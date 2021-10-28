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Skandal

Skandal, kamuoyunda büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay.

DW Türkçe'nin skandal ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

PEN-Präsident Deniz Yücel in Frankfurter Paulskirche. Tagung des deutschen PEN-Zentrums 2021. Deniz Yüzel, neuer PEN-Präsident (gewählt am 26.10.2021) Datum: 27.10.21 Ort: Frankfurt/Main Foto: PEN-Zentrum Deutschland

Deniz Yücel: Kavala'nın hâlâ cezaevinde olması "skandal" 28.10.2021

Almanya PEN Başkanı, gazeteci ve yazar Deniz Yücel, AİHM'nin Kavala ile ilgili kararlarını "sistematik" olarak hiçe sayan Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınması çağrısında bulundu.

Julian Reichelt, Chefredakteur «Bild», steht im Studio des TV-Senders «Bild». Der neue TV-Sender «Bild» des Medienkonzerns Axel Springer geht erstmals am 22. August auf Sendung.

Medya devi Axel Springer baskı altında 23.10.2021

Bild Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni'nin görevden alınması sadece Almanya'da değil, uluslararası çapta da yankı uyandırdı. Gazetenin bağlı bulunduğu Axel Springer Yayınevi skandal nedeniyle büyük baskı altında.
Türkische Handelsministerin Ruhsar Pekcan Demirören Nachrichten Agentur, DHA. Alle Rechte sind frei für DW. Schlagwörter: Türkei, Ruhsar Pekcan, Handel, Freihandelsabkommen. Zulieferung Julide Danisman

Ruhsar Hanım, Mehmet Bey ve hesap vermemenin dayanılmaz hafifliği 24.04.2021

Yolsuzluk iddialarının hedefindeki Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığındaki koltuğundan oldu. Hakkında bir soruşturma açılması ise beklenmiyor. Peki bu skandal Almanya'da olsaydı, neler olurdu? Banu Güven yazdı.
German Chancellor Angela Merkel prepares to testify in front of a parliamentary committee investigating the financial scandal over payment systems provider Wirecard in Berlin, Germany April 23, 2021. John MacDougall/Pool via REUTERS

Merkel Wirecard skandalına dair soruları yanıtladı 23.04.2021

Almanya Başbakanı Angela Merkel Wirecard skandalına dair parlamento soruşturma komisyonunun sorularını yanıtladı. Merkel Almanya Başbakanının Alman şirketlerinin çıkarları için lobi yapmasının normal olduğunu söyledi.

DW Haber - 31.03.2021 31.03.2021

DW Haber'de bugün: Bagajdaki balyaların arkasındaki skandal: "36,2 milyon TL dolandırıldım" iddiası, Vaka sayısı en üst seviyede: "Hastanelere yatanların sayısı artıyor", AYM HDP iddianamesini iade etti, 10 Ekim saldırısının 2000. günü, Kaz Dağları'nda altın çıkarmak isteyen şirkete yanıt.

rechts: Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman seen during opening of the G20 summit, in the capital Riyadh, Saudi Arabia, on November 21, 2020. Photo by Balkis Press/ABACAPRESS.COM Links: President Joe Biden holds his face mask as he speaks during an event to commemorate the 50 millionth COVID-19 shot, in the South Court Auditorium on the White House campus, Thursday, Feb. 25, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

Biden: Suudi Arabistan’dan hesap soracağız 27.02.2021

ABD Başkanı Joe Biden, Kaşıkçı cinayetinin bir "skandal" olduğunu ve işlediği insan hakları suçları nedeniyle Suudi Arabistan yönetiminden hesap soracaklarını dile getirdi.

Bildnummer: 53573439 Datum: 03.11.2009 Copyright: imago/Xinhua Elizabeth Astete Rodriguez, under-secretary for Economic Affairs of the Ministry of Foreign Affairs of Peru, speaks at the closing ceremony of the Second Beijing Forum on Human Rights in Beijing, capital of China, Nov. 3, 2009. (Xinhua/Jin Liangkuai) (zcq) (2)CHINA-BEIJING-HUMAN RIGHTS FORUM-CLOSE (CN) PUBLICATIONxNOTxINxCHN People kbdig xkg 2009 quer Bildnummer 53573439 Date 03 11 2009 Copyright Imago XINHUA Elizabeth Rodriguez Under Secretary for Economic Affairs of The Ministry of Foreign Affairs of Peru Speaks AT The CLOSING Ceremony of The Second Beijing Forum ON Human Rights in Beijing Capital of China Nov 3 2009 XINHUA Jin Liangkuai zcq 2 China Beijing Human Rights Forum Close CN PUBLICATIONxNOTxINxCHN Celebrities Kbdig xkg 2009 horizontal

Bakan halktan önce aşılandı diye istifa etti 15.02.2021

Peru'da bazı siyasilerin halktan önce aşılandıklarının ortaya çıkmasıyla patlak veren skandalda Sağlık Bakanının ardından Dışişleri Bakanı da istifa etti.
23.03.2020, Bayern, München: Medizinisches Personal demonstriert in einer neuen Teststation vor dem Tropeninstitut für Menschen mit Covid-19 Verdacht die Entnahme von einem Nasenabstrich. An der neuen Teststation sollen ausschließlich medizinisches Personal und spezifische Berufsgruppen wie z. B. Polizei oder Feuerwehr getestet werden. Foto: Sven Hoppe/dpa | Verwendung weltweit

BZ: Hepimizin artık kendine çekidüzen vermesi gerekiyor 14.08.2020

Bavyera eyaletinde yurt dışından dönenlere havaalanında yapılan test sonuçlarıyla ilgili patlak veren skandal, Alman basınında geniş yer alıyor.
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - DECEMBER 18: The police headquarters at Adickesalle pictured on December 18, 2018 in Frankfurt, Germany. Police have expanded an internal investigation into a possible network of neo-Nazis among police officers in Frankfurt and the outlying region. The existence of a possible network came to light after a personal data search was found to have taken place at the 1st station into details, including home address, of a prominent lawyer known for representing Muslims in court cases. The lawyer, Seda Basay-Yildiz, filed charges after she received a fax threatening her and her daughter and signed by NSU 2.0, which refers to a NSU neo-Nazi murder duo who killed immigrants and a police woman over a ten-year period. So far five police officers are under investigation for having exchanged Nazi-related material online. The police say more officers might be involved. (Photo by Thomas Lohnes/Getty Images)

''NSU 2.0'' imzalı tehditlerin sayısı artıyor 16.07.2020

Hessen eyaletinde aşırı sağcı tehdit içeren e-postalarla ilgili skandal büyüyor. Tehdit postaların alanların sayısı artarken Hessen polisi içinde aşırı sağcı yapılanma şüphesi güçleniyor.

In this image from video, presiding officer Chief Justice of the United States John Roberts reads the results of the vote on the first article of impeachment, abuse of power, during the impeachment trial against President Donald Trump in the Senate at the U.S. Capitol in Washington, Wednesday, Feb. 5, 2020. The Senate vote for not guilty was 52-48. (Senate Television via AP)

Zeit: Gerçek bir gün, gün ışığına çıkacak 06.02.2020

Alman basınında bugün öne çıkan konuların başında Thüringen'deki skandal başbakan seçimi, Trump'ın suçlamalardan aklanması ve koronavirüs yer alıyor.
24.09.2019 *** United Nations Secretary General Antonio Guterres addresses the opening of the 74th session of the United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York City, New York, U.S., September 24, 2019. REUTERS/Carlo Allegri

BM Genel Sekreteri: Dünya delirdi 04.02.2020

Antonio Guterres dünyadaki çatışmaların kontrolü zor ve kestirilemez hale geldiği uyarısında bulundu. Türkiye ve Suriye'yi İdlib konusunda uyaran Guterres Libya'da silah ambargosunun delinmesini skandal olarak niteledi.
FILE PHOTO: Horse Racing - Royal Ascot - Ascot Racecourse, Ascot, Britain - June 20, 2019 Britain's Prince Andrew arrives by horse and carriage on ladies day REUTERS/Toby Melville/File Photo

İngiltere Prensine ağır cinsel istismar suçlaması 03.12.2019

Cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen İngiltere Prensi Andrew'e yönelik ağır bir suçlama da ABD'den geldi.

ARCHIV - 18.12.2018, Baden-Württemberg, Stuttgart: Der Meredes-Stern, das Logo der Automarke Mercedes dreht sich auf dem Turm des Hauptbahnhofs. Im Vordergrund ist eine Messstation für Luftwerte zu sehen. Mit einer neuen Struktur will der Autobauer Daimler künftig schneller und effizienter auf den Wandel in der Branche reagieren können. Bei der Hauptversammlung am 22.05.2019 in Berlin stimmen die Aktionäre über den Vorschlag ab, den Konzern in drei rechtlich selbstständige Sparten aufzuteilen - eine für Autos und Vans, eine für Lastwagen und Busse und eine für Mobilitäts- und Finanzdienstleistungen. Foto: Simon Sachseder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Mercedes‘e 870 milyon euro ceza 24.09.2019

Mercedes üreticisi Daimler’e dizel emisyonu ile ilgili verileri manipüle ettiği gerekçesiyle Stuttgart Savcılığı tarafından 870 milyon euro ceza kesildi.

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Biyometrik veritabanında skandal açık 14.08.2019

Bir milyonu aşkın kişinin parmak izi, yüz tanıma gibi gizli verilerinin kolayca erişilebilir bir veritabanında olduğu ortaya çıktı. Skandalın odağındaki şirket açığın kapatıldığını duyurdu.
ARCHIV 2017 - 18.10.2017, Österreich, Wien: FPÖ-Bundesparteiobmann Heinz Christian Strache verlässt in der Präsidentschaftskanzlei ein Gespräch mit Bundespräsident Van der Bellen. Österreichs Vizekanzler Strache von der rechten FPÖ ist massiv ins Zwielicht geraten. Kanzler Kurz schließt nach dpa-Informationen eine weitere Zusammenarbeit mit Strache aus. Ein Rücktritt oder eine Entlassung Straches ist damit die logische Folge. Foto: Hans Klaus Techt/APA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

SZ: Sağ popülistlerin ipiyle kuyuya inen batar 20.05.2019

Alman basını Avusturya'da koalisyon ortağı Avusturya Özgürlükçü Partisi (FPÖ) lideri Strache'nin adının karıştığı video skandalını ve bunun siyasi sonuçlarını yorumluyor.
Austrian Vice Chancellor Heinz-Christian Strache addresses the media in Vienna, Austria, May 18, 2019. REUTERS/Leonhard Foeger

Avusturya Başbakan Yardımcısı Strache istifa etti 18.05.2019

Avusturya'da Başbakan Yardımcısı ve koalisyon ortağı FPÖ Genel Başkanı Strache iki görevinden de istifa etti. Strache, dün ortaya çıkan video skandalının ardından yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.
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