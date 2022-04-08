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S-300 hava savunma sistemi
S-300 hava savunma sistemiFotoğraf: picture alliance/dpa/TASS/S. Bobylev
PolitikaAvrupa

Slovakya Ukrayna'ya S-300 gönderiyor

59 dakika önce

Slovakya, elindeki S-300 hava savunma sistemini Ukrayna'ya bağışlama kararı aldı. Bunun karşılığında NATO müttefiklerinden ülkeye dördüncü Patriot bataryasının önümüzdeki hafta teslim edilmesi bekleniyor.

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Ukrayna'ya hava savunma sistemi temini için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) öncülüğünde yürütülen çabalarda ilk sonuç alındı. Slovakya, Sovyetler Birliği döneminden kalma S-300 bataryasını Ukrayna'ya bağışladığını bildirdi.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, bu adımın Ukrayna'nın talebi üzerine atıldığını ve ülkesinin Slovakya'nın Rusya ile yaşanan savaşa dahil olduğu anlamına gelmediğini vurguladı.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger
Slovakya Başbakanı Eduard HegerFotoğraf: LUDOVIC MARIN/AFP/Getty Images

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 16 Mart'ta Amerikan Kongresine hitaben yaptığı konuşmada silah ve silah sistemleri talebini yinelemiş, isim vererek S-300 füze savunma sistemlerine ihtiyaçları olduğunu kaydetmişti.

Rus işgalinin başlaması öncesinde Ukrayna'nın elinde 100 kadar S-300 bataryası bulunduğu, ancak 40 kadarının savaşta tahrip olduğu tahmin ediliyor. NATO üyeleri arasında Yunanistan, Bulgaristan ve Slovakya'nın S-300'lere sahip olduğu biliniyor. Slovakya, 1993 yılında Çekoslavakya'nın bölünmesi sonrasında bir adet S-300 bataryasını envanterine geçirmişti.

Dördüncü Patriot bataryası yolda

Zelenskiy'nin talebi ve ABD'nin girişimleri sonrasında Slovakya, elindeki S-300 sistemini Ukrayna'ya verebileceğini bildirmiş, ancak bunun karşılığında kendi hava sahasının güvenliği için modern Patriot sistemlerinin yerleştirilmesini talep etmişti.

Başbakan Heger'in Slovak S-300 bataryasını Ukrayna'ya bağışladıklarını açıklamasının hemen ardından konuşan Savunma Bakanı Yaroslav Nad, müttefiklerin Slovakya'ya dördüncü Patriot bataryasını önümüzdeki hafta göndereceğini bildirdi. Önceki bataryalar, Hollanda ve Almanya tarafından Mart ayında sevk edilmişti.

Eski S-300 sistemleri, Ukrayna ordusunun tanıdığı ve bildiği bir sistem olması, ayrıca yüksek irtifadaki uçak ve güdümlü füzeleri vurabilme kabiliyeti nedeniyle Ukrayna hava savunması için ideal bir sistem olarak görülüyor. Ukrayna ordusunun kapsamlı eğitim gerektiren ABD yapımı Patriot sistemlerini kullanma imkanı bulunmuyor.

Türkiye'nin S-400'leri de gündeme gelmişti

Zelenskiy'nin ABD Kongresine yaptığı konuşma sonrasında S-300 tartışmaları yaşanırken Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı çok daha gelişmiş S-400 sistemlerini Ukrayna'ya sevk etmesi önerisini içeren Batı kaynaklı haberler dikkat çekmişti.

Eski CIA yöneticilerinden Paul Kolbe, Wall Street Journal gazetesine yazdığı makalede Türkiye'nin S-400'lerinin ABD'nin yardımıyla Ukrayna'ya yerleştirilebileceğini, bunun karşılığında ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçakları konusunda uyguladığı ambargoyu kaldırabileceğini gündeme getirmişti. Ardından Batılı medya kaynaklarında konunun ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Wendy Sherman'ın Türkiye ziyaretinde ve çeşitli düzeylerdeki görüşmelerde gayriresmi düzlemde gündeme geldiği yönünde haberler çıkmıştı.

 

rtr,AP,AFP / BK,ET

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