri, demir-çelik ve cam gibi sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden-cevher eritme fırınları ve soğuk hava depolarında çalışanlar ise yasaktan muaf tutuldu.

Bankalar başta olmak üzere yaygın hizmet ağı kurumlarının bilgi işlem bölümü çalışanları, bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek kişiler ile ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar de muafieyet kapsamında.

DHA/DBN,HS

©️ Deutsche Welle Türkçe