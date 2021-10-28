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Skandal, kamuoyunda büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay.
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DW Haber'de bugün: Bagajdaki balyaların arkasındaki skandal: "36,2 milyon TL dolandırıldım" iddiası, Vaka sayısı en üst seviyede: "Hastanelere yatanların sayısı artıyor", AYM HDP iddianamesini iade etti, 10 Ekim saldırısının 2000. günü, Kaz Dağları'nda altın çıkarmak isteyen şirkete yanıt.