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Sofya

Sofya, Bulgaristan'ın başkentidir. 1 milyon 270 bini aşan nüfusuyla ülkenin en kalabalık kentidir.

DW Türkçe'nin Sofya ile ilgili aktardığı haber ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

14.09.2016m ++++++ Bulgarian border police stand in front of the fences on the border between Turkey and Bulgaria during the visit of Hungarian Prime Minister Viktor Orban at the border checkpoint of Lesovo, some 350 km from Sofia, Bulgaria, 14 September 2016. Hungarian Prime Minister Viktor Orban is on a one day-official visit to Bulgaria. - Bildfunk+++ +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/V. Donev

Bulgaristan Türkiye sınırına asker gönderdi 02.11.2021

Bulgaristan göç akını nedeniyle Türkiye sınırına 350 asker gönderdiğini açıkladı. Askerlerin yasa dışı geçişleri engellemek için sınırda görev yapan güvenlik güçlerine destek olacağı belirtildi.
Kosovo special police officers stand guard as hundreds of Kosovo Serbs protest against a government ban on entry of vehicles with Serbian registration plates, in Jarinje, Kosovo, September 27, 2021. REUTERS/Laura Hasani

Kosova ile Sırbistan neden savaşın eşiğinde? 29.09.2021

Balkanlarda Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilim ve Kuzey Makedonya ile Arnavutluk’un AB’ye tam üyelik müzakerelerinin Bulgaristan tarafından bloke edilmesi, bölgede yeni bir krize kapı araladı.
A woman votes during a snap parliamentary election, at a polling station in Sofia, Bulgaria, July 11, 2021. REUTERS/Spasiyana Sergieva

Bulgaristan yeniden sandık başında 11.07.2021

Türkiye’nin komşusu Bulgaristan’da son üç ay içinde ikinci kez seçimler yapılıyor. Gerb ve ITN partilerinin öne çıktığı seçimlerin ardından istikrarlı bir hükümet kurulabilme olasılığı ise yine düşük görünüyor.
Bildnummer: 55108079 Datum: 04.03.2011 Copyright: imago/Rainer Unkel BGR, BULGARIEN : Das Parlament in Sofia BGR, BULGARIA : The parliament building in Sofia 04.03.2011 Reisen kbdig xkg 2011 quer FOTOGRAFIE PHOTOGRAPH FARBE COLOUR FARBFOTOGRAFIE COLOUR PHOTOGRAPH FARBAUFNAHME QUERFORMAT HORIZONTAL FORMAT BGR BULGARIEN BULGARIA POLITIK POLITICS PARLAMENT PARLIAMENT NACHTAUFNAHME NIGHT-SHOT ARCHITEKTUR ARCHITECTURE LICHTER LIGHTS LIGHTING BELEUCHTUNG BELEUCHTET ILLUMINATION ILLUMINATED SEHENSWUERDIGKEIT NOP KEINE MENSCHEN o0 Gebäude, Sehenswürdigkeit Bildnummer 55108079 Date 04 03 2011 Copyright Imago Rainer Unkel BGR Bulgaria the Parliament in Sofia BGR Bulgaria The Parliament Building in Sofia 04 03 2011 Travel Kbdig xkg 2011 horizontal Photography Photo Color Colour Color photography Colour Photo Ink Landscape horizontally Format BGR Bulgaria Bulgaria politics POLITICS Parliament Parliament Night Night Shot Architecture Architecture Lights Lights Lighting Lighting illuminated Illumination illuminated Tourist spot NOP none People o0 Building Landmark

Bulgaristan-Rusya hattında gerilim tırmanıyor 29.04.2021

Mühimmat deposundaki patlamalar ve Bulgar vatandaşlarını zehirleme girişimlerinden Rus istihbaratını sorumlu tutan Bulgaristan, bir Rus diplomatını daha istenmeyen kişi ilan etti. Rusya karşılık verileceğini duyurdu.
30.05.2018 Besuch des bulgarischen Premiers Borissow in Moskau.

Bulgaristan'da casusluk ağı ortaya çıkarıldı 19.03.2021

Bulgaristan'da, aralarında üst düzey savunma yetkililerinin de bulunduğu 6 kişi Rusya adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı. Grup Bulgaristan, AB ve NATO'nun gizli bilgilerini Rusya'ya iletmekle suçlanıyor.

Kur farkı arttıkça Bulgarlar Edirne’ye akın ediyor 11.12.2020

Dolar ve Euro karşısında Türk lirasının değer kaybetmesi, Türkiye’nin batısında ticareti hareketlendirdi. Her gün binlerce Bulgaristan vatandaşı alışveriş için Edirne’ye geçiyor. Günübirlik ziyaretlerden esnaf da memnun.

Bulgarlar “oligark mafya çetesi“ hükümetine karşı sokaklarda 31.07.2020

Bulgaristan'daki yolsuzluğa karşı protestolar neredeyse tüm ülkeye yayıldı. Göstericiler Bulgar hükümetini bir "oligark mafya çetesi“ olarak görüyor. On binlerce kişi istifa çağrısı yapıyor. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev bile protestocuların istifa isteğine destek verdi. Başbakan Borissov, devam eden protestolara rağmen görevde kalmakta kararlı görünüyor.
Bulgarian President Rumen Radev (C) talks to supporters at a demonstration after prosecutors raided Bulgarian president's offices as part of investigations, in Sofia, Bulgaria, July 9, 2020. REUTERS/Stoyan Nenov

Bulgaristan Cumhurbaşkanından "mafya" gibi davranan hükümete istifa çağrısı 12.07.2020

Bulgaristan'da yolsuzlukla mücadele görevlisinin gözaltına alınması sonrasında ülkede başlayan gösteriler sürerken, Cumhurbaşkanı Radev, Borisov hükümetini "mafya" gibi davranmakla suçlayarak istifa çağrısı yaptı.

dpatopbilder - 10.03.2020, Österreich, Gries Am Brenner: Eine Ärztin führt an einer Kontrollstelle auf der Brennerautobahn A13 Fieberkontrollen bei aus Italien kommenden Reisenden durch. Österreich führt zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Stichproben-Kontrollen für Einreisende an der Landesgrenze ein. Foto: Matthias Balk/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Otomobille izne giden Avrupalı Türkler'e karantina şoku 09.07.2020

Avusturya'nın Bulgaristan'dan gelenlere karantina uygulama kararı nedeniyle izne karayoluyla giden Avrupalı Türkler 14 günlük karantina tehlikesiyle karşı karşıya.
Turkish Airlines Boeing 737 Flugzeug Flughafen Istanbul Atatürk Istanbul, Türkei - 15. Februar 2019: Eine Boeing 737-800 der Turkish Airlines mit dem Kennzeichen TC-JFV auf dem Flughafen Istanbul Atatürk IST in der Türkei. *** Turkish Airlines Boeing 737 aircraft Istanbul Atatürk Airport Istanbul, Turkey 15 February 2019 A Turkish Airlines Boeing 737 800 with registration number TC JFV at Istanbul Atatürk Airport IST in Turkey

THY yurt dışı uçuşları için izin bekliyor 10.06.2020

THY'nin 10 Haziran'da başlatmayı planladığı Yunanistan, Bulgaristan, Katar, Bahreyn ve Kuzey Kıbrıs uçuşlarını, havacılık makamlarından gerekli izni henüz alamadığı için gerçekleştiremediği bildirildi.
26 March 2020. A Russian Su-27 fighter crashed in the Black Sea. Photo: Vadim Savitsky. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Rusya ile NATO arasında hava gerginliği 21.05.2020

NATO, Salı günü Rus savaş uçaklarının NATO hava sahasına yaklaşması üzerine Romanya, Türkiye ve Bulgaristan’dan jetlerin havalandığını açıkladı. Açıklamada, NATO’nun hava sahasının korumaya kararlı olduğu vurgulandı.

epa05539120 Bulgarian border police secure the fence on the border between Turkey and Bulgaria during the visit of Hungarian Prime Minister Viktor Orban at the border checkpoint of Lesovo, some 350 km from Sofia, Bulgaria, 14 September 2016. Hungarian Prime Minister Viktor Orban is on a one day-official visit to Bulgaria. EPA/VASSIL DONEV +++(c) dpa - Bildfunk+++

Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan aralarındaki sınırları açıyor 19.05.2020

Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan koronavirüs nedeniyle getirilen serbest dolaşım kısıtlamalarını gevşetiyor. Üç ülke aralarındaki sınırları 1 Haziran’dan itibaren yeniden araç trafiğine açmaya hazırlanıyor.
27.02.2020 *** In this photo taken on Friday, March 27, 2020, healthcare workers assist a patience at one of the intensive care units (ICU) at German Trias i Pujol hospital in Badalona, in the Barcelona province, Spain. The new coronavirus causes mild or moderate symptoms for most people, but for some, especially older adults and people with existing health problems, it can cause more severe illness or death. (AP Photo/Anna Surinyach) |

Dünyada ölü sayısı bir haftada ikiye katlandı 01.04.2020

DSÖ "hızlı tırmanış"tan endişeli. Wimbledon ilk kez iptal edildi. Almanya İran'dan uçuşları yasakladı. Bulgaristan OHAL'i bir ay daha uzatıyor. UEFA Haziran maçlarını erteledi. Fransa binlerce tutukluyu tahliye edecek...
Migrants are seen amid tear gas near Turkey's Pazarkule border crossing with Greece's Kastanies, near Edirne, Turkey, March 2, 2020. REUTERS/Leonhard Foeger

İnsan hakları örgütlerinden mültecilere şiddete tepki 02.03.2020

İnsan hakları örgütleri, Türkiye ve Yunanistan sınırında mültecilere karşı şiddet kullanılmasını kınadı. Af Örgütü'ne göre yaşananlar AB-Türkiye arasındaki mülteci mutabakatının beklenen sonucu.

Flüchtlinge in Edirne Wer hat diese Fotos gemacht: Tunca Öğreten, DW Türkçe Wann: 29.02.2020 Wo. In Istanbul

AB'den Ankara'ya: Kimse AB'ye şantaj yapamaz 02.03.2020

Avrupa Birliği Göç Komiseri Margaritis Schinas'dan sınır kapılarını açan Ankara’ya "Hiç kimse Avrupa Birliği'ne şantaj yapamaz ve gözünü korkutamaz" yanıtını verdi.
Bulgarischer Premier Bojko Borissow

Bulgaristan Başbakanı Borisov Ankara'yı ziyaret ediyor 02.03.2020

Bulgaristan Başbakanı Borisov sınırdaki göçmenlerin durumunu görüşmek üzere Ankara’ya gidiyor. Borisov Cumhurbaşkanı Erdoğan'la biraraya gelecek.

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